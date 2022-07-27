Фотограф показал величественных лошадей, обитающих в Южной Африке

По версиям местных жителей, после этого у лошадей восьмого кавалерийского полка и местных фермерских лошадей появилось потомство, и они распространились в этих местах. Они годами выживали на небольшом участке водно-болотных угодий, и за это время хорошо приспособились к здешним непростым погодным условиям - зимой у них растет густая плотная шерсть, которая защищает от низких температур и холодных дождей. За всё время здесь насчитывается 3-4 стада, и не более 30 особей.