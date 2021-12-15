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Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта

Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта (6 фото + 3 видео)

Автор:
15 декабря 2021 09:18
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Modern Talking   видео   группА   музыка   песня   факты   фото   
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Они были символом популярной музыки 80-х. Без их зажигательных песен не обходилась ни одна дискотека, ни одна школьная вечеринка.

Помнится, в моей домашней фонотеке тоже была пара пластинок Modern Talking. Но любая легенда рано или поздно заканчивается. И даже воссоединение дуэта все равно завершилось распадом. Давайте вспомним историю этого замечательного коллектива.

Каждый из участников Modern Talking шел к мировой славе с юношеских лет. Дитер Болен набивал руку как композитор и музыкант в молодежных ансамблях. Говорят, даже сочинил для них две сотни песен. А в 16-летнем возрасте стал писать для себя. С демо-версиями своих лучших треков парень начал обивать пороги звукозаписывающих лейблов. Студийные боссы вначале указывали настырному юноше на дверь. Но это лишь раззадоривало Болена. И он был вознагражден за свое упорство.

В 1978-м году компания Intersong предложила ему поработать продюсером и композитором. Болен стал заниматься тем, что у него получалось лучше всего – писать песни. За композицию Hale, Hey Louise, которую исполнил немецкий музыкант Рики Кинг, он получил свой первый «золотой диск». Заодно хорошо заработал. В тот период он сотрудничал со многими исполнителями в родной Германии. А песни писал под псевдонимом Стив Бенсон.

Томас Андерс (настоящее имя – Бернд Вайдунг) тоже рано увлекся музыкой. Еще в школе он освоил фортепиано, а свои вокальные способности оттачивал в церковном хоре. Позже научился играть на гитаре и по вечерам выступал в кафе у мамы. А после окончания школы всерьез изучал теорию музыки. Когда парню исполнилось 16 лет, он победил в местном песенном конкурсе. Там-то юного красавца и приметили представители немецких лейблов. Студийные боссы посоветовали придумать благозвучный псевдоним и предложили выгодный контракт. Так Вайдунг стал Томасом Андерсом.

Вскоре у начинающего певца вышел дебютный сингл Judy. Последовали небольшие гастроли по Германии в компании таких же молодых исполнителей. В 1983 году произошла судьбоносная встреча Дитера Болена и Томаса Андерса, круто изменившая жизни обоих. Дитер искал подходящего певца для записи одного из своих синглов. И Томас оказался именно тем, кто был нужен. Они выпустили еще несколько совместных песен, которые лихо взлетели на верхние строчки хит-парадов. Окрыленные первым успехом, парни решили и дальше работать вместе. Так появился дуэт Modern Talking, ставший феноменом популярной музыки 80-х.


Амбициозные компаньоны своей музыкой хотели покорить весь мир. Но оба сразу поняли, что немецкий язык для этой цели не годится. Поэтому песни было решено исполнять на английском. За четыре года существования Modern Talking выпустили шесть (!) студийных альбомов. И это на фоне бесконечных гастролей по миру! Пластинки выходили миллионными тиражами, быстро раскупались фанатами. Еще более удивительно, что при столь плотной занятости в основном проекте Дитер Болен успевал заниматься другими исполнителями. Именно он в свое время зажег звезду C.C. Catch.

Однако большой успех имел и обратную сторону. Между компаньонами все чаще стали возникать трения, конфликты. Все это в итоге привело к распаду. Участники дуэта объясняли разлад по-разному. Томас заявлял, что просто устал от концертов и гастрольного марафона. Болен называл истинной причиной разрыва супругу Андерса – Нору, работавшую в их группе бэк-вокалисткой. Она-де вмешивалась в деловые вопросы, срывала съемки и концерты. Есть и третья точка зрения. Якобы Дитер Болен все больше перетягивал одеяло на себя, единолично решал все творческие и коммерческие вопросы. Мнение же компаньона не учитывалось вообще.


Как бы то ни было, группа надолго исчезла со звездного небосклона. Андерс занялся сольной карьерой. Экспериментировал со стилями. Создал собственное музыкальное издательство. Засветился в скандинавском фильме «Стокгольмский марафон». Болен создал новый проект Blue System с которым выпустил 13 альбомов и продал более 80 млн дисков.

Казалось, творческие пути бывших соратников разошлись навсегда. Но в 1998 году на волне ностальгии по «старым песням о главном» участники дуэта воссоединились. Более того, Modern Talking снова ворвались в хит-парады, записали еще шесть альбомов, собрали щедрый урожай наград. Но радость оказалась недолгой. В 2003 году дуэт дал свой последний концерт и снова распался. На этот раз – окончательно.


В прессе тогда муссировались две причины. По одной версии, Томас Андерс начал гастролировать сам и использовал бренд группы. Это и привело к ссоре. Согласно другой версии, Болен просто решил закрыть проект, так как посчитал его убыточным. На тот момент у продюсера появились куда более выгодные проекты. Возможно, так оно и было. Но многие ли помнят музыкальные начинания Болена тех лет? Вопрос риторический. А вот музыку Modern Talking поклонники помнят до сих пор.

Томас Андерс продолжает заниматься сольным творчеством. И вполне успешно. Хотя его сегодняшняя популярность, конечно, не идет ни в какое сравнение с феноменом Modern Talking. А поздние работы певца до боли напоминают песни его бывшей группы. Последний на сегодня альбом Томаса – Cosmic вышел весной 2021 года. И что-то мне подсказывает, что 58-летний певец и дальше будет радовать поклонников своими песнями.

Дитер Болен после окончательного разрыва с коллегой тоже не скучал. Он продолжил продюсерскую деятельность. Работал с молодыми исполнителями. Стал сочинять музыку к мультикам и кино, написал автобиографические книги. Словом стал этаким многостаночником от искусства. А однажды даже попробовал себя в сфере, совершенно далекой от музыки – выпустил собственную коллекцию обоев, которую в 2013 году с помпой презентовал в Москве.

На мой взгляд, каждый из бывших участников дуэта получил от жизни то, что хотел. Первый стал крепким хозяйственником от шоу-бизнеса. Второй – остался творцом, которым так мечтал стать еще с детства. Но оба они навсегда вошли в историю как Modern Talking. А остальное не так уж и важно.

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Метки: Modern Talking   видео   группА   музыка   песня   факты   фото   
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Victor 13 минут назад
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47k
Albert GER 23 минуты назад
Дитер Болен это своего рода типа ваша Бузова.
Он лез во всю грязную фигню где только мог чтоб о нём говорили. Когда его стали забывать, он устроил грязный шоускандал с своим разводом. На этом вытащил свою новую на телеэкран. Он умом так не блещет, но именно за над ним поржать его звали в разные телешоу. А мимо рта он не носит. Сейчас поиздержался - снимается в всяких третьесортных рекламах от интернетпорталов. На ютуб он меня уже задрал до тошноты рекламой поисковика...
Видеть уже не могу...
Кстати петь он не умеет. Кривляется просто под фонограммы. Он сам ето говорил.
В модерн токинг пел только Андерс. Остальное дело обработки звука техникой.
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9k
ElBundy 50 минут назад
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43k
Татьяна Юсова 50 минут назад
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