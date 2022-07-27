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Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных

Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных

Автор:
27 июля 2022 11:44
Сообщество : Искусство
Метки: животные   искусство   красиво   креатив   стекло   творчество   фото   фотографии   художники   
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Оказывается, из стекла можно сотворить самую разную красоту. Художник Никита Драчук своими руками создаёт удивительные фигурки животных, которые поражают своей миниатюрностью, и одновременно - обилием деталей. Мастер выдувает из стекла птиц, осьминогов, пауков, кузнечиков и других существ. Оцените его работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   искусство   красиво   креатив   стекло   творчество   фото   фотографии   художники   
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2  комментария
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3k
SandMANn 2 часа назад
https://tatianayelkina.livejournal.com/561.html?view=comments&rfrom=danatapochkinahttps://tatianayelkina.livejournal.com/561.html?view=comments&rfrom=danatapochkina
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5010_BIRD Полчаса назад
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