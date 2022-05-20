Британец делает креативные инсталляции из камней

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Художник Джон Форман (Jon Foreman) создаёт впечатляющие инсталляции - но не из художественных материалов, а из окружающей природы. Гуляя по пляжам, он находит камни разных цветов и размеров, и делает из них необычные узоры на песке. На некоторых работах он создаёт оптическую иллюзию движения. Посмотрим на его самые захватывающие работы!
Британский художник Джон Форман делает необычные и креативные инсталляции, не используя Фотошоп, краски или кисти. Он использует только свою фантазию, и камни разных размеров и форм. Собирая их на прогулках по пляжам, он формирует из множества камней интересные узоры с оптическими иллюзиями - на некоторых кажется, что камни движутся.
Каждый раз художника посещают новые идеи, и он создает новые узоры, меняет расположение, размеры, цвета камней. На саму работу уходит не так много времени, как на додумывание всех деталей будущей инсталляции. Взгляните на самые захватывающие работы художника:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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