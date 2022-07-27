Фотограф показал величественных лошадей, обитающих в Южной Африке

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Лошади - величественные и статные животные, которыми восхищаются на протяжении веков. Фотограф Питер Делани (Peter Delaney) делает снимки диких южноафриканских лошадей в естественной среде обитания. Здешние лошади живут в водно-болотных угодьях уже более ста лет - и у них целая история. Наблюдать за этими существами, как и смотреть фото - одно удовольствие и восхищение. Вот несколько работ фотографа, и небольшая история местных лошадей.
Дикие лошади уже более ста лет живут в водно-болотных угодьях между Кляйнмондом и Ройсандом в Западной Капской провинции, ЮАР. Их называют "зачарованными" лошадьми Кейпа (The Cape's Enchanted Wild Horses). Фотограф поведал о том, как они здесь появились. Одна из вероятных версий - лошади появились в этих местах после кораблекрушения у побережья недалеко от Гансбая в 1852 году.
Тогда, в 1852 году, британский военный корабль HMS Birkenhead направлялся в бухту Альгоа. На борту находилось 643 человека - в основном солдаты, но также гражданские лица, дети, а также девять лошадей из восьмого кавалерийского полка. Ночью корабль столкнулся со скалой, и развалился в течение нескольких минут. Спасательные шлюпки спустить не могли, и большинство находившихся на борту погибло вместе с кораблем - выжило лишь 113 человек. Капитан приказал освободить девять лошадей - восемь из них доплыли до берега.
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По версиям местных жителей, после этого у лошадей восьмого кавалерийского полка и местных фермерских лошадей появилось потомство, и они распространились в этих местах. Они годами выживали на небольшом участке водно-болотных угодий, и за это время хорошо приспособились к здешним непростым погодным условиям - зимой у них растет густая плотная шерсть, которая защищает от низких температур и холодных дождей. За всё время здесь насчитывается 3-4 стада, и не более 30 особей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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