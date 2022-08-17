«Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х

Понятные мелодии, доходчивые слова очень точно отражали то безумное время, которое переживала страна. Ну, кто тогда не мечтал о вишневых «девятках» да не пил горькую под «два кусочека колбаски». Со своим репертуаром группа попала точно в цель. Хотя это была та еще авантюра.

Команду создавал бывший работник милиции, саратовец Александр Шишинин. Он несколько лет прослужил опером в региональном ОБХСС. Потом ушел в отставку и подался в шоу-бизнес. Стал администратором ансамбля «Интеграл», где познакомился с Бари Алибасовым. По легенде, именно Бари посоветовал ему сделать музыкальный проект, в составе которого были бы только девушки. Своего рода, девичий вариант «Ласкового Мая».