«Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х

Эта зажигательная команда из провинции появилась в нужное время и в нужном месте. Незатейливые песенки про бухгалтера, америкэн боя и других героев девичьих грез 90-х лились тогда из каждого утюга.
Понятные мелодии, доходчивые слова очень точно отражали то безумное время, которое переживала страна. Ну, кто тогда не мечтал о вишневых «девятках» да не пил горькую под «два кусочека колбаски». Со своим репертуаром группа попала точно в цель. Хотя это была та еще авантюра.
Команду создавал бывший работник милиции, саратовец Александр Шишинин. Он несколько лет прослужил опером в региональном ОБХСС. Потом ушел в отставку и подался в шоу-бизнес. Стал администратором ансамбля «Интеграл», где познакомился с Бари Алибасовым. По легенде, именно Бари посоветовал ему сделать музыкальный проект, в составе которого были бы только девушки. Своего рода, девичий вариант «Ласкового Мая».
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На дворе был конец 80-х годов. В то время на всю страну уже гремела группа «Мираж». И бывший оперативник решил, что и его проект получится как минимум не хуже. И не ошибся! Привлек к сотрудничеству молодого саратовского музыканта Виталия Окорокова. Ну, а коль группа планировалась девичьей, то и название ей придумали соответствующее – «Комбинация». Сами создатели утверждали, что имели в виду комбинацию музыкальных стилей, которые должна была исполнять группа. Но среди публики прочно закрепилась ассоциация с женским бельем.
Никаких кастингов особо не проводилось. Девушек в группу набирали по друзьям да знакомым, а то и прямо на саратовских улицах. Окороков привел студентку консерватории Алену Левочкину, позже ставшую Апиной. Шишинин познакомился на улице с Татьяной Ивановой, которая на тот момент оканчивала школу. Обе барышни в группе стали солистками. Вакансии клавишницы и гитаристки заняли студентки местного музыкального училища Светлана Костыко и Татьяна Долганова. В родном Саратове нашлась и барабанщица – Юлия Козюлькова. Бас-гитару вручили девушке из соседнего города Энгельса Ольге Ахуновой, хорошо показавшей себя на репетициях. Так сформировался самый первый состав «Комбинации».
Свои первые концерты новоиспеченная команда давала в родной Саратовской области, а первый альбом «Ход конем» записала прямо в ресторане. Далее новые альбомы и новые хиты следовали один за другим. Группа перебралась в столицу. Результатом переезда стал альбом «Московская прописка». Гастроли, выступления на телевидении, клипы – «Комбинация» быстро попала в столичную круговерть и стала самой популярной девичьей командой в стране.
Состав группы постоянно менялся. Самым громким стал уход одной из солисток коллектива Алены Апиной. А уж имена всех тех, кто играл на музыкальных инструментах, сегодня уже и не вспомнить. За годы существования через группу прошло 20 человек. В ней даже успела поиграть на басу Анжелика Варум. Но надолго там не задержалась.
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Формально коллектив существует и поныне. Только популярность осталась далеко в 90-х. Барышни выступают по клубам да на ретро-вечеринках и корпоративах. Ибо такие песенки могли стать популярными только в то лихое и смутное время, какими были 90-е годы. Пересказывать всю биографию группы, слухи и сплетни про нее не вижу смысла. Об этом и так писано-переписано сто раз. А вот судьба участниц первого состава точно заслуживает внимания.
Алена Апина – единственная из коллектива, кто и сегодня у всех на слуху. У нее удачно сложилась сольная карьера. Песенки про «Леху», без которого так плохо, про «Узелок», который то развяжется, то завяжется, распевала половина страны. А уж электрички, спички и сестричек не рифмовал только ленивый. Апина и сегодня отлично выглядит для своих лет. Иногда дает концерты, мелькает по телевизору. Время от времени даже играет в кино. Жизнь у Апиной удалась.
Солистка Татьяна Иванова – единственная неизменная участница группы. В сложные времена, когда команда осталась без продюсера, она даже взвалила на свои хрупкие плечи обязанности администратора. И во многом именно благодаря ей «Комбинация» до сих пор на плаву. Говорят, с Апиной они по-прежнему хорошие подруги.
Клавишница Светлана Костыко давно оставила музыку и вернулась в родной Саратов. Занялась журналистикой, но потом бросила и эту профессию. Теперь работает скромным библиотекарем и считает свою работу очень полезной – как-никак прививает молодежи любовь к книгам.
Барабанщица Юлия Козюлькова после развода с первым супругом эмигрировала в Италию. Там вышла замуж второй раз – за местного жителя. В браке родила дочь Алину. Получила медицинское образование и сегодня работает помощницей дантиста. Врач наслышан о ее музыкальном прошлом. И в их кабинете частенько звучат старые хиты ее бывшей группы.
Бас-гитаристка Ольга Ахунова работала с группой в общей сложности до 2010 года, с перерывами. Потом сменила род занятий и стала визажистом. Музыку она не забросила – иногда играет на инструменте в свое удовольствие. В свободное время пишет картины, читает книги по эзотерике и увлекается оккультизмом. О своем бурном гастрольном прошлом женщина ничуть не жалеет. Просто считает, что всему свое время.
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