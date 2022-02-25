Необычные персонажи, которых можно встретить в метро

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Предлагаю для вас подборку фотографий весьма необычных попутчиков, которых доводилось встречать пассажирам подземки.
Общественный транспорт — особенный мир, где можно встретить кого угодно. Порой его обитатели отличаются оригинальностью и креативностью. Особенно если речь идёт о метро. Вот где встречаются такие персонажи, что глаз оторвать невозможно.
Шикарное ожерелье
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Интересная униформа
Английский завтрак
На своём транспорте
Мода и стиль
Женщина-кошка
Иногда в общественном транспорте можно встретить и настоящих животных. И они бывают такими милыми, что способны скрасить любую поездку.
Когда не хочешь видеть этот мир
Безопасность превыше всего
Человек-арбуз
Осьминожка
Где-то в пражском метро
Когда можешь работать в любом месте
Рыцарь метро
Что бы это значило?
Зачем ему метро, если можно галопом?
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