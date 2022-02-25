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Необычные персонажи, которых можно встретить в метро

Необычные персонажи, которых можно встретить в метро (18 фото)

Автор:
25 февраля 2022 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Юмор   забавно   люди   фото   чудики   
286
18

Предлагаю для вас подборку фотографий весьма необычных попутчиков, которых доводилось встречать пассажирам подземки.

Общественный транспорт — особенный мир, где можно встретить кого угодно. Порой его обитатели отличаются оригинальностью и креативностью. Особенно если речь идёт о метро. Вот где встречаются такие персонажи, что глаз оторвать невозможно.


Шикарное ожерелье

×
×

Интересная униформа

Английский завтрак

На своём транспорте

Мода и стиль

Женщина-кошка

Иногда в общественном транспорте можно встретить и настоящих животных. И они бывают такими милыми, что способны скрасить любую поездку.


Когда не хочешь видеть этот мир

Безопасность превыше всего

Человек-арбуз

Осьминожка

Где-то в пражском метро

Когда можешь работать в любом месте

Рыцарь метро

Что бы это значило?

Зачем ему метро, если можно галопом?

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Метки: Метро   Юмор   забавно   люди   фото   чудики   
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2  комментария
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66k
Доктор Джонс 54 минуты назад
С каких это пор "еба.нутость" стала называться необычностью?
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9k
uehl 5 минут назад
Это не осьминожка, а доктор Зойдберг из Футурамы!!!
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