Дитя порока: как живет единственная общая дочь фриков из скандальной группы Die Antwoord

И творческая, и личная жизнь участников скандальной группы из ЮАР окутана слухами и легендами. Идеологи и главные персонажи Die Antwoord, Йо-Ленди и Ниндзя утверждают, что давно перестали быть парой — однако честно делят обязанности по воспитанию общей дочери Сикстин Джонс. С первых месяцев жизни родители везде берут ее с собой, что, конечно же, повлияло на то, какой выросла эта девушка.
Анри дю Туа (настоящее имя Йо-Ленди Фиссер) и Уоткин Тюдор Джонс (настоящее имя Ниндзи) стали родителями Сикстин (имя переводится как "Шестнадцать") в 2006 году. В этом году девушке исполнилось 17, прости, не смогли удержаться от этого каламбура.
Так семейка выглядела, когда Сикстин была совсем малышкой. Йо-Ленди и Ниндзя в то время еще не работали вместе и были почти нормальными!
В 2011 году Джонсы оформили родительские права на двоих детей - Габриэля и Мейзи дю Пре, им было 11 лет и 4 года. Мальчик, которому тали прозвище Токки, страдал от редкого генетического заболевания кожи и сильно отличался от сверстников. Когда Die Antwoord стали популярны, многие восхищались тем, как благородно повели себя эти странные люди, избавив от нищеты двоих малышей и преподав Сикстин, которая росла с Токки и Мейзи, урок сострадания.
Сикстин Джонс, казалось, стала любящей сестрой для детей дю Пре. Вместе с Токки она постоянно появлялась в видео группы, дети присутствовали на концертах Die Antwoord, вызывая всеобщее умиление. Пускай эти ребята и ведут себя жутко, но посмотрите, семейные ценности у них в приоритете!
Однако в 2022 году Габриэль дю Пре выступил с заявлением, в котором обвинил Ниндзю и Йо-Ленди в сексуальном абьюзе и издевательствах. Юноша, который прошел процесс эмансипации и съехал от своих знаменитых приемных родителей, как только это стало возможно, рассказал, что музыканты-фрики относились к нему как к аксессуару, и их интересовала только его "адская" внешность. Токки утверждал, что подвергался унижениям и домогательствам, так же, как его сестра. Мейзи в итоге осталась под опекой бывшей семейной пары Джонсов, но ее забрала на воспитание другая семья.
Представители группы выступили с заявлением, в котором отрицали обвинения Токки. Но это не помогло - Die Antwoord отменили. Группа лишилась контрактов, ей отказали в выступлениях фестивали и клубы.
Сикстин Джонс никак не комментировала заявление юноши, вместе с которым выросла.
Но она негласно заняла сторону родителей. Девушка по-прежнему неразлучна с ними и сопровождает их повсюду.
У Сикстин появился собственный фэндом: поклонники следят за каждым ее шагом и признаются ей в любви. Иногда девушка отвечает на вопросы в соцсетях.
Из ее ответов можно выяснить, что у Сикстин совершенно здоровые для ее возраста и уровня развития интересы: она мечтает написать веганскую кулинарную книгу, любит животных и музыку и считает свою семью "удивительной", а маму и папу - лучшими в мире людьми. Бойфренда у девушки нет, но она уверена, что однажды встретит большую любовь.
Спустя почти год после обвинений Токки Die Antwoord собираются с новыми силами, чтобы вернуть себе хотя бы часть былой бешеной популярности. Несколько месяцев Йо-Ленди и Ниндзя прожили в Европе вместе с дочерью. По всей видимости, нерукопожатность повлияла на их настроения - Ниндзя сильно изменился, отрастил волосы и бороду.
Сикстин с первых месяцев жизни остается свидетельницей безумных эскапад своих родителей. Она гримировалась для их шоу и клипов, видела своими глазами самые разнузданные в мире вечеринки, словом, росла в очень своеобразной атмосфере. Родители-фрики не запрещают ей никаких экспериментов - но девушка не спешит менять внешность или позволять себе излишества. Возможно, она остается единственным фактором, сдерживающим безумие мамы и папы?
Поклонники уверены, что Сикстин еще покажет себя. Хотя возможен и другой вариант: она уже так насмотрелась на пороки, что теперь они ее просто совершенно не интересуют. И она просто любит своих родителей, поэтому остается с ними и участвует в их творческих порывах, искренне восхищаясь главными людьми в своей жизни - потому что других мамы и папы у нее нет.
Источник:
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Узнал о них из этого поста, м-да....
Здоровые интересы, значит?
Ну ну…..