Правда ли, что викинги хоронили мертвецов в плывущих подожжённых ладьях?

Распространено убеждение, что викинги поступали со своими мёртвыми крайне необычным и зрелищным способом: укладывали тела в лодки, спускали те на воду и поджигали горящей стрелой. Мы решили проверить, существовал ли такой обряд в действительности.
Обычно ритуал описывают так: умершего размещали на палубе деревянного боевого корабля — драккара, рядом с ним клали оружие и доспехи, затем ладью спускали на воду, а лучники, используя горящие стрелы, поджигали её. Вскоре пылающий корабль с мертвецом исчезал на горизонте. Изображения впечатляющего скандинавского обряда погребения активно использует кинематограф. Например, так последние почести отдавали воительнице Лагерте из сериала «Викинги» и матери Тора и Локи Фригге в одной из частей культовой кинематографической вселенной Marvel — «Тор. Царство тьмы». Такое описание похорон у викингов также встречается в СМИ — например, в издании «Военное обозрение».
Похоронная культура викингов действительно была необычна. Например, мертвецам срезали ногти, так как викинги верили, что из ногтей мертвецов будет построен Нагльфар — корабль, который перенесёт ётунов, злых ледяных гигантов, в их последнюю битву против богов во время Рагнарёка (конца света в германо-скандинавской мифологии). Древние скандинавы практиковали два основных способа утилизации тел: ингумацию (погребение в земле) и кремацию. Исторически ингумация была более популярна на территории современной Дании, а в Швеции и Норвегии предпочитали кремацию. К XI веку эти способы, по оценкам историков, стали одинаково популярны во всех скандинавских странах. В прологе «Саги об Инглингах», одном из ключевых произведений об истории древней Скандинавии, написанном исландским поэтом и хронистом Снорри Стурлусоном, указано:
«Первая эпоха называется Эпохой Сожжения; все умершие тогда должны быть сожжены, и им воздвигались памятные камни. Но после того, как Фрейр был похоронен в кургане в Уппсале, многие правители воздвигали в память о своих родичах курганы не реже, чем намогильные камни. А после того, как Дан Гордый, конунг датчан, велел насыпать курган и похоронить себя в нём в облачении конунга и бранных доспехах вместе со своим конём и всей сбруей и разным другим добром, многие его потомки стали делать то же самое, и тогда в Дании начался век курганов, а у шведов и норвежцев продолжался век сожжения».
При этом ладья действительно была важной частью погребальной культуры. Британский эксперт в области скандинавской культуры Жаклин Симпсон в книге «Викинги. Быт, религия, культура» пишет, что тело погибшего вождя помещали в драккар, в котором находилось имущество усопшего, еда, напитки, музыкальные инструменты и даже принесённые в жертву животные (чаще всего лошади и собаки), а рядом с мертвецом или в его руках помещали оружие. Однако дальше ладью сжигали на суше. Примечательно, что викинги разводили костёр вокруг корабля с мертвецом, используя гораздо больше дров, чем это было необходимо для полного сгорания лодки с телом. Делалось это для того, чтобы дыма было как можно больше и поднимался он как можно выше. По поверьям викингов, это способствовало скорейшему вознесению души погибшего воина в Вальхаллу — чертог павших героев. Снорри Стурлусон также пишет о завете Одина относительно того, что тело воина обязательно стоит предавать сожжению, а уже прах развеять над морем или зарыть в землю.
Но корабль использовался не только в кремации. Ингумация также обыгрывала образ ладьи: над местом захоронения могли выставить контур драккара из камней. Так, например, выглядит сохранившееся до наших дней погребальное поле Линнхольм-Хойе в Дании.
Корабль могли использовать и в виде своеобразного гроба. Один из наиболее ярких примеров таких похорон — Гокстадский корабль, найденный в 1880 году в Южной Норвегии. Внутри судна в специальной деревянной камере на кровати обнаружили скелет взрослого мужчины.
И хотя корабль, как мы видим, играет крайне важную роль в погребальных обрядах, информации о том, что его спускали на воду и поджигали, в исторических источниках нет. Более того, такой способ погребения с точки зрения физики выглядит крайне маловероятным.
В современных крематориях сжигание тела осуществляется в специальной печи, температура в которой варьируетсяот 870 до 1200 °С в зависимости от модели. Так как человеческие кости крайне прочные, после процесса кремации некоторые части скелета остаются целыми. Уцелевшие останки перемалываются в специальном устройстве — кремуляторе. В закрытой печи сгорание тела происходит за полтора-два часа в зависимости от комплекции человека, на открытом же воздухе процесс будет ещё дольше. Температура при сгорании древесины на открытом огне варьируется от 300 до 1100° С, поэтому для кремации тела таким способом потребуется значительно больше времени. Например, в среднем кремация на открытом воздухе в Варанаси, городе на Ганге, известном своими похоронными кострами, занимает около пяти часов.
При открытой кремации также важно постоянно контролировать количество дров, что невозможно, если лодка уже спущена на воду. Американская писательница, похоронный агент и глава некоммерческой организации The Order of the Good Death («Орден хорошей смерти») Кейтлин Даути в своей книге «Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти» пишет, что древние скандинавы не могли хоронить своих предков так, как показывает это киноиндустрия: тела бы просто не успевали сгореть. Она также отмечает: «Огонь, скорее всего, прожжёт дыру в днище ещё до того, как достигнет нужной температуры, так что вся эта затея весьма неэффективна. А когда корабль смерти слишком быстро сгорит, что в итоге останется? Полуобугленный труп, покачивающийся на волнах водоёма». Если бы викинги действительно отправляли тела воинов в плавание на горящей лодке, в Норвежском, Северном и Балтийском море было огромное количество полуразложившихся тел.
По словам той же Кейтлин Даути, главный источник мифа о похоронах в горящем на воде драккаре — свидетельстваАхмеда ибн Фадлана, арабского путешественника, посетившего Восточную Европу в первой половине Х века. Ибн Фадлан оставил подробный отчёт о своих передвижениях, в частности описал процесс кремации руса. Достоверно определить, кем по национальности был названный путешественником рус, учёные не могут, однако допускают, что речь могла идти и о скандинавах. Судя по тексту, увиденное крайне впечатлило ибн Фадлана, если не сказать шокировало. В частности, он описывает, что после смерти этого руса его соплеменники нашли девушку, добровольно согласившуюся последовать за мужчиной, опаивали её спиртными напитками и затем шесть родственников погибшего совокупились с ней.
«Потом положили её на бок рядом с её господином, и двое схватили обе её ноги, двое — обе её руки, и наложила старуха, называемая ангелом смерти, ей вокруг шеи верёвку, расходящуюся в противоположные стороны, и дала её двум мужам, чтобы они оба тянули её, и она подошла, держа кинжал с широким лезвием, и вот начала втыкать его между её рёбрами и вынимать его, в то время как оба мужа душили её верёвкой, пока она не умерла».
После этого ибн Фадлан описывает не менее странный обряд разжигания ритуального огня: «Потом подошёл ближайший родственник мертвеца, взял деревяшку и зажёг её у огня, потом пошёл задом, затылком к кораблю, зажжённая деревяшка в одной его руке, а другая его рука лежала на заднем проходе, будучи голым, пока не зажёг сложенного дерева, бывшего под кораблём». При этом ибн Фадлан не пишет о спуске горящего корабля на воду, во время всей описанной церемонии корабль остаётся на суше.
Таким образом, кинематографические сцены погребения викингов крайне эффектны и зрелищны, однако не имеют ничего общего с реальностью. Хотя драккар и занимал важное место в похоронной культуре, у скандинавов были совершенно другие погребальные обряды. Более того, популяризированная Голливудом версия с точки зрения физики не могла бы быть реализована на практике.
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