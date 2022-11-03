Сварка в космосе: почему металлы сами прилипают друг к другу?

Одним из таких феноменов является холодная сварка — металлы внезапно спаиваются между собой без всяких видимых причин.

Если на Земле, чтобы создать сварное соединение нужно специальное оборудование, электроды, проволока, температура и энергия, то в космосе оно может образоваться само собой.

И создать множество проблем для астронавтов и исследователей.

Что представляет собой холодная космическая сварка?

Какие трудности из-за нее возникают?

Можно ли предотвратить образование спонтанного сварного соединения в космосе?

Закрой за мной дверь…

30 лет назад НАСА запустило в сторону Юпитера зонд Галилео. Но при подлете к объекту 3 из 18 ребер специальной антенны для передачи данных отказались раскрываться.

Ничего не помогло. Исследователям на Земле пришлось задействовать малую запасную антенну и довольствоваться худшим качеством данных.

В 1965 году первый американский астронавт вышел в открытый космос. Когда его работа снаружи была завершена, он не смог закрыть изнутри люк, использованный для выхода. А это создавало угрозу жизни. Пришлось подключиться всему экипажу. Только объединенными силами, с большим трудом им удалось закрыть люк.