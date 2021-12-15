Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта

Помнится, в моей домашней фонотеке тоже была пара пластинок Modern Talking. Но любая легенда рано или поздно заканчивается. И даже воссоединение дуэта все равно завершилось распадом. Давайте вспомним историю этого замечательного коллектива.

Каждый из участников Modern Talking шел к мировой славе с юношеских лет. Дитер Болен набивал руку как композитор и музыкант в молодежных ансамблях. Говорят, даже сочинил для них две сотни песен. А в 16-летнем возрасте стал писать для себя. С демо-версиями своих лучших треков парень начал обивать пороги звукозаписывающих лейблов. Студийные боссы вначале указывали настырному юноше на дверь. Но это лишь раззадоривало Болена. И он был вознагражден за свое упорство.