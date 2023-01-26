Царство вечной тьмы: планета, чернее угля

В созвездии Дракона на расстоянии около 720 световых лет от нас в 2006 году с помощью транзитного метода учёные обнаружили очень странную планету, которая чернее, пожалуй, всего, что мы с вами знаем – это настоящее царство вечной тьмы! Находке было присвоено «имя» TrES-2b – это чёрный газовый гигант, вращающийся вокруг звезды – жёлтого карлика, примерно такого же, как наше Солнце.
Звезда эта представляла большой интерес для научного сообщества, и астрономы пристально наблюдали за ней в надежде открыть планету, похожую на Землю, но никак не ожидали увидеть настолько странный объект.
* Транзитный метод – это способ обнаружения планет, в ходе которого измеряют точечные колебания яркости звезды, когда планета проходит перед её диском.
TrES-2b оказалась чернее угля, а также любой планеты или спутника в нашей Солнечной системе. Измерения показали, что TrES-2b отражает меньше одного процента падающего извне солнечного света, то есть это меньше, чем даже чёрная акриловая краска или сажа. Температура её атмосферы — более 980 °C. Удивителен ещё один факт: эта странная обитель черноты находится на расстоянии всего 4 млн км от своей звезды, что в 10 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу! По идее, там должны быть ослепительно яркие дни, а там в разы темнее, чем на Плутоне! По своей массе и размерам она чуть больше нашего Юпитера.
Но, кстати, день, который всё равно невозможно увидеть, на этой планете мог бы быть только на одной её стороне: чёрная планета находится в приливном захвате и всегда обращена к звезде одной стороной точно так же, как Луна к Земле. Такая чернота связана с её химическим составом: этот газовый гигант лишён ярких отражающих облаков, и виной этому служит высокая температура. Да, конечно, существуют и другие горячие Юпитеры с подобными температурами около 1 000 С, проживающие рядом со своей звездой, например, планета Беллерофонт (51 Пегаса В), но ни одна из них не является такой чёрной, хотя подобной отметки на термометре уже достаточно, чтобы серьёзно повлиять на химию верхних слоёв атмосферы.
При такой температуре не могут существовать аммиак и метан. Возможно, в атмосфере TrES-2b содержатся поглощающие свет вещества, например, пары натрия, калия, оксиды титана, однако, и они не объяснят такую темноту этого странного мира. Возможно, что в атмосфере этой планеты есть какие-то вещества, незнакомые нам, такие, которые никто никогда не встречал на Земле.
Один из учёных-исследователей чёрной планеты Дэвид Шпигель говорит о TrES-2b так: «Она не совсем тёмная. Она настолько жаркая, что сама производит слабый красный свет, так же как тлеющий уголёк или раскалённая спираль электрической плитки». Поскольку эта планета тёмная и почти незаметная (её обнаружили, можно сказать, по счастливой случайности), она, скорее всего, далеко не единственная во Вселенной, ведь такие миры очень сложно найти! Если бы мы пролетели неподалёку от этой планеты, мы бы вряд ли её заметили.
Но давайте попробуем представить, какие всё-таки на ней условия, пусть даже и в её составе есть некое неведомое нам вещество, поглощающее свет. У TrES-2b нет твёрдой поверхности, а значит, потоки её раскалённой плотной атмосферы должны двигаться со сверхзвуковой скоростью, как на всех знакомых нам газовых гигантах в Солнечной системе и не только, ведь нет никаких препятствий для свободного передвижения «воздуха». Если планета находится в приливном захвате, то одна сторона, обращённая к звезде, прогревается, а другая, противоположная, должна остывать.
Жару на чёрной планете создаёт не только нагрев извне: такая близость будет подогревать её ещё изнутри благодаря приливному взаимодействию ядер звезды и TrES-2b. То есть, чёрная планета греется изнутри и снаружи, а это должно создавать мощные конвективные потоки: более «холодные» отяжелевшие атмосферные массы уходят вниз, там прогреваются, становятся легче, а затем, принимая парообразное состояние, вырываются вверх, меняясь с другими более «прохладными» потоками. По идее, движение плотных атмосферных масс при такой температуре должно создавать свечение из-за трения, но его практически нет! Неужели на планете полный штиль? И атмосфера её настолько тяжёлая, что даже конвекции не под силу перемещать их?
На том же Беллерофонте идут дожди из раскалённого железа. Вода в таких условиях не может существовать в жидком виде, однозначно. Есть ли на TrES-2b какая-либо форма осадков? Да и вообще каково было бы гипотетической форме жизни на этой планете? Постоянная чернота, без почти единственного шанса на крошечный солнечный лучик! Однако жизнь можно найти даже там, где её и не ожидаешь встретить! Например, казалось бы, как в Марианской впадине на глубине свыше 10 км при таком жутком давлении, там, где никто никогда не видел света, могут прекрасно себя чувствовать глубоководные обитатели? Вот и на TrES-2b наверняка так же темно, как и в Марианской впадине! Может быть, изредка ветвистые молнии ослепляющими вспышками разрезают плотную атмосферу при столкновении массивных облаков, стремительно несущихся на сверхзвуковой скорости в своём очередном кругосветном путешествии? Или эти сажевые облака всё же подкрашиваются алым красноватым сиянием?
А как вы думаете, какие условия на этой планете?
Источник:
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