Сварка в космосе: почему металлы сами прилипают друг к другу?

В космосе человек сталкивается с неожиданными эффектами — привычные вещи начинают вести себя совершенно неправильным образом.
Одним из таких феноменов является холодная сварка — металлы внезапно спаиваются между собой без всяких видимых причин.
Если на Земле, чтобы создать сварное соединение нужно специальное оборудование, электроды, проволока, температура и энергия, то в космосе оно может образоваться само собой.
И создать множество проблем для астронавтов и исследователей.
Что представляет собой холодная космическая сварка?
Какие трудности из-за нее возникают?
Можно ли предотвратить образование спонтанного сварного соединения в космосе?
Закрой за мной дверь…
30 лет назад НАСА запустило в сторону Юпитера зонд Галилео. Но при подлете к объекту 3 из 18 ребер специальной антенны для передачи данных отказались раскрываться.
Ничего не помогло. Исследователям на Земле пришлось задействовать малую запасную антенну и довольствоваться худшим качеством данных.
В 1965 году первый американский астронавт вышел в открытый космос. Когда его работа снаружи была завершена, он не смог закрыть изнутри люк, использованный для выхода. А это создавало угрозу жизни. Пришлось подключиться всему экипажу. Только объединенными силами, с большим трудом им удалось закрыть люк.
Через некоторое время по плану астронавты должны были выкинуть из корабля ненужное оборудование. Но они попросту не рискнули больше открывать коварный люк.
Причиной этих и других подобных случаев в космосе считают спонтанную холодную сварку.
Но что заставляет металлы внезапно спаиваться между собой?
Свободные электроны
Металлы имеют кристаллическую атомную структуру. По углам решетки находятся положительно заряженные ионы. А вот электроны находятся в свободном движении, перемещаясь по куску вещества.
В земных условиях их выход за пределы металла ограничен, так как вокруг находятся частицы газов атмосферного воздуха. Особую роль играет кислород. Из-за него на поверхности многих металлов постоянно присутствует тончайшая окислившаяся пленка — оксид.
Еще в XVIII веке исследователи предположили, что если убрать слой газа и предотвратить окисление, то частицы из одного куска металла смогут проникнуть в другой. И наоборот. Таким образом, создастся необыкновенно прочная молекулярная связь — холодная сварка.
В XX веке ряд экспериментов подтвердил эти предположения. Сварку в вакууме стали использовать в ряде отраслей промышленности.
А вот в космосе она иногда создает проблемы со внезапным образованием ненужного соединения.
Там роль играет не только естественный вакуум, но и высокая чистота поверхности металла.
Все решаемо!
Осознание проблемы помогло начать искать пути ее решения.
При проектировании подвижных металлических объектов и деталей космического корабля или зонда используют материалы, не склонные к спонтанной сварке между собой. Для дополнительной защиты металлы покрывают специальными составами смазками, предотвращающими взаимообмен электронами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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