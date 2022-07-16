НАСА объявило фотографов года

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим аппаратом DART на борту во время восхода солнца во вторник, 23 ноября 2021 года, на космодроме 4E на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. DART — это первое в мире полномасштабное приспособление для планетарной защиты, демонстрирующее один из методов технологии отклонения астероидов. Миссия была построена и управляется APL Джона Хопкинса для Координационного бюро планетарной обороны НАСА.