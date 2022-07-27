Художник выдувает из стекла мини-фигурки животных

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Оказывается, из стекла можно сотворить самую разную красоту. Художник Никита Драчук своими руками создаёт удивительные фигурки животных, которые поражают своей миниатюрностью, и одновременно - обилием деталей. Мастер выдувает из стекла птиц, осьминогов, пауков, кузнечиков и других существ. Оцените его работы!
"Я решил поделиться своими работами, чтобы показать, что мир стеклянных изделий - необъятен. Каждый художник, обладающий хорошими навыками в мастерстве изготовления фигурок, может воплотить в жизнь любую идею. Так интересно создавать что-то очень маленькое, хрупкое и сложное одновременно. Это завораживает," - пишет художник.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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