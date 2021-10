Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз"

профессиональную команду. У них была огромная фанатская база. Они считались лучшими. В мае 1960 года на ливерпульском стадионе выступил американский рокер Джин Винсент. Местную сцену на том концерте представляли Rory Storm and the Hurricanes и Gerry and the Pacemakers, которые доказали, что и британские группы могут круто держаться.