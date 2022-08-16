«Бабушка рядышком с дедушкой…»: как сложилась жизнь детей, исполнивших эту песню

Наверное, еще многие помнят детский музыкальный коллектив «Кукушечка», которому аккомпанировал сам Раймонд Паулс, и их известную песню «Бабушка рядышком с дедушкой».
Ребята тогда объездили массу городов с гастролями и было выпущено несколько компакт-дисков. А самой популярной песней латышского ансамбля была «Золотая свадьба», слова из которой «бабушка рядышком с дедушкой» были слышны из каждого двора.
С этой веселой композицией с кремлевской сцены выступали две юные звездочки коллектива, солисты Гунар Калныньш и Гуна Паула. И многим слушателям было даже невдомек, что юные исполнители, радующие публику, сами не понимали, о чем пели. Ведь они совсем не владели русским языком, а просто заучили непонятные слова наизусть.
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Это было более 30 лет назад. Но журналистам удалось узнать, что юные дарования, когда выросли, остались верны музыке и до сих пор несут в мир красоту и любовь к искусству. Гуна так и осталась жить в Латвии и выступает со сцены Рижской Национальной оперы. Она виртуозно владеет флейтой и дарит слушателям ее красивое звучание. Судя по фотоснимкам в социальных сетях, 37-летняя артистка не так давно вышла замуж. Детей, скорее всего, у нее пока нет, ну или она их тщательно скрывает. А вот фотографиями сестры и племянника она щедро делится с подписчиками и называет мальчика «крестным сыном».
А Гунар встретился с журналистами и рассказал обо всем, что произошло в его жизни после исполнения самой известной песни. На родине он стал настоящей звездой, но со временем решил перебраться в Испанию. Также молодой человек поведал, что композитор Раймонд Паулс сделал для него очень много. И помощь коснулась не только музыкальной карьеры, а и здоровья. Дело в том, что в детстве певец страдал косоглазием, а маэстро сделал все возможное, чтобы избавить мальчика от этой проблемы. А потом настоял, чтобы юный артист продолжил обучение в одной из самых престижных европейских школ хорового пения.
Когда парню было 15 лет он сочинил песню, ставшую одной из самых популярных в его родной стране. Гунар часто участвовал в российских и европейских музыкальных конкурсах и неоднократно становился победителем. Юный латыш был невероятно популярен, однако в личной жизни парня произошла большая трагедия.
Он был влюблен и его любимая ждала ребенка, но в результате несчастного случая девушки не стало. Причем виновный так и не понес заслуженного наказания. Молодому человеку было очень нелегко пережить потерю и он решил сменить место жительства. С тех пор прибалтиец предпочитает вести непубличный образ жизни. Какое-то время он пытался «перезагрузиться» и выбрал для этой цели Тибет, стал увлекаться духовной музыкой. В родные края он приезжает очень редко хотя и не поменял гражданство.
Кажется, это было только вчера, но прошло более 30 лет…
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АНТИФИШКИ
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Вот не надо, а. Это было сразу понятно, потому что они и ударения не там ставили, где надо, и произносили неправильно.
Svētki, svētki svinam ģimeni,
Svētki, svētki, kāzas zelta!
Rūgti! Rūgti Jautri kliedz
Četrdesmit mazmazbērni un divdesmit piecas внучат
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Tik daudz gadu, tik gadus kopā.
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Draudzīgi dzied šo dziesmu.
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Draudzīgi dzied šo dziesmu -
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Atkal līgavainis un līgava!
Šo pāris no bērnības mīlētāji
Mammas, tēti un, protams, mēs.
Ļoti spēcīga vectēvs dejotājs,
Nu, bet vecmāmiņa dzied, kā kopsavilkuma koris!
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Tik daudz gadu, tik gadus kopā.
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Draudzīgi dzied šo dziesmu.
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Draudzīgi dzied šo dziesmu -
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Atkal līgavainis un līgava!
Svinības, svinības, kāzas zelta
Viņiem novēlam dzīvē jauns,
Paceļam kausus augstu
Un par tām mēs dzeram silts piens!
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Tik daudz gadu, tik gadus kopā.
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Draudzīgi dzied šo dziesmu.
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Draudzīgi dzied šo dziesmu -
Vecmāmiņa blakus ar vectētiņu
Atkal līgavainis un līgava!