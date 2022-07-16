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НАСА объявило фотографов года

НАСА объявило фотографов года

Автор:
16 июля 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: NASA   интересно   космические снимки   космос   красиво   победители конкурса   фото   фотоконкурс   
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Каждый год НАСА проводит собственный фотоконкурс, отбирая лучшие фотографии, сделанные специалистами агентства и посвященные космосу. Победители этого года уже объявлены!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   интересно   космические снимки   космос   красиво   победители конкурса   фото   фотоконкурс   
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