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Объясните, как вас зовут, не&nbsp;называя своего имени

Объясните, как вас зовут, не называя своего имени (21 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   имена   люди   прикол   фото   
1385
21

В социальной сети запустили ветку обсуждения, где люди стараются объяснить своё имя, стараясь не называть его.

При выборе имени для ребёнка, родителям стоит обращать внимание не только на редкость и красоту звучания, но и на наличие разнообразных дразнилок. Хотя, наверное, практически у каждого имени есть свой набор ассоциаций, которые повторяет каждый третий. В Твиттере решили это обсудить, и обсуждение превратилось в своеобразную викторину.


Пользователь Твиттера предложил другим рассказать о своём имени, не называя его

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Самого автора твита зовут Султан Сулейманов (и как тут не вспомнить сериал «Великолепный век»). Предлагаем вам взглянуть на ответы пользователей и реакции других на их имена.

Кто там расхищал гробницы?

Несмотря на то, что расхитительницей границ была Лара, Лорам, видимо, тоже достаётся.

Валентины страдают!

А мать их София?

Хорошо, что не про морскую черепашку

Картинка со звуком

Москва слезам не верит

Подборка про Кать

Между принцессой и собакой

Автор статьи, которую тоже зовут Диана, подтверждает: Диана и Дина — разные имена, и их обладательниц ужасно раздражает, что их путают.


Какой всё-таки вариант

Песня, которая заиграет у вас в голове

Спасибо, Агния Барто

От любителей каламбуров

Тили-тили трали-вали

Вопросы от фанатов «Снежной королевы»

Бедный Берлиоз…

А вы можете рассказать о своём имени, не называя его? Пишите в комментариях!


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Метки: Юмор   забавно   имена   люди   прикол   фото   
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10k
Cornho 3 часа назад
Чёт я не все угадал. Вот это, например:

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46k
Татьяна Юсова 3 минуты назад
У всех студентов праздник, а у меня именины.
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5k
пропеллер 10 минут назад
мне не нравится, когда девушек называют мужскими именами,например Руслана или Слава у меня есть друзья и Руслан и Славик и как ее нежно в постели называть Русик?)))у меня была девушка Руслана)))
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5k
пропеллер 14 минут назад
Валентин, это Валя))))у нас на тренировке есть)Валя и зовем)
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17k
Олег Полчаса назад
Все стишки пирожки про меня, но мне нравится, что мой предок отмстил неразумным хазарам...
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30k
Антон Полчаса назад
Моему фишкянскому имени от местных узколобых достаётся регулярно.
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35k
Александр Час назад
Просто македонский )
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450
Dr.Gonzo 2 часа назад
Сантехник ...
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1k
Влад 2 часа назад
Владею славой
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117
dʎɔvɐн 2 часа назад
С малых лет, задалбливали с Людмилой.
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7k
Regerald 3 часа назад
Меня легко угадать, я не прав.
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6k
Alexander Ostrovsky 3 часа назад
Все мои тезки названы в честь Македонского
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2k
Иван 3 часа назад
Биба и Боба?
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Кос-мо-навтом!
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