«Бабушка рядышком с дедушкой…»: как сложилась жизнь детей, исполнивших эту песню

Это было более 30 лет назад. Но журналистам удалось узнать, что юные дарования, когда выросли, остались верны музыке и до сих пор несут в мир красоту и любовь к искусству. Гуна так и осталась жить в Латвии и выступает со сцены Рижской Национальной оперы. Она виртуозно владеет флейтой и дарит слушателям ее красивое звучание. Судя по фотоснимкам в социальных сетях, 37-летняя артистка не так давно вышла замуж. Детей, скорее всего, у нее пока нет, ну или она их тщательно скрывает. А вот фотографиями сестры и племянника она щедро делится с подписчиками и называет мальчика «крестным сыном».