Художник собирает из растений портреты динозавров

Раку Иноуэ родился в Токио, Япония, в 1983 году, а сейчас живет в канадском Монреале. Потратив несколько лет на изучение основных видов искусства, включая рисование, живопись и скульптуру, он также изучил цифровую фотографию и ее тонкости. Художник также известен своими скульптурами из полимерной глины, но его проект с динозаврами тоже привлек большое внимание.