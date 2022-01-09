Катя Суржикова: была звездой в СССР, а в лихие 1990-е сбежала в Германию

Окончив среднюю школу, Катя Суржикова поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, где обучалась вокалу, танцам, пантомиме, акробатике и сценической речи. Затем Катя стала студенткой ГИТИСа, где она училась на факультете “Режиссура эстрады и массовых представлений”. Уже во время учёбы Катя Суржикова вела активную концертную деятельность и вскоре нашла свой уникальный и неповторимый исполнительский стиль, в котором было много эксцентрики.

На советской эстраде подобных артистов ещё не было - Катя отбивала чечётку, делала кульбиты, устраивала на сцене настоящие шоу и вела себя очень раскованно для тех лет. В советской прессе о Суржиковой писали следующее: