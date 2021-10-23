Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз"

Эта группа упоминается в любой биографии "Битлз". В ней сначала играл Ринго Старр. Но "Рори Сторм и ураганы" так и не достигли успеха. Их музыку практически никто не слышал, их история остаётся за кадром.
Это история ливерпульской банды, которую барабанщик оставил ради участия в величайшей группе в мире. Которую проигнорировали магнаты звукозаписывающей индустрии. Один из участников этой группы рухнул на сцене и умер. А её история завершилась странной смертью вокалиста вместе с его собственной матерью.
В 1958 году один из ранних героев рок-н-ролла Бадди Холли выступил в Ливерпульской филармонии. Мало кто знал, что в пригородах этого самого города группы возникают вовсю. 15-летний Джордж Харрисон только что стал участником одной из них вместе с юными Джоном Ленноном и Полом Маккартни — The Quarrymen. Но если бы в тот момент можно было делать ставку на одну из ливерпульских групп, которая добьётся славы, то с большой вероятностью победили бы Rory Storm and the Hurricanes.
Это была самостоятельная команда с харизматичным фронтменом и талантливыми участниками. Джон Леннон назвал их "одними из лучших в Ливерпуле".
К 1959 году 19-летний Алан Колдуэлл уже успел принять участие в нескольких проектах с разными названиями и постоянно меняющимся составом, но теперь всё стабилизировалось. Вокалист назвал себя Рори Стормом, и под его началом былb отличные музыканты и группа Rory Storm and the Hurricanes.
"Ураганы" всерьёз устремились к успеху. Для начала они взяли псевдонимы. Гитарист Джонни Бирн получил имя Джонни Гитар. Он останется с Рори Стормом на протяжении десяти лет и застанет печально известное переманивание барабанщика в "Битлз". На соло-гитаре играл Чарльз О'Брайен, переименованный в Ту О'Брайена, — музыкант, который умер в 29 лет. Бас-гитарист Уолли Эймонд получил псевдоним Лу Уолтерс. Это был первый из ливерпульских музыкантов, у которого был электрический бас. А за барабанами сидел Ричард Старки, получивший звучное сценическое прозвище Ринго Старр.
профессиональную команду. У них была огромная фанатская база. Они считались лучшими. В мае 1960 года на ливерпульском стадионе выступил американский рокер Джин Винсент. Местную сцену на том концерте представляли Rory Storm and the Hurricanes и Gerry and the Pacemakers, которые доказали, что и британские группы могут круто держаться.
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"Ураганы" сначала отказались выступать в Гамбурге, потому что были наняты на летний сезон в Британии и получили приличные деньги. В итоге в Германию отправились голодные, молодые "Битлз". На первый взгляд, группа Рори Сторма получила более выгодную сделку, угождая отдыхающим. Зато брошенные во враждебную среду "Битлз" круто натренировались, угождая гамбургским гангстерам и матросам.
Впрочем, к октябрю 1960 года Rory Storm and the Hurricanes тоже были в Гамбурге. И они пользовались большим спросом по сравнению с какими-то там "Битлз".
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К тому времени, когда "Битлз" вернулись в Ливерпуль в декабре того же года, баланс сил изменился. Пальма первенства перешла к "битлам". Зазвучали иные песни . Ринго вернулся в Гамбург, он даже посидел за установкой вместо отсутствующего Пита Беста в качестве барабанщика "Битлз" в феврале 1962 года. "Битлы" в июне того же года прошли успешное прослушивание для Parlophone. Дела у них явно шли в гору!
The Hurricanes в то время по-прежнему играли для курортников. Другие группы прогрессировали, меняли имидж и стиль. музыка Рори кардинально не менялась годами.
Ринго был явно готов покинуть корабль. Однажды утром в августе 1962 года в его дверь постучали Джон Леннон и Пол Маккартни с предложением присоединиться к "Битлз" за 25 фунтов в неделю. Ринго Старр стал "битлом", а Пит Бест — самым неудачливым человеком в истории. Рори лишился барабанщика.
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"Битлз" продолжили путь к вершинам славы. Менеджер Брайан Эпштейн взял с собой Gerry and the Pacemakers и несколько ливерпульских групп, а также певицу Силлу Блэк, которая начала карьеру при поддержке The Hurricanes. Рори Сторму не предложили никакой помощи.
В 1964 году Брайан Эпштейн, наконец, предложил "Ураганам" содействие и выпустил их сингл "America", который не попал в хит-парады. Шанс прославиться был упущен.
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В 1967 года "Ураганы" пережили трагедию, когда их 29-летний гитарист Ту О'Брайен потерял сознание на сцене, а позже умер из-за осложнений с аппендицитом. В итоге Рори уехал в Амстердам. В 1972 году после смерти отца он вернулся в Ливерпуль, чтобы быть с рядом матерью. 28 сентября Рори и его мать были найдены мёртвыми рядом друг с другом: считалось, что Рори умер естественной смертью от передозировки алкоголя и снотворного, а его мать, узнав об этом, покончила жизнь самоубийством.
Печальные обстоятельства опустили, наконец, занавес над Рори Стормом и его "Ураганами".
Тем не менее, Rory Storm and the Hurricanes остаётся культом на местном уровне. Они были группой, которая выступала вместе с Джином Винсентом, которая играла в бальном зале Нью-Брайтона для тысяч слушателей и покорила Гамбург. Если бы не было "Ураганов", у битлз не было бы стимула превзойти соперников. Кроме того, у них не было бы Ринго.
Сам Ринго Старр по-прежнему исполняет песню "Boys", которую он пел и с The Hurricanes, и с The Beatles. Он спел о Рори в своей трогательной песне "Liverpool 8":
"Сначала я был моряком, я плавал по морю,
Потом получил работу на фабрике,
Играл в лагере "Батлин" с моим другом Рори,
Это было хорошо для него и здорово для меня".
Ринго по-прежнему гордится временем, проведенным в составе "Ураганов" — и это правильно.
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