10 удивительных фактов о космонавтике

В одном сообщении было написано про успешный полёт, второе сообщение было некрологом Юрию Гагарину, а третье сообщение посвящено потере космического корабля в неизвестном месте.





3. Космонавты “растут” на орбите. Некоторые на 9 сантиметров!

В условиях космоса позвоночник “отдыхает” от нагрузок, хрящевая ткань в межпозвонковых дисках расправляется, и космонавты становятся длиннее. Минимальный рост составил 2 см, а максимальный 9 сантиметров





4. За все время полетов космос ни один космонавт не погиб на орбите

Катастрофы случались либо во время взлета, либо во время посадки. В СССР погибли 4 космонавта, в США — 13 и один космонавт из Израиля, который летел на космическом корабле “Колумбия” в 2003 году.





5. В космосе невозможно храпеть