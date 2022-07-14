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Самые красивые заброшки со всего мира

Самые красивые заброшки со всего мира

Автор:
14 июля 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   заброшенные места   заброшки   интересно   красиво   необычно   фото   фотографии   
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Французский художник, графический дизайнер и фотограф-любитель Дмитрий с 2013 года путешествует по всему миру, снимая заброшенные творения рук человеческих. Самые красивые снимки он выкладывает в сеть для широкой публики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   заброшенные места   заброшки   интересно   красиво   необычно   фото   фотографии   
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5  комментариев
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675
probel01 Час назад
Все геолокации примерно указаны. Кроме ракеты.
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1k
krokodilov Полчаса назад
Если вдруг кому-то стало интересно как и мне

Эффектное изображение точной копии ракеты Ariane, сделанное Дмитрием в испанском городе Севилья. Это реликвия выставочного комплекса Expo 92 на городском острове Исла-де-Ла-Картуха, на острове, который сейчас является домом для интригующей смеси заброшенных зданий, оставшихся после мероприятия, сверкающего исследовательского комплекса под названием Cartuja 93 и тематического парка Isla Magica
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940
Антон 47 минут назад
Ну какой же это замок??? Маловато будет.
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1k
Victor Час назад
прям устал читать
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