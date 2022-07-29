Визажист создает невероятные иллюзии на лице только с помощью кистей

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Ｍimi Choi - популярный блогер в соцсетях. За ней следят почти 2 млн подписчиков. Девушка рисует удивительные картинки, создавая запутывающие иллюзии. Только материалы для макияжа и кисти. А еще талант!
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А как вы относитесь к макияжу?
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АНТИФИШКИ
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