НАСА объявило фотографов года

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Каждый год НАСА проводит собственный фотоконкурс, отбирая лучшие фотографии, сделанные специалистами агентства и посвященные космосу. Победители этого года уже объявлены!
Первое место в категории «Портреты»: Джош Валькарсель — Космический центр Джонсона
Официальный фотопортрет астронавта Тома Маршберна в скафандре для передвижения в космосе, сделанный в фотостудии Космического центра Джонсона, 19 июля 2021 г.
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Первое место, Документалистика: Нора Моран – Космический центр Джонсона
Келси Янг и Тесс Касуэлл оценивают задачи по геологии лунного поля в рамках тестов программы разработки операций в открытом космосе, проводимых на полигоне Космического центра Джонсона.
Второе место, категория "Места": Нора Моран - Космический центр Джонсона
Тестирование антенны для работы в космосе в испытательной камере.
Первое место в категории «Люди»: Денни Генри — Центр космических полетов имени Годдарда
Инженер-техник Райан Фишер прикручивает кольцо датчика силы к вибростолу в рамках подготовки к вибрационным испытаниям автобуса космического корабля PACE в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд, 16 июня 2021 года.
Первое место, категория "Места": Доминик Харт
Экипаж Blue Angels осматривает вход в испытательную секцию аэродинамической трубы.
Второе место в категории «Портреты»: Нора Моран — Космический центр Джонсона
Астронавт НАСА Джонни Ким в высотном скафандре, способном обеспечить выживание на высоте более 25 000 метров.
Третье место, категория "Места": Билл Ингаллс
Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим аппаратом DART на борту во время восхода солнца во вторник, 23 ноября 2021 года, на космодроме 4E на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. DART — это первое в мире полномасштабное приспособление для планетарной защиты, демонстрирующее один из методов технологии отклонения астероидов. Миссия была построена и управляется APL Джона Хопкинса для Координационного бюро планетарной обороны НАСА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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