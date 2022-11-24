Пушистый скромняга с дурной репутацией. 5 фактов о пауках-птицеедах

За свой внешний вид паука-птицееда считают страшным монстром, крайне опасным для всего живого. И персонально - для человека!
И эта репутация не заслужена!
«Сила есть – ума не надо». Это не про птицееда! Птицееды берут не силой и габаритами, а умением.
Птицееды – крупные пауки, которых в природе насчитывается сотни видов. Мы привыкли, что большие габариты дают преимущество в силовом конфликте. И, действительно, так. Но в природе одной силы недостаточно. Потому что даже слабая жертва всегда может удрать или спрятаться.
Птицееды – очень терпеливые охотники. Очень скрытные. Некоторые вырывают нору и сидят ждут жертву. В нору постоянно забредают и падают различные насекомые. Забавно, что это еще и лучший способ поймать самого птицееда. На ниточке спускают кусочек хлеба в нору, и он мертвой хваткой в нее цепляется. И за эту нить птицееда вытягивают наружу.
Другие подстерегают добычу на деревьях. Мощные челюсти и клыки убивают других членистоногих практически мгновенно. Но птицееды не брезгуют и более крупными животными: мышами, ящерицами и даже летучими мышами. Просто едят их гораздо дольше.
Кстати, птиц они не едят. Название свое пауки получили из-за ошибки. Виновница ошибки - путешественница и биолог Мария Сибилла Мериам. В XVIII веке она издала книгу о насекомых Южной Америки. Труд был масштабный - девушка детально описала многообразную местную фауну.
Но про паука-птицееда не успела узнать в деталях. Она обнаружила его в птичьем гнезде. Плюс наслушалась историй от местного населения, что это паук есть колибри. Так он и вошел в историю, как паук-птицеед, хотя не зафиксировано ни одного случая, чтобы он съел птицу.
И, конечно, популярный вопрос - насколько птицеед опасен для человека. Ведь такой паук выглядит, как-будто вышел из экрана какого-нибудь ужастика!
Укус птицееда ядовит для большинства животных, но не для человека. Укус самых опасных видов птицеедов напоминает по ощущением, когда ужалила оса. Отличие только в том, что боль может сохраняться дольше чем от укуса осы. Известны также случаи судорог и галлюцинаций после укуса.
В плохом мнении о птицееде виноваты другие пауки. Дурная репутация птицеедов связана с его далекими родственниками, которые внешне на них похожи. Например, так называемый "бразильский банановый паук", прозванный так за то, что очень любит прятаться среди бананов.
Тарантул и паук-птицеед - не одно и тоже. Хотя их часто путают. Причина - в "трудностях перевода". Это путаница в стиле "джип" и "внедорожник" - когда в 90-е в России все крупные внедорожники называли джипами, хотя это отдельная марка авто. В ряде европейских языков всех крупных пауков называют tarantula. Однако по биологической классификации, тарантулы - отдельный инфраотряд.
Такой может вымахать до 17 сантиметров! Вот их яд, действительно, смертельно опасен для человека, в отличии от яда "миролюбивого" птицееда.
Угрозу представляет больше не укус птицееда, а его ядовитые щетинки. Эти характерные для птицеедов ворсинки выполняют важную функцию. У человека они могут вызвать сильный зуд и боль, а для грызунов вообще смертельны. Если за пауком идет погоня, то он способен стряхивать ядовитые щетинки в сторону врага.
Для человека опасно, если щетинка попадет в глаз или в дыхательную систему. Поэтому, если вдруг доведется потрогать такого паука - сразу мойте руки перед тем, как глаз или нос почесать!
Любопытно, что эти щетинки не растут, а просто обновляются с линькой. Паук их использует не только для атаки и защиты, но и, с их помощью, расширяет себе нору. А некоторые виды птицеедов с помощью этих щетинок могут издавать шипение!
Птицеед - вкусная жертва. Большие габариты для птицеедов - отнюдь не только плюс. Ведь из-за них он становится популярной добычей для многих хищников. Ведь это ходячая гора высококачественного белка!
Такие животные, как опоссумы, медоеды и мангусты хорошо адаптированы к подобной "пище" и яд не наносит им вреда.
В Венесуэле пауков-птицеедов так, вообще, считают деликатесом. Готовят их сперва на огне, чтобы спалить опасные щетинки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, паук - это паук, а колибри - птица... большая разница... как между -тся и -ться...
А вот аффтар есть идиот...