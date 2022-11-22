10 удивительных фактов о космонавтике

Некоторые из этих фактов довольно забавные. Например, вы знаете, что Юрий Гагарин был гарышкером? Вот теперь знайте:)!
1. Как называют космонавтов в других странах
Мы с детства привыкли, что космонавтов называют космонавтами. Ну еще астронавтами, так и быть. Но с этим не согласятся жители других стран, например:
В Японии космонавты — утюхикоси
В Каханстане – гарышкеры
Во Франции — спасионавты
В Германии — раумфареры
В Китае – тайконавты
В Венгрии – урхайос
В Индии — виоманавты ( а сначала были “гаганавты”)
В Танзании — мванаанга
В Монголии – сансрын нисгэгч
В Южное Корее – уджуин
В Иране – кайханнавард
Но в большинстве стран мира людей, летающих в космос, называют астронавтами. И в СССР до 1960 года Гагарина в документах называли летчиком-астронавтом. И только перед самым полётом решили найти “русское” слово. Так появилось слово “космонавт”. Которое, кстати, придумал в 1949 году писатель-фантаст Виктор Сапарин в своём рассказе “Новая планета”.
2. Перед полётом Юрия Гагарина заготовили три сообщения
В одном сообщении было написано про успешный полёт, второе сообщение было некрологом Юрию Гагарину, а третье сообщение посвящено потере космического корабля в неизвестном месте.
3. Космонавты “растут” на орбите. Некоторые на 9 сантиметров!
В условиях космоса позвоночник “отдыхает” от нагрузок, хрящевая ткань в межпозвонковых дисках расправляется, и космонавты становятся длиннее. Минимальный рост составил 2 см, а максимальный 9 сантиметров
4. За все время полетов космос ни один космонавт не погиб на орбите
Катастрофы случались либо во время взлета, либо во время посадки. В СССР погибли 4 космонавта, в США — 13 и один космонавт из Израиля, который летел на космическом корабле “Колумбия” в 2003 году.
5. В космосе невозможно храпеть
В условиях микрогравитации язык и мягкие ткани в глотке не западают, а находятся в невесомости, поэтому и причин для храпа нет.
6. На борту космического корабля нельзя чихать
Чихание — это модель работы реактивного двигателя в миниатюре. Вы выбрасываете изо рта сильную струю воздуха. Вас либо отбросит на несколько метров в сторону, либо закрутит вокруг себя. Поэтом чихи в космосе всегда сдерживают.
7. Космическую зубную пасту нужно глотать после чистки
В космосе нет возможности прополоскать рот, поэтому для космонавтов придумали специальную зубную пасту, которую можно проглотить.
8. Спят космонавты только с вентиляторами
Без вентилятора в космосе стать опасно — можно задохнуться. Дело в том, что углекислый газ после выдоха не рассеивается в пространстве, а собирается вокруг головы космонавта в виде пузыря. И космонавт может задохнуться. Поэтому углекислый газ сдувают от головы спящего.
9. Главный предмет во время еды – ножницы, а не нож с вилкой
Ножницы необходимы для открывания вакуумных и ретортных пакетов, в которые упакованы космические продукты. Если продукт жидкий, то его, как правило, пьют из соломинки. Но соломинки не простые. У них есть специальный клапан, чтобы жидкость не вытекла из пакета.
В космосе нельзя есть хлеб. Из-за крошек, которые могут разлететься по всей станции. Поэтому в космосе едят либо лепешки типа тортилья, либо специальный хлеб без крошек. Перец и соль тоже в необычно жидком виде – не посыпают солью, а “поливают” солью:). Подробнее тут.
10. Первые дни после приземления космонавты не могут ходить
Даже регулярные физические упражнения не помогают сохранить тонус мышц в космосе. После приземления космонавтов заново учат ходить. Первые дни они ходят под ручку с помощниками, и лишь через несколько дней начинают передвигаться самостоятельно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня дома тоже есть такая зубная паста. Оказывается я часто так делаю как космонавты, а жена вечно бухтит!
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В Каханстане? И где же это такое?