FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 966 постов • 410 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Как живут сегодня и выглядят участники легендарной диско-группы «Бони М»

Как живут сегодня и выглядят участники легендарной диско-группы «Бони М»

Автор:
31 октября 2023 08:27
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Бони М   Видео   Жизнь   Музыка   судьба   факты   фото   
2524
11
1

В 1974 году Франк Фариан, западногерманский продюсер, записал оригинальную композицию Baby Do You Wanna Bump, которая основывалась на ямайской «Al Capone». А уже в 1975 году он выпускает собственный вариант уже под псевдонимом Boney M.

В то время с успехом шел австралийский сериал, в котором главным героем и был Наполеон «Бонни» Бонапарт. А буква «М» была добавлена для эффекта. Уже позже, создали легенду, что якобы «М» - это черты четырех разных участников группы.


Участники квартета выпустили 9 альбомов, было продано около 200 миллионов копий синглов, что явилось абсолютным рекордом и даже попало в Книгу Рекордов Гиннесса. До сих пор никем это рекорд не превзойден.

В 1976 году был сформирован основной костяк группы, покорившей весь мир, и даже проломившей железный занавес СССР.

Как и чем живут участники знаменитого коллектива после проживания на «небосклоне звезд».


Лиз Митчел

Лиз Митчел – бессменная солистка группы с 1975 года. До сих пор гастролирует по миру, несмотря на свои почти 70 лет. В России ежегодно принимает участие в шоу «Легенды Ретро FM» и «Дискотека 80-х».

Женщина, как и почти все выходцы с Ямайки, с детских лет отличалась необычным музыкальным слухом. Еще в школе она с подругами организовала ансамбль, с успехом выступавший не только на школьной сцене, но и на городской. В составе популярной группы «Бонни М.» она была единственным исполнителем с профессионально поставленным голосом, именно в группе она смогла воплотить свою детскую мечту, став звездой мирового масштаба. В 1989 году Фрэнк Фариан, продюсер, передал ей права на концертную деятельность, только она имеет право выходить на сцену под именем знаменитого ансамбля.

С 1979 года Лиз замужем за американским актером Томасом Пембертоном, у них трое уже взрослых детей. Семья живет в огромном доме в Лондоне.

Лиз прекрасно выглядит, у нее интересная насыщенная жизнь.


Марсия Баррет

Узнав, что Фрэнк Фариан набирает певиц и танцовщиц в свой коллектив, Марсия принимает участие в кастинге и становится полноправной участницей «Бони М». Публика с восторгом принимала темнокожую певицу, обладающую грудным сексуальным голосом.

Сильная женщина много раз выходила победительницей в борьбе с онкологией. Сейчас она ведет активную жизнь и даже принимает участие в музыкальных проектах.

У певицы есть дочь, которую она родила в 16 лет.


Мэйзи Уильямс

Мэйзи, одна из участниц, легендарного проекта, никогда не принимала участия в записи студийных песен, только выступала на концертах группы. После продолжила концертную деятельность, но уже как самостоятельная певица. Также состоялась как фотомодель и танцовщица.

Занятия танцами помогают женщине поддерживать великолепную форму. Она до сих пор гастролирует совместно с музыкантами латышского виолончельного коллектива Melo-M.

Проживает Мэйзи Уильямс в Британии.


Бобби Фаррелл

Разбавил коллектив чернокожих красоток харизматичный Бобби Фаррелл. Поклонники легендарной группы боготворили его.

Требовательный характер и частые склоки с Фрэнком Фарианом и даже с участницами группы привели к его увольнению. Возмущение фанатов не знала границ, и продюсеру пришлось вернуть Фрэнка в 1984 году.

Фрэнк часто пиарился, рассказывая журналистам, что его талант не получил полного раскрытия в коллективе, хотя всячески эксплуатировался.

До самой смерти от остановки сердца в возрасте 61 года Фрэнк гастролировал под маркой Бони М. У него есть дочь, которую родила ему югославская модель и певица.


Основатель коллектива

Самый знаменитый германский продюсер Фрэнк Фариан (настоящее имя Franz Reuther) до сих пор отличается необыкновенной работоспособностью: готовит новые музыкальные проекты, поставил мюзикл на основе хитов Бони М (премьера была в сентябре 2006 года в Лондоне), тесно сотрудничает с Голливудом относительно съемок фильма об истории MILLI VANILLI.

Признается, что его карьера сложилась куда удачнее личной жизни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Бони М   Видео   Жизнь   Музыка   судьба   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
russger 56 минут назад
"Фрэнк часто пиарился, рассказывая журналистам, что его талант не получил полного раскрытия в коллективе, хотя всячески эксплуатировался"

Обезьяна-клоун. До сих пор не пойму, за каким хером он нужен был этой группе. Только скакал как придурошный, тоже мне, талант. Как казах, одни понты -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Walther 5 минут назад
Как живут сегодня и выглядят участники легендарной диско-группы «Бони М»
По-моему неплохо они живут. Они ж из России не вылезают, дискотеки 80-х и все такое.... Тут тебе и деньги и респекты всех видов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Semёn Полчаса назад
Марсия Баррет отлично сохранилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MPEG-8 47 минут назад
Группа Боня Мэ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
jfk Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Андрей Час назад
Так скакать на сцене - нужно офигеть какое здоровье и выносливость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной Час назад
Почему-то вспомнилось вот это....

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov Час назад
Реально культовая группа моего детства...
Варвара жарит кур!!! Жарит, жарит кууууур!!!....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498262



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут...
Набирающие популярность в сообществах
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
С добрым утром
С добрым утром
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#автомобили#позитив#дети#интересное#Китай#подборка#история
#животные#интересно#факты#забавно#кино#милота#аварии#СССР#Реакция#фильм
#Прикол#Юмор#машина#автомир#собака#США#ДТП#авто аварии#природа#знаменитости
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? «Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х «Комбинация»: что стало с участницами самой популярной девичьей группы 90-х Дитя порока: как живет единственная общая дочь фриков из скандальной группы Die Antwoord Дитя порока: как живет единственная общая дочь фриков из скандальной группы Die Antwoord «Бабушка рядышком с дедушкой…»: как сложилась жизнь детей, исполнивших эту песню «Бабушка рядышком с дедушкой…»: как сложилась жизнь детей, исполнивших эту песню Не сложилось: о личной жизни Патрисии Каас Не сложилось: о личной жизни Патрисии Каас C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х» C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»

На что жалуетесь?

Вернуться