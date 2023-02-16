Какой формы Вселенная? Ответ может вас удивить

Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой формы Вселенная? К примеру, довольно часто можно встретить упоминание того, что она имеет форму шара, но это заблуждение исходит из того, что обозримая для нас её часть так выглядит, так как, глядя во все стороны, мы получаем своего рода обозримый пузырь.
Дэвид Спергел, астрофизик-теоретик и почётный профессор астрофизических наук Принстонского университета, десятилетиями исследовал форму Вселенной. В своём исследовании 2003 года он с коллегами измерили неоднородности космического микроволнового фона, послесвечения, оставшегося в результате Большого взрыва, с помощью WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) — космического аппарата NASA, предназначенного для изучения реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва, а затем с помощью космического аппарата Планка Европейского космического агентства.
Согласно выводам, полученным на основе анализа флуктуаций реликтового излучения, возможных форм Вселенной очень немного, а вероятнее всего она является одновременно бесконечной и... плоской.
Более того, ускоренное расширение, фиксируемое постоянной Хаббла, также указывает на такую форму. Растяжение с огромной скоростью из компактного шара материи, вероятнее всего, сделало её плоской или, по крайней мере, настолько близкой к плоской, насколько это возможно.
Дополнительное подтверждение того, что Вселенная плоская, кроется в её так называемой критической плотности — выделенном значении плотности материи (вещества и энергии) Вселенной, от которого зависят её глобальные геометрические свойства в космологических моделях.
Не вдаваясь в подробности: все измерения плотности нашей Вселенной предполагают, что её плотность чуть ниже критической (10^–29 граммов на кубический сантиметр), что означает, что Вселенная плоская и будет расширяться бесконечно. А вот будь она более плотной, она была бы изогнута до сферической формы и в конечном итоге разрушилась бы сама по себе из-за собственной гравитации.
Добавив к этому изотропность, а также изучив данные о колебаниях в обычной, или "барионной" материи, а также модели того, как атомные ядра тяжелее водорода были созданы вскоре после Большого взрыва, российские учёные из Института ядерных исследований пришли к выводу, что наша Вселенная плоская с точностью до 0,2%:
«Собранные нами данные указывают на то, что пространственная кривизна соответствует нулю. Помимо прочего, это означает, что наша Вселенная в пределах статистической неопределенности бесконечна»
Как вам живётся в плоской бесконечной Вселенной?
Источник:
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А то что автор говорит про "плоскую вселенную" он сам себе противоречит так как плоскость есть понятие трехмерного пространства. Так что пусть еще раз попытается разобраться в терминологии.
Если теория Большого взрыва что-то там не объясняет, то это вовсе не значит что Библия права. Одно из другого ну никак не следует. Гипотетически может быть и права. Но не "получается что права".
)))))
Теорема Пифагора: c^2=a^2+b^2 (расстояние между 2 точками на плоскости).
В 3 мерном пространстве: d^2=x^2+y^2+z^2.
В 4-мерном пространстве (Минковского, в нем мы и живем): (ds)^2=(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2-(c*dt)^2, c - скорость света, dt - промежуток времени.
Интервал ds называется "элементом метрики". Метрика "плоская", если коэффициенты при dx, dy, dz, сdt равны единице.
Есть другие метрики, где коэффициенты не равны 1, например, метрика Шварцшильда (черной дыры): ds^2=1/(1-2M/r) * (dx^2+dy^2+dz^2)-(1-2M/r)*c^2dt^2. M - масса в центре черной дыры, r^2=(x^2+y^2+z^2).
Каждая такая метрика при r -> \infty переход в метрику Минковского. Но локально с ней не совпадает. Так что, когда вам говорят о плоской Вселенной, помните, что это - просто жаргонизм математиков.
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В итоге эту модель сделали на основании теории. Кто-то уже доказал, что был большой взрыв? ))
И вообще что значит "ученые решили что вселенная плоская с точностью 0,2%"... то есть 99,8%что она НЕ плоская))) чето ржу)
Не как лист бумаги, нет. Тут речь о том какова геометрия вселенной на больших масштабах, евклидова, лобачевского...
А вот именно "форма" вселенной в классическом понимании этого термина по текущей гипотезе основной - бесконечна во всех направлениях. Но это гипотеза, это не подтверждено
То есть "плоская вселенная" это не форма, это её геометрия. А автор данного поста просто не разобрался и все в кучу свалил.
Не, получается же, что нам все врали??? А потом мы узнаем, что бесконечная плоскость вселенной стоит на слонах и черепахах???