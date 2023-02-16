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Какой формы Вселенная? Ответ может вас удивить

Какой формы Вселенная? Ответ может вас удивить

Автор:
16 февраля 2023 09:14
Сообщество : Космос
Метки: Вселенная   интересно   космос   познавательно   факты   фото   
2557
2

Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой формы Вселенная? К примеру, довольно часто можно встретить упоминание того, что она имеет форму шара, но это заблуждение исходит из того, что обозримая для нас её часть так выглядит, так как, глядя во все стороны, мы получаем своего рода обозримый пузырь.

Дэвид Спергел, астрофизик-теоретик и почётный профессор астрофизических наук Принстонского университета, десятилетиями исследовал форму Вселенной. В своём исследовании 2003 года он с коллегами измерили неоднородности космического микроволнового фона, послесвечения, оставшегося в результате Большого взрыва, с помощью WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) — космического аппарата NASA, предназначенного для изучения реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва, а затем с помощью космического аппарата Планка Европейского космического агентства.

Согласно выводам, полученным на основе анализа флуктуаций реликтового излучения, возможных форм Вселенной очень немного, а вероятнее всего она является одновременно бесконечной и... плоской.

Более того, ускоренное расширение, фиксируемое постоянной Хаббла, также указывает на такую форму. Растяжение с огромной скоростью из компактного шара материи, вероятнее всего, сделало её плоской или, по крайней мере, настолько близкой к плоской, насколько это возможно.

Дополнительное подтверждение того, что Вселенная плоская, кроется в её так называемой критической плотности — выделенном значении плотности материи (вещества и энергии) Вселенной, от которого зависят её глобальные геометрические свойства в космологических моделях.

Не вдаваясь в подробности: все измерения плотности нашей Вселенной предполагают, что её плотность чуть ниже критической (10^–29 граммов на кубический сантиметр), что означает, что Вселенная плоская и будет расширяться бесконечно. А вот будь она более плотной, она была бы изогнута до сферической формы и в конечном итоге разрушилась бы сама по себе из-за собственной гравитации.

Добавив к этому изотропность, а также изучив данные о колебаниях в обычной, или "барионной" материи, а также модели того, как атомные ядра тяжелее водорода были созданы вскоре после Большого взрыва, российские учёные из Института ядерных исследований пришли к выводу, что наша Вселенная плоская с точностью до 0,2%:

«Собранные нами данные указывают на то, что пространственная кривизна соответствует нулю. Помимо прочего, это означает, что наша Вселенная в пределах статистической неопределенности бесконечна»

Как вам живётся в плоской бесконечной Вселенной?

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Метки: Вселенная   интересно   космос   познавательно   факты   фото   
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48  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Ок, если вселенная плоская, значит у нее есть какие-то физические границы, эту самую плоскость формирующие. А что тогда находится за этими границами?
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55
ddmka 3 минуты назад
Кто-нибудь, вставьте картинку с Лозой...
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Утверждение, что Вселенная плоска, делает невозможным существование "червоточин" для преодоления изгиба пространства.
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5k
perekrestok Полчаса назад
Гипотеза Большого взрыв не отвечают на вопрос что было до большого взрыва. Если до Большого взрыва не было ни времени ни пространства и ВООБЩЕ НИЧЕГО, то получается что права Библия, которая объясняет кто и как все это создал. Может быть нас в школе и институте не тому учат?
А то что автор говорит про "плоскую вселенную" он сам себе противоречит так как плоскость есть понятие трехмерного пространства. Так что пусть еще раз попытается разобраться в терминологии.
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2k
Павел Христенко 38 минут назад
Простите за банальность, но это история про слепого и слона.
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9k
ron 44 минуты назад
ну и откуда в плоской вселенной взялась по-вашему круглая земля? шах и мат, круглоземельщики!!
)))))
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3
Николай 47 минут назад
Автор не понимает, что означает плоская Вселенная. Объясню как профессионал.
Теорема Пифагора: c^2=a^2+b^2 (расстояние между 2 точками на плоскости).
В 3 мерном пространстве: d^2=x^2+y^2+z^2.
В 4-мерном пространстве (Минковского, в нем мы и живем): (ds)^2=(dx)^2+(dy)^2+(dz)^2-(c*dt)^2, c - скорость света, dt - промежуток времени.
Интервал ds называется "элементом метрики". Метрика "плоская", если коэффициенты при dx, dy, dz, сdt равны единице.
Есть другие метрики, где коэффициенты не равны 1, например, метрика Шварцшильда (черной дыры): ds^2=1/(1-2M/r) * (dx^2+dy^2+dz^2)-(1-2M/r)*c^2dt^2. M - масса в центре черной дыры, r^2=(x^2+y^2+z^2).
Каждая такая метрика при r -> \infty переход в метрику Минковского. Но локально с ней не совпадает. Так что, когда вам говорят о плоской Вселенной, помните, что это - просто жаргонизм математиков.
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129
Sebastian Николай Полчаса назад
Можно проще. Плоская вселенная означает, что в ней везде выполняется геометрия Евклида.
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8k
Zhora 48 минут назад
А может она имеет форму бублика ? Или МПХ. Мы этого не знаем, да и не узнаем никогда.
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122
Jimmy 50 минут назад
....десятилетиями исследовал форму Вселенной... отличный показатель.. человек всю жизнь занимался х..й от которой в обозримом будущем пользы 0.
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78
RobotTerminator2 53 минуты назад
У себя, на камне разберитесь. Какая разница какой формы вселенная, если население планеты голодает и стремится убить себя и все его окружающее!!!???
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2k
LK Час назад
Вселенная плоская. Ну а Земля то чем лучше. Тоже выходит плоская )
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36k
Notan Blaine Час назад
А как быть с четвертым измерением (не временем) в этом случае? Тория относительности говорит о многомерности, а в случае с плоскостью этого нет как и кротовых нор.
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6k
heta Час назад
Для амёбы, живущей в дождевой капле, вселенная заканчивается за пределами этой капли. Границы вселенной, если вообще они есть, определяются рамками её осмысления человеком.
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37k
Александр Час назад
Вселенная стоит на трех мегакитах, которые стоят на мегачерепахе, это каждому астроному известно!
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3k
DerDimon Час назад
Не самая удачная попытка автора пересказать то, что он не до конца понял.
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1k
rudenkov Час назад
И стоит на трёх китах.
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10k
Ф Ив 2 часа назад
Какой формы вселенная мы достоверно не узнаем никогда. Под "плоской" тут по всей видимости понимают не то что она как лист бумаги, а то что если вы стартуете в некой точке и будете без отклонений двигаться только вперед, то вы так и будете двигаться вечно, параллельные линии никогда не пересекутся, а сумма углов треугольника всегда будет 180 градусов. В том случае если вселенная искривленная замкнутая (например, имеет форму шара), то вы рано или поздно вернетесь в ту точку с которой стартовали, а сумма углов треугольника не будет равна 180 градусам. Если вселенная не замкнутая, но искривленная, то на некоторых участках сумма углов треугольника будет отличаться от 180 градусах, но стартовав в одной точке и летя не отклоняясь вперед вы никогда в нее не вернетесь. Вселенная кстати может быть плоской, но конечной, по мере приближения к границе наша мерка будет уменьшаться стремясь к нулю, но никогда его не достигая. В этом случае может оказаться, что параллельных прямых больше чем две (см. геометрию Лобачевского).
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12k
Ivan 2 часа назад
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30k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Создатели "Теории Большого Взрыва" сами же её и опровергли. Но уже столько научных дипломов получено на основании этой теории, что все просто решили оставить два слова "Большой взрыв", скромно забыв про слово "Теория" ))))
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52k
dima423 2 часа назад
А плоской это как? ну типа как лист бумаги? в длину (ширину) он к примеру 30 см а в толщину 0,1 мм... и сколько вселенная тогда в толщину? Учитывая что ученные считают что вселенная размером около 100 млрд СЛ, если это в длину (ширнину), то в толщину сколько? 1 млрд?))
И вообще что значит "ученые решили что вселенная плоская с точностью 0,2%"... то есть 99,8%что она НЕ плоская))) чето ржу)
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
То есть, все гипотезы про гиперпространственные проколы и прочие червоточины - фуфло?
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