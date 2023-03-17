Загадки Юпитера: что прячет планета под своими вихрями?

7. А не с Юпитера ли мы часом?

Конечно, эта версия в стиле РенТВ, но всё же: как возникла жизнь на Земле? Многие склоняются к тому, что первичные компоненты жизни попали на Землю из космоса. Фантазии говорят, что если Юпитер когда-то был несостоявшейся звездой, то, может быть, на одном из его спутников была жизнь? Европа вся покрыта толстым слоем льда, но, будь Юпитер хотя бы тусклой звёздочкой, льды бы там растаяли, и место было бы вполне пригодным для жизни. На Европе гравитация намного слабее, чем у нас, а задуматься о том, что человек – существо неземного происхождения заставляет несколько фактов:

- «К старости к земле тянет», - слышали поговорку? Наш позвоночник не выдерживает гравитационную нагрузку, быстро изнашивается, из-за чего люди становятся сгорбленными;

- человеку очень тяжело рожать в отличие от многих других видов животных. Взять, к примеру, зебру: минут через 15 после родов она уже готова бегать от хищников. Как себя чувствует женщина спустя 15 минут после того, как даст жизнь ребенку?

- глаза испытывают дискомфорт в солнечные яркие дни (многие просто не могут ходить без солнцезащитных очков), и кожа обгорает очень легко, значит, нам нужна была звезда послабее;

- человек – самое жестокое существо на Земле; ни один из видов животных не убивает с такой жестокостью;

- несмотря на это, люди – самый слабый (физически) вид на Земле, но зато самый продвинутый.

Кто мы и откуда – это, вопрос, конечно, интересный. Поделитесь своим мнением в комментариях?)

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