10 интересных фактов об астероидах в Солнечной системе

Главный пояс астероидов в Солнечной системе расположен между Марсом и Юпитером. Если сложить все астероиды здесь, то получится всего 4% от массы Луны. Здесь их несколько миллионов, большинство в диаметре составляет лишь несколько метров.

Они настолько сильно рассеяны, что ни один космический аппарат, который преодолевал пояс астероидов, ни разу не столкнулся с ними.

Жизнь на камне. Ученые регулярно находят органические вещества на астероидах. Например, сахара и аминокислоты.

Ученые изучили реголит с астероида Бенну. Он оказался богатым углеродами и ученые обнаружили несколько видов сахаров, в частности, рибозу, арабинозу и ксилозу.