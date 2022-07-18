Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных

По словам самого фотографа, он с самого детства интересовался природой и её деталями - он мог часами рассматривать ящериц возле своего дома, наблюдать за рыбами в озере или разглядывать мох. Любовь к природе стала его вдохновением - так он и начал фотографировать. Помимо этого, Донал получил образование в сфере науки: "Чем больше я делаю кадров, тем больше я хочу понимать все процессы, что происходят в природе. Это привело меня к науке. Я получил научное образование и получил две степени в области химической инженерии с упором на устойчивую энергетику," - рассказал фотограф.