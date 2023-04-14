«Сгущёнка и тушёнка»: как снимали клип на «Коммунальную квартиру» группы Дюна

Но если клип этот видели многие, то лишь единицы знают про спор... из-за рэпа! Да-да! Изначально планировалось, что куплеты будут зачитывать – рэп тогда как раз набирал обороты в России. Однако именно Рыбин выступил против этого:

«Я сказал Сергею Паради: «Ты что? Какой рэп! Ты наш репертуар видел?». А потом эту песню посмотрели другие ребята из группы, и сказали мне, что мы такое исполнять не будем – назвали песню ужасом каким-то! Ну, я был с ними солидарен: такие строчки, как «криминальная квартира, криминальная страна», мне тоже не зашли...»

Однако терять такую идею было жалко. И тогда Рыбин лично переделал песню – где-то что-то переписал, где-то убрал. За основу была взята народная татарская мелодия и... вуаля! Так и родился хит, который с удовольствием и ностальгией переслушивают по сей день.