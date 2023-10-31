Как живут сегодня и выглядят участники легендарной диско-группы «Бони М»

В 1974 году Франк Фариан, западногерманский продюсер, записал оригинальную композицию Baby Do You Wanna Bump, которая основывалась на ямайской «Al Capone». А уже в 1975 году он выпускает собственный вариант уже под псевдонимом Boney M.
В то время с успехом шел австралийский сериал, в котором главным героем и был Наполеон «Бонни» Бонапарт. А буква «М» была добавлена для эффекта. Уже позже, создали легенду, что якобы «М» - это черты четырех разных участников группы.
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Участники квартета выпустили 9 альбомов, было продано около 200 миллионов копий синглов, что явилось абсолютным рекордом и даже попало в Книгу Рекордов Гиннесса. До сих пор никем это рекорд не превзойден.
В 1976 году был сформирован основной костяк группы, покорившей весь мир, и даже проломившей железный занавес СССР.
Как и чем живут участники знаменитого коллектива после проживания на «небосклоне звезд».
Лиз Митчел
Лиз Митчел – бессменная солистка группы с 1975 года. До сих пор гастролирует по миру, несмотря на свои почти 70 лет. В России ежегодно принимает участие в шоу «Легенды Ретро FM» и «Дискотека 80-х».
Женщина, как и почти все выходцы с Ямайки, с детских лет отличалась необычным музыкальным слухом. Еще в школе она с подругами организовала ансамбль, с успехом выступавший не только на школьной сцене, но и на городской. В составе популярной группы «Бонни М.» она была единственным исполнителем с профессионально поставленным голосом, именно в группе она смогла воплотить свою детскую мечту, став звездой мирового масштаба. В 1989 году Фрэнк Фариан, продюсер, передал ей права на концертную деятельность, только она имеет право выходить на сцену под именем знаменитого ансамбля.
С 1979 года Лиз замужем за американским актером Томасом Пембертоном, у них трое уже взрослых детей. Семья живет в огромном доме в Лондоне.
Лиз прекрасно выглядит, у нее интересная насыщенная жизнь.
Марсия Баррет
Узнав, что Фрэнк Фариан набирает певиц и танцовщиц в свой коллектив, Марсия принимает участие в кастинге и становится полноправной участницей «Бони М». Публика с восторгом принимала темнокожую певицу, обладающую грудным сексуальным голосом.
Сильная женщина много раз выходила победительницей в борьбе с онкологией. Сейчас она ведет активную жизнь и даже принимает участие в музыкальных проектах.
У певицы есть дочь, которую она родила в 16 лет.
Мэйзи Уильямс
Мэйзи, одна из участниц, легендарного проекта, никогда не принимала участия в записи студийных песен, только выступала на концертах группы. После продолжила концертную деятельность, но уже как самостоятельная певица. Также состоялась как фотомодель и танцовщица.
Занятия танцами помогают женщине поддерживать великолепную форму. Она до сих пор гастролирует совместно с музыкантами латышского виолончельного коллектива Melo-M.
Проживает Мэйзи Уильямс в Британии.
Бобби Фаррелл
Разбавил коллектив чернокожих красоток харизматичный Бобби Фаррелл. Поклонники легендарной группы боготворили его.
Требовательный характер и частые склоки с Фрэнком Фарианом и даже с участницами группы привели к его увольнению. Возмущение фанатов не знала границ, и продюсеру пришлось вернуть Фрэнка в 1984 году.
Фрэнк часто пиарился, рассказывая журналистам, что его талант не получил полного раскрытия в коллективе, хотя всячески эксплуатировался.
До самой смерти от остановки сердца в возрасте 61 года Фрэнк гастролировал под маркой Бони М. У него есть дочь, которую родила ему югославская модель и певица.
Основатель коллектива
Самый знаменитый германский продюсер Фрэнк Фариан (настоящее имя Franz Reuther) до сих пор отличается необыкновенной работоспособностью: готовит новые музыкальные проекты, поставил мюзикл на основе хитов Бони М (премьера была в сентябре 2006 года в Лондоне), тесно сотрудничает с Голливудом относительно съемок фильма об истории MILLI VANILLI.
Признается, что его карьера сложилась куда удачнее личной жизни.
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Обезьяна-клоун. До сих пор не пойму, за каким хером он нужен был этой группе. Только скакал как придурошный, тоже мне, талант. Как казах, одни понты -_-
По-моему неплохо они живут. Они ж из России не вылезают, дискотеки 80-х и все такое.... Тут тебе и деньги и респекты всех видов!
Варвара жарит кур!!! Жарит, жарит кууууур!!!....