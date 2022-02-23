При выборе имени для ребёнка, родителям стоит обращать внимание не только на редкость и красоту звучания, но и на наличие разнообразных дразнилок. Хотя, наверное, практически у каждого имени есть свой набор ассоциаций, которые повторяет каждый третий. В Твиттере решили это обсудить, и обсуждение превратилось в своеобразную викторину.

Пользователь Твиттера предложил другим рассказать о своём имени, не называя его