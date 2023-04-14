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«Сгущёнка и тушёнка»: как снимали клип на «Коммунальную квартиру» группы Дюна

«Сгущёнка и тушёнка»: как снимали клип на «Коммунальную квартиру» группы Дюна

Автор:
14 апреля 2023 09:21
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   видео   группа Дюна   история   коммунальная квартира   песня   факты   фото   
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Не столь важно – являетесь ли вы поклонником группы «Дюна», или нет. Жили ли вы когда-нибудь в коммунальной квартире, или не доводилось... Так или иначе, а знаковый хит 90-х про неё вы точно слышали!

Почему же знаковый? Ведь, казалось бы, что тут такого феноменального – в тексте песни фигурирует просто коммуналка, о какой знаковости речь? Что ж: в некоторой степени это верно. Но если углубиться в историю...

Итак: как же создавался громкий хиты «Дюны», как снимали знаменитый клип к нему, и причём тут сгущёнка и тушёнка? Обо всём по порядку.


Песня, окончательно сформировавшая образ «Дюны»: воспоминания Виктора Рыбина

В своих интервью Виктор Рыбин, лидер группы «Дюна», неоднократно говорил, что «Коммунальная квартира» – песня, окончательно сформировавшая образ коллектива. По словам музыканта, всё что было до – просто сатира. А тут в арсенале группы появилось нечто более лёгкое, душевное...

«До этого у нас что было? Сатира, причём конкретная такая. А потом начали появляться такие песни, как «Борьки-бабника» и «Моря пива». Ну а потом и «Коммунальная квартира», и всё – наш имидж был окончательно сформирован!»


В чём заключается образ «Дюны», за который группу и полюбили тысячи людей? Участники исполняли так называемые песни «на злобу дня», и это не могло не привлекать внимание народа. Вот и в «Коммунальной квартире» была затронута очередная для того периода «злоба»: дело в том, что в 90-х началось массовое расселение жильцов московских коммуналок, которые выкупались инвесторами. Отсюда и вытекает сама история композиции и источник её вдохновения...


Лирический смысл композиции и музыкальный клип

Одним из тех счастливчиков, который после коммуналки получил собственное отдельное жильё в Подмосковье, оказался Рыбин! Ему удалось переехать в собственный дом. Кажется – ну вот оно и счастье! Столько лет жил бок о бок с кучей людей, а теперь простор, свобода, тишина... Однако в какой-то момент музыкант понял, что очень скучает по душевным вечерним посиделкам с соседями на кухне. Из интервью Виктора Викторовича:

«Коммунальная квартира была моим миром. Я вырос там, я жил там, я творил там... Я думаю, для многих жителей нашей страны это слово имеет вес».

Рыбин оказался настолько очарован коммуналкой, что решил даже посвятить данному феномену песню! И обратился со своей идеей к поэту Сергею Паради, который не остался равнодушен. Впоследствии Рыбин объяснял свою идею следующим образом:

«Во-первых, слово «коммуналка» к тому времени было каким-то мега-хитовым! Ну а во-вторых – тогда время было такое: все боялись будущего, у людей было много забот и проблем... Народу требовалось что-то весёлое, душевное, близкое, с оттенком ностальгии по временам, когда всё было хорошо... Так и появилась идея этой песни!»


Паради безупречно справился со своей задачей – текст песни действительно запал в душу многих слушателей! Впрочем – поэт и сам жил в коммунальной квартире, поэтому писал, что говорится, о том что видел лично.

«По утрам гремят посудой, собирается братва
Тётя Маша варит кашу, ждёт Гюльнару бастурма...»


Споры из-за рэпа и съёмки клипа со «сгущёнкой и тушёнкой»

Сегодня эту песню знает практически каждый отечественный меломан – и во многом благодаря красочному клипу, который сложно выбросить из памяти! А ведь снимали его, можно сказать, на скорую руку – в общаге вьетнамских студентов, где-то на улице Руставели во дворах! Далее слово Рыбину:

«Друг мой, Сергей Зотов, подкинул идею снять клип. Я долго упирался – финансов на это вообще не было. Но он уговорил, мол – какие деньги! Снимем всё просто и со вкусом. Так и сделали: арендовали пол-этажа в общаге вьетнамских студентов, натащили туда сгущёнки, тушёнки, ну и выпивон! И пару часов всё было снято».

Но если клип этот видели многие, то лишь единицы знают про спор... из-за рэпа! Да-да! Изначально планировалось, что куплеты будут зачитывать – рэп тогда как раз набирал обороты в России. Однако именно Рыбин выступил против этого:

«Я сказал Сергею Паради: «Ты что? Какой рэп! Ты наш репертуар видел?». А потом эту песню посмотрели другие ребята из группы, и сказали мне, что мы такое исполнять не будем – назвали песню ужасом каким-то! Ну, я был с ними солидарен: такие строчки, как «криминальная квартира, криминальная страна», мне тоже не зашли...»

Однако терять такую идею было жалко. И тогда Рыбин лично переделал песню – где-то что-то переписал, где-то убрал. За основу была взята народная татарская мелодия и... вуаля! Так и родился хит, который с удовольствием и ностальгией переслушивают по сей день.


Источник:

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Метки: Музыка   видео   группа Дюна   история   коммунальная квартира   песня   факты   фото   
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5  комментариев
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22k
ЦСКА Час назад
Одна песня только нормальная у группы-Страна лимония! И та только в виде клипа!
Ссылка www.youtube.com
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13k
Кот Скрипалей 10 минут назад
Группа в памяти есть, в душе нет...
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4k
brotherirk 14 минут назад
В детстве мне этот клип нравился, как пластилиновая ворона, только любимая группа) ну, а постарше - борька бабник)
Ссылка www.youtube.com
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