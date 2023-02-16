Какой формы Вселенная? Ответ может вас удивить

Дэвид Спергел, астрофизик-теоретик и почётный профессор астрофизических наук Принстонского университета, десятилетиями исследовал форму Вселенной. В своём исследовании 2003 года он с коллегами измерили неоднородности космического микроволнового фона, послесвечения, оставшегося в результате Большого взрыва, с помощью WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) — космического аппарата NASA, предназначенного для изучения реликтового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва, а затем с помощью космического аппарата Планка Европейского космического агентства.

Согласно выводам, полученным на основе анализа флуктуаций реликтового излучения, возможных форм Вселенной очень немного, а вероятнее всего она является одновременно бесконечной и... плоской.

Более того, ускоренное расширение, фиксируемое постоянной Хаббла, также указывает на такую форму. Растяжение с огромной скоростью из компактного шара материи, вероятнее всего, сделало её плоской или, по крайней мере, настолько близкой к плоской, насколько это возможно.

Дополнительное подтверждение того, что Вселенная плоская, кроется в её так называемой критической плотности — выделенном значении плотности материи (вещества и энергии) Вселенной, от которого зависят её глобальные геометрические свойства в космологических моделях.