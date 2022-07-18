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Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных

Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных

Автор:
18 июля 2022 21:43
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красиво   подборка   природа   фото   фотографы   
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Фотограф Донал Бойд (Donal Boyd) известен своими уникальными портретами диких африканских животных. Недавно он раскрыл, как делает такие снимки - с помощью скрытой камеры в самодельном стальном ящике. Камера фотографирует всех животных, которые с интересом подходят к ней - и получаются удивительные кадры. Этими снимками фотограф стремится обратить внимание людей на дикую природу, и вдохновить нас ещё больше беречь её.

Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   красиво   подборка   природа   фото   фотографы   
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