Кто-то пользуется сервисом Авито, чтобы избавиться от ненужных вещей и приобрести нужные, а кто-то знает, что там всегда можно обнаружить что-то из ряда вон выходящее.
Т ак пользователь Твиттера с ником «продавец родины» убеждён, что «Авито — самая недооценённая соцсеть в мире». Почему? Сейчас сами убедитесь, что с такими доказательствами действительно сложно поспорить.
Пользователь Твиттера нашёл объявление на Авито, которое доказывает, что это самая недооценённая соцсеть
Это объявление от частного детектива из Новгорода, в котором прекрасно абсолютно всё. Истинного мастера своего дела видно сразу, ведь он найдёт вас сам, даже писать ему не придётся.
На других пользователей это объявление тоже произвело впечатление
Обратите внимание на стаж работы
И это неудивительно, люди отметили, что такую шляпу купить нельзя. В ней можно только родиться!
Кого-то он нам напоминает…
А может, всё дело в городе?
Пользователи поделились своими находками на Авито
Не только объявления, но и отзывы
На Авито опасно что-то не то нажимать
И вишенка на торте
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АНТИФИШКИ
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Стаж работы = возрасту. Ему только отрезали пуповину в роддоме, а он уже вычислил, что акушерка изменяет мужу с больничным завхозом и ворует ложки в столовой. Как тебе такое .... Пуаро????