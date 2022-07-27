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Фотограф показал величественных лошадей, обитающих в Южной Африке

Фотограф показал величественных лошадей, обитающих в Южной Африке

Автор:
27 июля 2022 14:49
Сообщество : Животные
Метки: животные   кони   конь   красиво   красивые фото   лошади   лошадь   фото   фотограф   фотографии   
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Лошади - величественные и статные животные, которыми восхищаются на протяжении веков. Фотограф Питер Делани (Peter Delaney) делает снимки диких южноафриканских лошадей в естественной среде обитания. Здешние лошади живут в водно-болотных угодьях уже более ста лет - и у них целая история. Наблюдать за этими существами, как и смотреть фото - одно удовольствие и восхищение. Вот несколько работ фотографа, и небольшая история местных лошадей.
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Источник:

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Метки: животные   кони   конь   красиво   красивые фото   лошади   лошадь   фото   фотограф   фотографии   
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1  комментарий
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Garpia121 42 минуты назад
Бедолаги, худые, все в шрамах.
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