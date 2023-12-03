10 интересных фактов об астероидах в Солнечной системе

В фантастическом кино полет через пояс астероидов всегда очень опасен. Трудно маневрировать космическим кораблем и пройти эту полосу препятствий без столкновений. На самом деле пояса астероидов настолько большие, что плотность здесь невелика. Все астероиды расположены очень далеко друг от друга, и пролететь через пояс совсем несложно.
Главный пояс астероидов в Солнечной системе расположен между Марсом и Юпитером. Если сложить все астероиды здесь, то получится всего 4% от массы Луны. Здесь их несколько миллионов, большинство в диаметре составляет лишь несколько метров.
Они настолько сильно рассеяны, что ни один космический аппарат, который преодолевал пояс астероидов, ни разу не столкнулся с ними.
Жизнь на камне. Ученые регулярно находят органические вещества на астероидах. Например, сахара и аминокислоты.
Ученые изучили реголит с астероида Бенну. Он оказался богатым углеродами и ученые обнаружили несколько видов сахаров, в частности, рибозу, арабинозу и ксилозу.
И такие находки совершаются регулярно. Например, в составе Мурчисонского метеорита, который упал на Землю в 1969 году, ученые обнаружили органические соединения, старше нашей планеты на 3 миллиарда лет. Так что органика в космосе отнюдь не редкость!
РНК в астероидах. Но обычная органика - далеко не предел того, что можно найти в астероидах. Они содержат и более сложные материалы, которые являются предтечей живых организмов.
Японские ученые нашли в образцах грунта с астероида Рюгу витамин В3 и урацил.
Урацил — один из четырех нуклеотидов, которые складываются в молекулу РНК. А витамин В3 играет важную роль в метаболических процессах.
Согласно современным научным представлениям, основная гипотеза о происхождении жизни на Земле, так называемый Мир РНК. Важным этапом перед возникновением жизни был период, когда в мире господствовали РНК-молекулы. Они еще не представляли собой полноценную жизнь, но уже накапливали информацию и мутации. Этот Мир РНК и выступил предшественником жизни на Земле. У этой гипотезы в XXI веке пока больше всего подтверждений.
РНК-молекулы способны существовать автономно и катализировать метаболические процессы. Что и привело со временем к появлению первой жизни. Так что строительные блоки жизни могли прибыть на Землю из космоса.
Метеорит и астероид: в чем разница. Астероиды - это небольшие небесные тела, не дотягивающие до размеров планет. У настоящей планеты должно хватить массы и гравитации, чтобы сформировалась форма сферы. У астероиды массы недостаточно, поэтому и принимают они формы булыжников.
А метеориты - это небесные тела, которые упали на Землю. Вот и вся разница!
Самый красивый. Метеорит Фукан обнаружили в 2000 году неподалеку от города Фукан на северо-западе Китая. У него специфическая структура, которая встречается менее чем у 1% метеоритов.
Этот тип метеорита называется палласит. Основа у них железно-никелевая. И есть вкрапления кристаллов оливина, которые и придают уникальный внешний вид. Оливин зеленого цвета – это полудрагоценный камень хризолит.
Обычно оливина в таких метеоритах не так много, но у Фукана этот камень составляет основу.
Весит Фукан 1003 кг. От этого метеорита регулярно отрезают кусочки и отправляют на исследования. Его части есть в виде экспоната в различных музеях.
Почему в центре лунных кратеров нет большого камня. Куда исчезают астероиды. Вопрос логичный. Представьте, астероиды с огромной скоростью врезаются в поверхность Луны, оставляют гигантский кратер (ну или маленький, в зависимости от своего размера) и...бесследно исчезают. Что же с ними происходит?
Когда астероид падает на Луну, его импульс преобразуется в тепло. Этой температуры, как правило, достаточно, чтобы испарить астероид или расколоть его на много мелких осколков. Со временем, осколки засыпает лунной пылью и поверхность становится относительно гладкой.
Огненные Леониды. Метеоритный поток, обрушившийся на Землю 12 ноября 1833 года, был вызван астероидами Леонидами.
Миллионы светящихся следов, напоминающих огненные шары, покорили небеса, заставив людей того времени в испуге задуматься о наступлении Судного Дня.
Очевидцы вспоминали, что «огненных шаров» в небе было лишь в два раза меньше, чем падающих снежинок во время среднего снегопада.
Метеорит упал к женщине прямо в постель. Однажды ночью канадка Рут Гамильтон резко вскочила от мощного треска. Нечто пробило крышу и осыпало ее щепками. Женщине крупно повезло - она чудом избежала удара метеорита, который пробил крышу ее дома и упал на подушку.
Рут вскочила с кровати и включила свет. И, к удивлению, увидела камень, который лежал прямо между подушками. В нескольких сантиметрах от места, где была ее голова.
Но был и более экстремальный случай. В 1954 году на дом американки Энн Элизабет Ходжес упал метеорит весом 3,8 кг.
Камень попал в радиоприемник, отскочил и ударил девушку. У нее были сильные ушибы. Остался большой синяк на треть тела на боку, и она несколько месяцев выздоравливала.
Опасны?! Да, но не те, что мы думаем. Огромные метеориты не раз падали на Землю. Это происходит редко по человеческим меркам, но регулярно по меркам космоса. Вот так, например, выглядит кратер от метеорита, который уничтожил динозавров:
И такие вымирания случались, судя по всему, регулярно на нашей планете.
Сейчас разрабатываются различные способы борьбы с такими метеоритами. Но в настоящий момент у нас нет 100-процентного метода, как избавиться от подобной угрозы.
Для этого важно узнать о потенциальном столкновении за несколько лет до падения метеорита. Если в этот момент хотя бы чуточку сдвинуть астероид - он пролетит мимо. Человечество сможет подготовиться, сбив его с курса издалека. Подавляющее большинство астероидов ученые отслеживают и смогут предсказать угрозы столкновения заранее.
Но вот залетные астероиды представляют серьезную опасность. Если они летят извне, да еще и со стороны Солнца, так, что мы их не видим. И тогда у нас совсем не будет времени на подготовку. С другой стороны, вероятность такого события, когда залетное небесное тело еще и точно попадет в Землю, практически равна нулю.
Колонизация астероидов - не шутка! Исследователи из Рочестерского университета предложили построить первую внеземную колонию внутри астероида.
Это откроет новые горизонты в развитии человеческой цивилизации!
Главный кандидат - богатый металлами и довольно крупный астероид 16 Психея. Тут можно добывать ценные редкоземельные металлы.
На самом деле ничего фантастического в таком проекте нет. Обживать астероид, в первую очередь, будут роботы.
Астероиды можно пригонять к так называемой точке Лагранжа. Это точка, в которой воздействие лунной и земной гравитации будет одинаковым. И метеорит будет лететь вместе с нашей планеты в удобной точке доступа.
Это решит проблему ценных ресурсов, важных для развития высоких технологий.
На колонии никто жить всерьез не собирается. Это нужно для добычи ресурсов. Многие астероиды ими напичканы настолько, что по стоимости превышают мировой ВВП на тысячи лет.
Источник:
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