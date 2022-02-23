В социальной сети запустили ветку обсуждения, где люди стараются объяснить своё имя, стараясь не называть его.
При выборе имени для ребёнка, родителям стоит обращать внимание не только на редкость и красоту звучания, но и на наличие разнообразных дразнилок. Хотя, наверное, практически у каждого имени есть свой набор ассоциаций, которые повторяет каждый третий. В Твиттере решили это обсудить, и обсуждение превратилось в своеобразную викторину.
Пользователь Твиттера предложил другим рассказать о своём имени, не называя его
Самого автора твита зовут Султан Сулейманов (и как тут не вспомнить сериал «Великолепный век»). Предлагаем вам взглянуть на ответы пользователей и реакции других на их имена.
Кто там расхищал гробницы?
Несмотря на то, что расхитительницей границ была Лара, Лорам, видимо, тоже достаётся.
Валентины страдают!
А мать их София?
Хорошо, что не про морскую черепашку
Картинка со звуком
Москва слезам не верит
Подборка про Кать
Между принцессой и собакой
Автор статьи, которую тоже зовут Диана, подтверждает: Диана и Дина — разные имена, и их обладательниц ужасно раздражает, что их путают.
Какой всё-таки вариант
Песня, которая заиграет у вас в голове
Спасибо, Агния Барто
От любителей каламбуров
Тили-тили трали-вали
Вопросы от фанатов «Снежной королевы»
Бедный Берлиоз…
А вы можете рассказать о своём имени, не называя его? Пишите в комментариях!
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