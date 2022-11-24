Пушистый скромняга с дурной репутацией. 5 фактов о пауках-птицеедах

«Сила есть – ума не надо». Это не про птицееда! Птицееды берут не силой и габаритами, а умением.

Птицееды – крупные пауки, которых в природе насчитывается сотни видов. Мы привыкли, что большие габариты дают преимущество в силовом конфликте. И, действительно, так. Но в природе одной силы недостаточно. Потому что даже слабая жертва всегда может удрать или спрятаться.

Птицееды – очень терпеливые охотники. Очень скрытные. Некоторые вырывают нору и сидят ждут жертву. В нору постоянно забредают и падают различные насекомые. Забавно, что это еще и лучший способ поймать самого птицееда. На ниточке спускают кусочек хлеба в нору, и он мертвой хваткой в нее цепляется. И за эту нить птицееда вытягивают наружу.