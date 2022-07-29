FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2569 постов • 460 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Визажист создает невероятные иллюзии на лице только с помощью кистей

Визажист создает невероятные иллюзии на лице только с помощью кистей

Автор:
29 июля 2022 19:35
Сообщество : Искусство
Метки: визажист   иллюзии   красиво   красивый макияж   мейкап   фото   
1236
14

Ｍimi Choi - популярный блогер в соцсетях. За ней следят почти 2 млн подписчиков. Девушка рисует удивительные картинки, создавая запутывающие иллюзии. Только материалы для макияжа и кисти. А еще талант!

×
×

А как вы относитесь к макияжу?


*Инстаграм* запрещен в РФ

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: визажист   иллюзии   красиво   красивый макияж   мейкап   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Прораб Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 6 минут назад
Сальвадор Дали нервно курит в сторонке !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
У визажиста, имхо, очень ограниченная фантазия или рамки. Он рисует на лице только губы, зубы, глаза - то есть то, что по определению и должно находиться на лице.
Неужели нельзя поздравить всех Фишкян мужского пола с пятницей, слегка переступив за созданные себе границы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sos1960sos Час назад
Зачем я на ночь глядя всё это посмотрел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
B@r@bux Час назад
жуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30244



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры
От 100 рублей: какой гонорар получили за известные роли советские актеры
В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31
В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31
Набирающие популярность в сообществах
Сколько всего денег в мире?
Сколько всего денег в мире?
Почему китайский фарфор считается самым ценным?
Почему китайский фарфор считается самым ценным?
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ты пытался

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Разное#дтп#авто аварии#интересное#новости#автомобили#автомир#фильм
#Юмор#животные#в мире#картинки#подборка#забавно#природа#дикие животные#Спорт#роль
#интересно#факты#аварии#Приколы#история#кино#актеры#фотографии#Россия#дети
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных Фотограф показал величественных лошадей, обитающих в Южной Африке Фотограф показал величественных лошадей, обитающих в Южной Африке НАСА объявило фотографов года НАСА объявило фотографов года Фотограф делает удивительные макро-снимки с муравьями Фотограф делает удивительные макро-снимки с муравьями

На что жалуетесь?

Вернуться