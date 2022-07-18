Фотограф установил скрытую камеру в Африке - и делает портреты животных

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Фотограф Донал Бойд (Donal Boyd) известен своими уникальными портретами диких африканских животных. Недавно он раскрыл, как делает такие снимки - с помощью скрытой камеры в самодельном стальном ящике. Камера фотографирует всех животных, которые с интересом подходят к ней - и получаются удивительные кадры. Этими снимками фотограф стремится обратить внимание людей на дикую природу, и вдохновить нас ещё больше беречь её.
По словам самого фотографа, он с самого детства интересовался природой и её деталями - он мог часами рассматривать ящериц возле своего дома, наблюдать за рыбами в озере или разглядывать мох. Любовь к природе стала его вдохновением - так он и начал фотографировать. Помимо этого, Донал получил образование в сфере науки: "Чем больше я делаю кадров, тем больше я хочу понимать все процессы, что происходят в природе. Это привело меня к науке. Я получил научное образование и получил две степени в области химической инженерии с упором на устойчивую энергетику," - рассказал фотограф.
Донал делает снимки животных в Намибии, Африка, с помощью специальной камеры, скрытой в стальном ящике. Его всегда привлекало изучение поведения животных и их характеров, и с помощью скрытой камеры он с радостью наблюдает за зверями. "Изначально я хотел создавать портреты животных вблизи. Люди привыкли видеть типичные фото диких животных, но я хотел создать нечто другое, что выделялось бы среди общего потока фотографий," - продолжает фотограф.
"Самая большая сложность, с которой пришлось столкнуться - присущая дикой природе непредсказуемость. Как бы нам ни казалось, что мы можем как-то понять намерения или желания животных - мы этого не сделаем. Слоны, львы, леопарды и все другие животные, которых я снимаю, имеют свой собственный мир, который мы можем только попытаться понять. Самая большая награда для меня во время съемки - то, что через камеру я хоть немного прикасаюсь к этому удивительному миру животных," - говорит фотограф.
Источник:
АНТИФИШКИ
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