17 объявлений по продаже зеркал, которые отражают саму суть успешного привлечения внимания к товару

Все мы прекрасно знаем: для того, чтобы продать что-то в интернете, надо сделать привлекательное фото для объявления. И если в мире и существует самый сложный для фотографирования объект, то это точно зеркало!
Чего только не придумывают люди, чтобы выставить зеркала на продажу — одни старательно прячут свои отражения, а другие наоборот решают рассмешить потенциальных покупателей. И в обоих случаях часто получается очень весело!
Лампа в комплект не входит
С этим зеркалом ваши ноги будут казаться гораздо миниатюрнее
Такое объявление точно не останется без внимания
Зеркало из настоящего дома с привидениями!
Вам не кажется, что в отражении у меня какое-то лошадиное лицо?
Зачем прятаться, если можно показать себя во всей красе!
Хороший продавец знает, что главное — это показать человеку мечту
Надпись на объявлении: «Здесь можете быть вы».
С таким зеркалом будет удобно почистить пёрышки
Для любителей таинственности и минимализма
Ну… Почему бы и нет
Всегда можно просто спрятаться за дверь
Хорошее зеркало, надо брать!
Тут работают в паре
Не уверен, хочет ли девушка продать зеркало…
… или выпустить самый крутой альбом этого года!
Человек-невидимка тоже захотел выставить кое-что на продажу
Даже ёлочка решила покрасоваться
А это зеркало превратилось в рамочку благодаря неожиданному гостю
Источник:
АНТИФИШКИ
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