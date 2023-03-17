Загадки Юпитера: что прячет планета под своими вихрями?

Юпитер является вторым объектом после Солнца, который повлиял на формирование и развитие жизни на Земле. По одной из гипотез, именно он защищает наш мир от «нападений» комет, притягивая их на себя.
Планета, захваченная во власть неистовых штормов, таит в себе очень много загадок, которым никак не найдётся точного объяснения.
1. Юпитер был очень рад нашему визиту
Мы все знаем о полярных сияниях на Земле: прекрасная игра цвета на ночном небе завораживает даже на фото и видео, не говоря уже о живом наблюдении! Юпитер тоже «светится» на полюсах, но полярные сияния Юпитера намного мощнее земных. Ещё бы! Ведь диаметр «короля Солнечной системы» в 11,2 раза больше Земного, по своему объёму планета превышает нашу в 1321,3 раз, а по массе он превосходит Землю в 317,8 раз. Полярные сияния настолько яркие, что их видно даже с Земли. Они похожи на синеватые кольца. Но у нас они возникают только в периоды солнечной активности, а на Юпитере – это стабильное явление. Единственное, что меняется – это их интенсивность. Почему они не стихают ни на минуту? Возможно, это связано со столкновением заряженных частиц солнечного ветра с молекулярными газами. Однако, это не доказанное объяснение, а лишь предположение.
Интересно, что, когда космический аппарат NASA «Юнона» подлетала к Юпитеру в 2016 году, на газовом гиганте вспыхнули самые мощные полярные сияния за всю историю наблюдений. Это что, салют в честь нашей межпланетной станции? Ведь на угрозу не особо похоже: присмотритесь к фотографии – сияние явно напоминает смайлик. Будем надеяться, что Юпитер настроен дружелюбно!
2. Отдаёт больше, чем потребляет
«Юнона» сделала снимки в инфракрасном диапазоне: видите полосы и пятна? Это указывает на то, что под облачным слоем Юпитера находится какой-то мощный источник тепла, ведь эта планета излучает энергии на 60 % больше, чем получает от Солнца. Откуда её столько? Возможно, это результат приливных гравитационных сил, возникающих при взаимодействии Юпитера с его спутниками: у «короля Солнечной системы» очень много подданных – 79 спутников! Действительно, королевское число, ни у одной из планет столько «подданных» нет. Другое мнение – в его недрах идёт радиоактивный распад. И ещё одна версия – на стадии своего зарождения Юпитер время зря не терял и накопил огромный запас тепловой энергии в процессе сжатия материи.
3. Счастье было так близко: мог бы стать звездой
Как и звезда, состоит Юпитер из водорода и гелия, но нужной массы он так и не набрал: Юпитеру пришлось бы «поправиться» в 80 раз! Но весь «корм» в виде материи у Юпитера отобрало силой своей гравитации Солнце. Юпитер вместе со своими спутниками очень напоминает Солнечную систему. Кстати, даже звёзды существуют парами (двойных звёздных систем очень много) – наше одинокое Солнце – это редкость. Возможно, Юпитер на стадии формирования Солнечной системы и был парой Солнцу, но Солнце оказалось слишком эгоистичным, забрав всё вещество на себя.
4. Радиовещание
Юпитер подаёт самые мощные радиосигналы во всей Солнечной системе (после Солнца, конечно). Они сильно отличается от других радиоисточников и характер его нерегулярный. Сигналы состоят из всплесков, напоминающие те всплески радиоизлучения, которые вызывают грозовые разряды в нашей атмосфере. Их можно объяснить тем, что Юпитер – планета штормов, мощные потоки плотных газов постоянно сталкиваются и земные молнии не сравнить с теми, что сверкают на Юпитере – они там в тысячи раз длиннее, чем на Земле! Любители поискать инопланетные цивилизации надеются, что эти радиосигналы возникают не из-за грозы, а они имеют какой-то другой смысл, пока нам непонятный.
5. Что Юпитер хочет сказать нам?
Радиосигналы мы не поняли. Юпитер будто попытался заговорить на другом языке – орбитальный телескоп «Чандра» обнаружил источники пульсирующего рентгеновского излучения, которые назвали рентгеновскими пятнами – этому нет пока вообще никаких объяснений.
6. Что же у него внутри?
Что Юпитер может скрывать от пытливых глаз учёных под своими неугомонными облаками? Возможно, если следовать классической версии, он имеет твёрдое, каменистое ядро. Но есть и другая гипотеза, говорящая о том, что внутри Юпитера может прятаться довольно крупная планета. С помощью компьютерного моделирования учёные выдвинули новую версию о строении газовых гигантов: когда-то планет в Солнечной системе было намного больше, и все сталкивались друг с другом. Например, наша Земля столкнулась с гипотетической планетой Тейей, в результате чего лишилась части своего материала – осколки были выброшены на орбиту, и из них сформировалась Луна. Крупные планеты могли сталкиваться и с газовыми гигантами, которые потом стали их ядрами. Возможно, в недрах Юпитера скрывается планета больше Земли примерно в 10 раз.
7. А не с Юпитера ли мы часом?
Конечно, эта версия в стиле РенТВ, но всё же: как возникла жизнь на Земле? Многие склоняются к тому, что первичные компоненты жизни попали на Землю из космоса. Фантазии говорят, что если Юпитер когда-то был несостоявшейся звездой, то, может быть, на одном из его спутников была жизнь? Европа вся покрыта толстым слоем льда, но, будь Юпитер хотя бы тусклой звёздочкой, льды бы там растаяли, и место было бы вполне пригодным для жизни. На Европе гравитация намного слабее, чем у нас, а задуматься о том, что человек – существо неземного происхождения заставляет несколько фактов:
- «К старости к земле тянет», - слышали поговорку? Наш позвоночник не выдерживает гравитационную нагрузку, быстро изнашивается, из-за чего люди становятся сгорбленными;
- человеку очень тяжело рожать в отличие от многих других видов животных. Взять, к примеру, зебру: минут через 15 после родов она уже готова бегать от хищников. Как себя чувствует женщина спустя 15 минут после того, как даст жизнь ребенку?
- глаза испытывают дискомфорт в солнечные яркие дни (многие просто не могут ходить без солнцезащитных очков), и кожа обгорает очень легко, значит, нам нужна была звезда послабее;
- человек – самое жестокое существо на Земле; ни один из видов животных не убивает с такой жестокостью;
- несмотря на это, люди – самый слабый (физически) вид на Земле, но зато самый продвинутый.
Кто мы и откуда – это, вопрос, конечно, интересный. Поделитесь своим мнением в комментариях?)
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Источник:
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