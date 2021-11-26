Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х

Создатель бессмертного танцевального шлягера родился в далекой Нигерии и ни о какой музыке вначале даже не помышлял. В семье было 10 детей. Глава большого семейства работал дантистом. Хотел, чтобы дети получили достойное образование и ни в чем не нуждались. Впоследствии так оно и вышло. Каждый стал хорошим специалистом в своем деле и сделал достойную карьеру. Например, одна из сестер Албана трудится главбухом в нигерийском консульстве.

Сам Албан в детстве планировал пойти по стопам отца и тоже освоить профессию стоматолога. Родитель был очень религиозным человеком и отдал сына в католический колледж, где тот получил первоначальное образование. Во времена учебы будущий «темнокожий король диско» увлекся музыкой. Но вначале рассматривал ее исключительно как хобби. Он по-прежнему рассчитывал стать врачом, штудировал много медицинской литературы. Но прекрасно понимал, что для хорошего стоматолога этого недостаточно. Албан отправился в Швецию – поступать в Каролинский институт, один из самых крупных медицинских вузов в Европе.