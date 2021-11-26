Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х

Я уверен, что в нашей стране нет такого человека, который не слышал бы песню Dr. Alban про «мою жизнь». Композицию It’s My Life крутили на дискотеках и корпоративах, использовали в кинофильмах и рекламных роликах.
В 90-е годы она звучала буквально отовсюду. А исполнял ее шведский темнокожий музыкант Албан Узома Нвапа.
Создатель бессмертного танцевального шлягера родился в далекой Нигерии и ни о какой музыке вначале даже не помышлял. В семье было 10 детей. Глава большого семейства работал дантистом. Хотел, чтобы дети получили достойное образование и ни в чем не нуждались. Впоследствии так оно и вышло. Каждый стал хорошим специалистом в своем деле и сделал достойную карьеру. Например, одна из сестер Албана трудится главбухом в нигерийском консульстве.
Сам Албан в детстве планировал пойти по стопам отца и тоже освоить профессию стоматолога. Родитель был очень религиозным человеком и отдал сына в католический колледж, где тот получил первоначальное образование. Во времена учебы будущий «темнокожий король диско» увлекся музыкой. Но вначале рассматривал ее исключительно как хобби. Он по-прежнему рассчитывал стать врачом, штудировал много медицинской литературы. Но прекрасно понимал, что для хорошего стоматолога этого недостаточно. Албан отправился в Швецию – поступать в Каролинский институт, один из самых крупных медицинских вузов в Европе.
Денег на учебу катастрофически не хватало. И увлечение Албана постепенно стало средством заработка. Студент подрабатывал диджеем в одном из музыкальных клубов Стокгольма. А чуть позже попробовал себя и в качестве певца. Записывал песни собственного сочинения, ставил их на танцевальных вечеринках. Со временем он стал «своим парнем» на шведских дискотеках и прочих танцевальных тусовках. Музыкой он не только заработал себе на учебу, но и на вполне достойную жизнь в Стокгольме. Однако все равно не рассматривал свои музыкальные опыты всерьез.
Нвапа успешно окончил медицинский вуз, устроился в престижную клинику. Он действительно стал хорошим стоматологом, как и его отец. Днем принимал состоятельных пациентов, а по вечерам зажигал в столичных клубах. Так продолжалось три года. В 1990 году талантливого парня заметил шведский продюсер и композитор DJ Denniz PoP. Помог ему записать дебютный альбом Hello Africa, где Албан смешал модную на тот момент танцевальную музыку с африканскими этническими мелодиями. Таким образом, молодой человек отдал дань уважения своей далекой родине. Пластинка разошлась миллионным тиражом. Для начинающего певца это был серьезный успех.
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С карьерой стоматолога было покончено. Нвапа решил целиком посвятить себя музыке. Он продолжил выступать под своим настоящим именем. Лишь добавил к нему приставку «Доктор» – в честь несостоявшейся карьеры врача. Так весь мир узнал Доктора Албана.
Спустя два года после громкого дебюта певец выпустил второй диск One Love, ставший пиком его карьеры. Именно на этой пластинке прозвучал тот самый танцевальный хит It’s My Life, навсегда ставший «визитной карточкой» музыканта. Интересно, что песни Доктора Албана – это не просто «музыка для ног», каковой было полным-полно в 90-е годы. В свои композиции парень вкладывал вполне конкретный смысл. Пел о социальных и политических проблемах, несправедливом мироустройстве. Это было очень необычно для танцевальной сцены тех лет.
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В середине 90-х годов Албан основал собственный звукозаписывающий лейбл Dr. Records и под этим брендом стал издавать все свои новые пластинки. За свою музыкальную карьеру он выпустил семь альбомов. А синглы с новыми треками продолжают выходить до сих пор. Его песни звучат все так же мощно и свежо, но уже не так популярны как 30 лет назад. Однако на безбедную жизнь 64-летний певец давно заработал.
Сейчас он примерный семьянин, отец двух замечательных дочерей. Причем отцом стал только в 48 лет. Музыкант резонно рассудил, что, прежде чем заводить детей, нужно заработать средства на их воспитание. Вместе с семьей по-прежнему живет в Швеции. Помимо звукозаписывающей студии, владеет музыкальным клубом. Занимается ресторанным бизнесом. Приобрел недвижимость на Черноморском побережье Болгарии. Не забывает артист и о своей родине. Нигерию он посещает несколько раз в год. Там у него тоже есть хороший дом, куда он приезжает отдохнуть.
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Доктор Албан ведет здоровый образ жизни – никаких крепких напитков. Несмотря на то, что давно отошел от активной музыкальной деятельности, он не прочь тряхнуть стариной. Иногда с удовольствием выступает на корпоративных вечеринках, а публика зажигает под его хит всех времен It’s My Life. Печально в этой истории только одно. Поклонники артиста постарели вместе с ним самим. А новых поклонников так и не появилось. Молодое поколение слушает совсем другую музыку.
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