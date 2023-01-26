Царство вечной тьмы: планета, чернее угля

На том же Беллерофонте идут дожди из раскалённого железа. Вода в таких условиях не может существовать в жидком виде, однозначно. Есть ли на TrES-2b какая-либо форма осадков? Да и вообще каково было бы гипотетической форме жизни на этой планете? Постоянная чернота, без почти единственного шанса на крошечный солнечный лучик! Однако жизнь можно найти даже там, где её и не ожидаешь встретить! Например, казалось бы, как в Марианской впадине на глубине свыше 10 км при таком жутком давлении, там, где никто никогда не видел света, могут прекрасно себя чувствовать глубоководные обитатели? Вот и на TrES-2b наверняка так же темно, как и в Марианской впадине! Может быть, изредка ветвистые молнии ослепляющими вспышками разрезают плотную атмосферу при столкновении массивных облаков, стремительно несущихся на сверхзвуковой скорости в своём очередном кругосветном путешествии? Или эти сажевые облака всё же подкрашиваются алым красноватым сиянием?

А как вы думаете, какие условия на этой планете?