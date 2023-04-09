Дитя порока: как живет единственная общая дочь фриков из скандальной группы Die Antwoord

Анри дю Туа (настоящее имя Йо-Ленди Фиссер) и Уоткин Тюдор Джонс (настоящее имя Ниндзи) стали родителями Сикстин (имя переводится как "Шестнадцать") в 2006 году. В этом году девушке исполнилось 17, прости, не смогли удержаться от этого каламбура.

Так семейка выглядела, когда Сикстин была совсем малышкой. Йо-Ленди и Ниндзя в то время еще не работали вместе и были почти нормальными!