Самые красивые заброшки со всего мира

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Французский художник, графический дизайнер и фотограф-любитель Дмитрий с 2013 года путешествует по всему миру, снимая заброшенные творения рук человеческих. Самые красивые снимки он выкладывает в сеть для широкой публики.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Replica of an Ariane 44LP rocket in the grounds of the deserted 1992 Expo complex in Seville, Andalusia, Spain"
Эффектное изображение точной копии ракеты Ariane, сделанное Дмитрием в испанском городе Севилья. Это реликвия выставочного комплекса Expo 92 на городском острове Исла-де-Ла-Картуха, на острове, который сейчас является домом для интригующей смеси заброшенных зданий, оставшихся после мероприятия, сверкающего исследовательского комплекса под названием Cartuja 93 и тематического парка Isla Magica