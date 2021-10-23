Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз"

В 1958 году один из ранних героев рок-н-ролла Бадди Холли выступил в Ливерпульской филармонии. Мало кто знал, что в пригородах этого самого города группы возникают вовсю. 15-летний Джордж Харрисон только что стал участником одной из них вместе с юными Джоном Ленноном и Полом Маккартни — The Quarrymen. Но если бы в тот момент можно было делать ставку на одну из ливерпульских групп, которая добьётся славы, то с большой вероятностью победили бы Rory Storm and the Hurricanes.

Это была самостоятельная команда с харизматичным фронтменом и талантливыми участниками. Джон Леннон назвал их "одними из лучших в Ливерпуле".