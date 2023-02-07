Правда ли, что викинги хоронили мертвецов в плывущих подожжённых ладьях?

По словам той же Кейтлин Даути, главный источник мифа о похоронах в горящем на воде драккаре — свидетельстваАхмеда ибн Фадлана, арабского путешественника, посетившего Восточную Европу в первой половине Х века. Ибн Фадлан оставил подробный отчёт о своих передвижениях, в частности описал процесс кремации руса. Достоверно определить, кем по национальности был названный путешественником рус, учёные не могут, однако допускают, что речь могла идти и о скандинавах. Судя по тексту, увиденное крайне впечатлило ибн Фадлана, если не сказать шокировало. В частности, он описывает, что после смерти этого руса его соплеменники нашли девушку, добровольно согласившуюся последовать за мужчиной, опаивали её спиртными напитками и затем шесть родственников погибшего совокупились с ней.

«Потом положили её на бок рядом с её господином, и двое схватили обе её ноги, двое — обе её руки, и наложила старуха, называемая ангелом смерти, ей вокруг шеи верёвку, расходящуюся в противоположные стороны, и дала её двум мужам, чтобы они оба тянули её, и она подошла, держа кинжал с широким лезвием, и вот начала втыкать его между её рёбрами и вынимать его, в то время как оба мужа душили её верёвкой, пока она не умерла».

После этого ибн Фадлан описывает не менее странный обряд разжигания ритуального огня: «Потом подошёл ближайший родственник мертвеца, взял деревяшку и зажёг её у огня, потом пошёл задом, затылком к кораблю, зажжённая деревяшка в одной его руке, а другая его рука лежала на заднем проходе, будучи голым, пока не зажёг сложенного дерева, бывшего под кораблём». При этом ибн Фадлан не пишет о спуске горящего корабля на воду, во время всей описанной церемонии корабль остаётся на суше.

Таким образом, кинематографические сцены погребения викингов крайне эффектны и зрелищны, однако не имеют ничего общего с реальностью. Хотя драккар и занимал важное место в похоронной культуре, у скандинавов были совершенно другие погребальные обряды. Более того, популяризированная Голливудом версия с точки зрения физики не могла бы быть реализована на практике.