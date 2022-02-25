Необычные персонажи, которых можно встретить в метро

Общественный транспорт — особенный мир, где можно встретить кого угодно. Порой его обитатели отличаются оригинальностью и креативностью. Особенно если речь идёт о метро. Вот где встречаются такие персонажи, что глаз оторвать невозможно.

Шикарное ожерелье