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Британец делает креативные инсталляции из камней

Британец делает креативные инсталляции из камней

Автор:
20 мая 2022 21:29
Сообщество : Искусство
Метки: иллюзии   искусство   красиво   креатив   подборка   природа   творчество   фото   художник   художники   
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Художник Джон Форман (Jon Foreman) создаёт впечатляющие инсталляции - но не из художественных материалов, а из окружающей природы. Гуляя по пляжам, он находит камни разных цветов и размеров, и делает из них необычные узоры на песке. На некоторых работах он создаёт оптическую иллюзию движения. Посмотрим на его самые захватывающие работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюзии   искусство   красиво   креатив   подборка   природа   творчество   фото   художник   художники   
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6  комментариев
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24k
Ego sum qui sum Час назад
Обычный человек, - ищет красоту везде;
Увлеченный человек, - видит красоту везде;
Настоящий художник, - создает красоту из всего.
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3k
Нуи Хусим 8 минут назад
Композиции весьма-весьма симпотичные. Но мне интересно он сам камешки собирает или у него специально обученные помощники?
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 24 минуты назад
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6k
Андрей Крылов 24 минуты назад
Чем бы дитя не телилось... (с)
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70k
Пётровыч Час назад
Его бы упорство да на производство, цены бы не было.
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2k
perekrestok Час назад
Супер! Вот про таких говорят:"Художник это человек, который берет и кладет нужную краску в нужное место!". Кажется просто, а на самом деле талант нужен и старание.
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