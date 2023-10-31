Как живут сегодня и выглядят участники легендарной диско-группы «Бони М»

Участники квартета выпустили 9 альбомов, было продано около 200 миллионов копий синглов, что явилось абсолютным рекордом и даже попало в Книгу Рекордов Гиннесса. До сих пор никем это рекорд не превзойден.

В 1976 году был сформирован основной костяк группы, покорившей весь мир, и даже проломившей железный занавес СССР.