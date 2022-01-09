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Катя Суржикова: была звездой в СССР, а в лихие 1990-е сбежала в Германию

Катя Суржикова: была звездой в СССР, а в лихие 1990-е сбежала в Германию (5 фото + 4 видео)

Автор:
09 января 2022 09:25
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Катя Суржикова   Музыка   видео   песня   судьба   факт   фото   
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Сегодня вспомним о жизни и творчестве заслуженной артистки РФ, певицы и педагога Кати Суржиковой, которую многие запомнили как исполнительницу всесоюзного хита "Кукла".

Ее творческая деятельность не раз отмечалась престижными журналами, а сама певица становилась лауреатом многих международных премий. И хотя сейчас о ней уже мало кто вспоминает, мы постараемся исправить этот нюанс.

Екатерина Ивановна Суржикова родилась 29 марта 1956 года в Москве. Её отец, Иван Суржиков, был популярным исполнителем русских народных песен, а мать, Вероника Станкевич, была гимнасткой и работала в цирке, а затем стала драматической актрисой. Интересно, что после окончания школы, Екатерина не хотела идти по стопам родителей, вот как она рассказала об этом в интервью:

Не было у меня выбора, хотя я пыталась сопротивляться. Я хорошо училась и знала иностранный язык, собралась поступать в ИНЯЗ, но меня не приняли. Тогда мама сказала: "знаешь что, а давай-ка ты будешь артисткой". Меня с детства они уже приучали к сцене, я помогала вести маме программу и аккомпанировала отцу на фортепиано

Окончив среднюю школу, Катя Суржикова поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где обучалась вокалу, танцам, пантомиме, акробатике и сценической речи. Затем Катя стала студенткой ГИТИСа, где она училась на факультете “Режиссура эстрады и массовых представлений”. Уже во время учёбы Катя Суржикова вела активную концертную деятельность и вскоре нашла свой уникальный и неповторимый исполнительский стиль, в котором было много эксцентрики.

На советской эстраде подобных артистов ещё не было - Катя отбивала чечётку, делала кульбиты, устраивала на сцене настоящие шоу и вела себя очень раскованно для тех лет. В советской прессе о Суржиковой писали следующее:

Например, если выступает Екатерина Суржикова в созданном ею образе девчонки-сорванца и исполняет кубинскую карнавальную песню или песню "Вечный двигатель“, то певица имеет право на любую громкость и любые вольности…


В 1978 году Катя была удостоена специального приза на конкурсе эстрадной песни в Дрездене, ГДР, а в 1979 году она выступила на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, где стала лауреатом. В 1985 году Суржикова приняла участие в Международном фестивале эстрадной песни “Сопот-85”, где она была удостоена 3-й премии за исполнение песен “Кукла” и “Радуйся”. Когда Катя исполняла песню “Кукла”, то очень удивила европейскую публику тем, что пела её, стоя на голове.


Катя Суржикова была отмечена популярным журналом “Кругозор”, в котором было сказано, что Катя выступила режиссёром собственных оригинальных концертных номеров с группой музыкантов и артистов балета “Вечный двигатель”, в которых было много хореографии, пантомимы и акробатики:

Вести монолог со зрителем ей помогает язык жестов и цирка, танца и спорта — всё это грани особого, найденного и успешно разрабатываемого Суржиковой синтетического жанра.


На пике “перестройки”, в 1989 году Суржикова отправилась на гастроли в ФРГ вместе с известными советскими рок-группами “Ва-Банк”, “Звуки Му" и “Аукцыон”, а затем певица снова уехала на гастроли в Германию, чтобы выступать уже с сольными концертами.

Катя Суржикова вместе с группой “Вечный двигатель” выступала во многих немецких городах в переполненных дворцах спорта. В ФРГ артистка в одночасье стала очень популярной. Суржикова была частым гостем на канале ZDF и других немецких телеканалах.


В 1990 Катя Суржикова снялась в роли Линды в чёрной комедии режиссёра Владимира Мартынова “Шкура”, которая вышла на экраны в феврале 1992 года. Но Катя не стала дожидаться премьеры кинокартины и в 1991 году эмигрировала в Германию, где в течение пяти лет участвовала в больших концертных программах вместе с артистами из других стран. Катя много работала и ещё успевала учиться в Гамбурге в Американской школе мюзикла “On stage”. В том же Гамбурге она вскоре стала преподавателем по вокалу, потому что артистка остро нуждалась в деньгах.

В 1996 году Катя Суржикова решила вернуться в Москву, где она получила стабильную работу и продолжила заниматься концертной деятельностью. Была солисткой концертного объединения “Эстрада” государственного учреждения “Московское государственное концертное объединение „Москонцерт“.

В 2003 году Екатерина Ивановна стала работать преподавателем вокала в ГИТИСе (РУТИ), где она одновременно является и доцентом кафедры вокального искусства. В 2012 году певица открыла “Школу мюзикла”, где обучаются дети в возрасте от 6 до 15 лет.

Что касается личной жизни Екатерины Суржиковой, то артистка была два раза замужем. Во втором браке в 2002 году у неё родился сын. Екатерине сейчас 65 лет и она продолжает вести концертную деятельность, участвует в радиопередачах, исполняя старые и новые песни, а в её репертуаре появились романсы и баллады.

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Метки: Катя Суржикова   Музыка   видео   песня   судьба   факт   фото   
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maloy 2 часа назад
Может у меня с ухом что то, но прослушав сейчас её записи, вспомнил недавний поход в караоке, где некоторые дамы перепив, пели очень похоже, но иногда в разы лучше, а от этого таланта кровь из ушей думал пойдёт
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785
Максим Максимов 24 минуты назад
училась в московской школе №50, что в Кропоткинском переулке. Уже в старших классах позволяла ходить себе в таком "мини", что папашу, если он был не на гастролях, постоянно вызывали к директору, чтобы он "повлиял на свою дочку"
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5k
Бу 41 минуту назад
Дай бог здоровья.
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12k
Александр 47 минут назад
Впервые слышу о ней
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4k
Shekhar Kapur 59 минут назад
Какая-то неопрятная, поёт средне, зубы лошадиные, пластики нет .
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В.Крылов 2 часа назад
Да, это тот случай, когда не стоит пытаться "исправлять нюанс" .
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Prostoilogin

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