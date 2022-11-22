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10 удивительных фактов о космонавтике

10 удивительных фактов о космонавтике

Автор:
22 ноября 2022 10:35
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   люди   познавательно   удивительно   факты   фото   
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Некоторые из этих фактов довольно забавные. Например, вы знаете, что Юрий Гагарин был гарышкером? Вот теперь знайте:)!


1. Как называют космонавтов в других странах

Мы с детства привыкли, что космонавтов называют космонавтами. Ну еще астронавтами, так и быть. Но с этим не согласятся жители других стран, например:

В Японии космонавты — утюхикоси

В Каханстане – гарышкеры

Во Франции — спасионавты

В Германии — раумфареры

В Китае – тайконавты

В Венгрии – урхайос

В Индии — виоманавты ( а сначала были “гаганавты”)

В Танзании — мванаанга

В Монголии – сансрын нисгэгч

В Южное Корее – уджуин

В Иране – кайханнавард

Но в большинстве стран мира людей, летающих в космос, называют астронавтами. И в СССР до 1960 года Гагарина в документах называли летчиком-астронавтом. И только перед самым полётом решили найти “русское” слово. Так появилось слово “космонавт”. Которое, кстати, придумал в 1949 году писатель-фантаст Виктор Сапарин в своём рассказе “Новая планета”.


2. Перед полётом Юрия Гагарина заготовили три сообщения

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В одном сообщении было написано про успешный полёт, второе сообщение было некрологом Юрию Гагарину, а третье сообщение посвящено потере космического корабля в неизвестном месте.


3. Космонавты “растут” на орбите. Некоторые на 9 сантиметров!

В условиях космоса позвоночник “отдыхает” от нагрузок, хрящевая ткань в межпозвонковых дисках расправляется, и космонавты становятся длиннее. Минимальный рост составил 2 см, а максимальный 9 сантиметров


4. За все время полетов космос ни один космонавт не погиб на орбите

Катастрофы случались либо во время взлета, либо во время посадки. В СССР погибли 4 космонавта, в США — 13 и один космонавт из Израиля, который летел на космическом корабле “Колумбия” в 2003 году.


5. В космосе невозможно храпеть

В условиях микрогравитации язык и мягкие ткани в глотке не западают, а находятся в невесомости, поэтому и причин для храпа нет.


6. На борту космического корабля нельзя чихать

Чихание — это модель работы реактивного двигателя в миниатюре. Вы выбрасываете изо рта сильную струю воздуха. Вас либо отбросит на несколько метров в сторону, либо закрутит вокруг себя. Поэтом чихи в космосе всегда сдерживают.


7. Космическую зубную пасту нужно глотать после чистки

В космосе нет возможности прополоскать рот, поэтому для космонавтов придумали специальную зубную пасту, которую можно проглотить.


8. Спят космонавты только с вентиляторами

Без вентилятора в космосе стать опасно — можно задохнуться. Дело в том, что углекислый газ после выдоха не рассеивается в пространстве, а собирается вокруг головы космонавта в виде пузыря. И космонавт может задохнуться. Поэтому углекислый газ сдувают от головы спящего.


9. Главный предмет во время еды – ножницы, а не нож с вилкой

Ножницы необходимы для открывания вакуумных и ретортных пакетов, в которые упакованы космические продукты. Если продукт жидкий, то его, как правило, пьют из соломинки. Но соломинки не простые. У них есть специальный клапан, чтобы жидкость не вытекла из пакета.

В космосе нельзя есть хлеб. Из-за крошек, которые могут разлететься по всей станции. Поэтому в космосе едят либо лепешки типа тортилья, либо специальный хлеб без крошек. Перец и соль тоже в необычно жидком виде – не посыпают солью, а “поливают” солью:). Подробнее тут.


10. Первые дни после приземления космонавты не могут ходить

Даже регулярные физические упражнения не помогают сохранить тонус мышц в космосе. После приземления космонавтов заново учат ходить. Первые дни они ходят под ручку с помощниками, и лишь через несколько дней начинают передвигаться самостоятельно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   космос   люди   познавательно   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын 54 минуты назад
"В Германии раумфареры" (с) все равно звучит как модель противотанкового оружия.
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14k
Кот Скрипалей 8 минут назад
Как турист я бы слетал.
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31k
Игорь 10 минут назад
поэтому для космонавтов придумали специальную зубную пасту, которую можно проглотить.
==========
У меня дома тоже есть такая зубная паста. Оказывается я часто так делаю как космонавты, а жена вечно бухтит!


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16k
Alex_Ato 16 минут назад
подготовка к первому межпланетному пилотируемому полету
Ссылка www.youtube.com
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Если чихнуть в салфетку или носовой платок в руке, то никакой реактивной струи не будет. Не благодарите, космические инженеры))
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93
Александр Б. 53 минуты назад
В Каханстане – гарышкеры
-------------------------------
В Каханстане? И где же это такое?
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