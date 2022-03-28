17 странных и забавных объявлений, в которых сосредоточилось всё народное творчество

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Предлагаю для вас примеры забавных, странных и милых объявлений, мимо которых невозможно пройти.
Наверное, нигде так не проявляется народный креатив, как в объявлениях. Чего только не встретишь на этих бумажных прямоугольниках. И настоящий крик души, и заманчивые предложения, и истории, которые полны драмы.
Крик души
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Ох, Серёга, за что сантехника и электрика вешать?
Здесь дуб
Коммерсант Серёжа
Ещё одни маленькие предприниматели
Анархо-примитивизм
Кто-то из вас врёт…
Объявление от приюта
Кто-то не выдержал и поправил
Какая образная речь
Грустно
Хороший тамада и конкурсы интересные
Агрессивненько
Признавайтесь, глаз задёргался?
Вежливое объявление
Всем бы таких соседей
Тигры бетонных джунглей
Источник:
АНТИФИШКИ
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