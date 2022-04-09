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17 объявлений по продаже зеркал, которые отражают саму суть успешного привлечения внимания к товару

17 объявлений по продаже зеркал, которые отражают саму суть успешного привлечения внимания к товару (18 фото)

Автор:
09 апреля 2022 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   зеркало   люди   объявление   фото   
823
18

Все мы прекрасно знаем: для того, чтобы продать что-то в интернете, надо сделать привлекательное фото для объявления. И если в мире и существует самый сложный для фотографирования объект, то это точно зеркало!

Чего только не придумывают люди, чтобы выставить зеркала на продажу — одни старательно прячут свои отражения, а другие наоборот решают рассмешить потенциальных покупателей. И в обоих случаях часто получается очень весело!


Лампа в комплект не входит

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С этим зеркалом ваши ноги будут казаться гораздо миниатюрнее

Такое объявление точно не останется без внимания

Зеркало из настоящего дома с привидениями!

Вам не кажется, что в отражении у меня какое-то лошадиное лицо?

Зачем прятаться, если можно показать себя во всей красе!

Хороший продавец знает, что главное — это показать человеку мечту

Надпись на объявлении: «Здесь можете быть вы».


С таким зеркалом будет удобно почистить пёрышки

Для любителей таинственности и минимализма

Ну… Почему бы и нет

Всегда можно просто спрятаться за дверь

Хорошее зеркало, надо брать!

Тут работают в паре

Не уверен, хочет ли девушка продать зеркало…

… или выпустить самый крутой альбом этого года!


Человек-невидимка тоже захотел выставить кое-что на продажу

Даже ёлочка решила покрасоваться

А это зеркало превратилось в рамочку благодаря неожиданному гостю

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   зеркало   люди   объявление   фото   
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3  комментария
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alex 2 часа назад
чикатило в лесополосе норм. я б опужался
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Варакин Алексей 7 минут назад
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Connor_John Полчаса назад
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