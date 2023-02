Правда ли, что викинги хоронили мертвецов в плывущих подожжённых ладьях?

И хотя корабль, как мы видим, играет крайне важную роль в погребальных обрядах, информации о том, что его спускали на воду и поджигали, в исторических источниках нет. Более того, такой способ погребения с точки зрения физики выглядит крайне маловероятным.

В современных крематориях сжигание тела осуществляется в специальной печи, температура в которой варьируетсяот 870 до 1200 °С в зависимости от модели. Так как человеческие кости крайне прочные, после процесса кремации некоторые части скелета остаются целыми. Уцелевшие останки перемалываются в специальном устройстве — кремуляторе. В закрытой печи сгорание тела происходит за полтора-два часа в зависимости от комплекции человека, на открытом же воздухе процесс будет ещё дольше. Температура при сгорании древесины на открытом огне варьируется от 300 до 1100° С, поэтому для кремации тела таким способом потребуется значительно больше времени. Например, в среднем кремация на открытом воздухе в Варанаси, городе на Ганге, известном своими похоронными кострами, занимает около пяти часов.

При открытой кремации также важно постоянно контролировать количество дров, что невозможно, если лодка уже спущена на воду. Американская писательница, похоронный агент и глава некоммерческой организации The Order of the Good Death («Орден хорошей смерти») Кейтлин Даути в своей книге «Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти» пишет, что древние скандинавы не могли хоронить своих предков так, как показывает это киноиндустрия: тела бы просто не успевали сгореть. Она также отмечает: «Огонь, скорее всего, прожжёт дыру в днище ещё до того, как достигнет нужной температуры, так что вся эта затея весьма неэффективна. А когда корабль смерти слишком быстро сгорит, что в итоге останется? Полуобугленный труп, покачивающийся на волнах водоёма». Если бы викинги действительно отправляли тела воинов в плавание на горящей лодке, в Норвежском, Северном и Балтийском море было огромное количество полуразложившихся тел.