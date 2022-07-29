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Художник собирает из растений портреты динозавров

Художник собирает из растений портреты динозавров

Автор:
29 июля 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: дизайн   интересное   искусство   красиво   креатив   растения   фото   художник   художники   
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Художник и дизайнер японского происхождения Раку Иноуэ (Raku Inoue) живёт в Канаде. Помимо основной работы, он любит делать креативные проекты, и один из них - динозавры из листьев и цветков. С помощью маленьких листочков, лепестков и других деталей он воссоздаёт форму и получает картинку - он собрал уже нескольких динозавров из растений. Оцените работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   интересное   искусство   красиво   креатив   растения   фото   художник   художники   
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1  комментарий
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Андрей Л 2 часа назад
Супруга принесла салат, а он опять его по всему столу разложил)
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