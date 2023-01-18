FISHKINET
Сообщество Юмор 16263 поста • 3367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 весёлых объявлений о продаже зеркал

15 весёлых объявлений о продаже зеркал

Автор:
18 января 2023 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   зеркало   объявление   отражение   фото   
1242
16

Опубликовать объявление о продаже какой-то вещи в интернете — легкотня. Сфоткал, немного отредактировал, если надо, и готово! И так может думать каждый до тех пор, пока ему не придётся выставлять на продажу зеркало.

Ведь, чтобы безупречно и выигрышно сфоткать этот товар, надо очень постараться. Герои сегодняшней подборки так и сделали, но только у каждого из них оказался свой подход к маркетинговому делу.


Когда ну ооочень надо продать зеркало

×
×

Хотя в таких случаях всё внимание точно обращено не на зеркало, а на того, кто в нём отображается!


Это называется стиль


Если вы сомневаетесь, брать вам это зеркало или нет, то посмотрите ещё раз на взгляд кота

Ведь он вам не простит, если вы пройдёте мимо этой покупки!


А что тут у нас интересненького?


Знакомьтесь, крабик


Уровень конспирации на высоте!


А как насчёт такого способа оставаться инкогнито?


«Он просто сосредоточен или зол?!»


Никакой личной жизни


Не, дорогой, так это не работает

Но стоит отметить, что фотка вышла неплохая, учитывая тот факт, что он делал её вслепую.


«Зеркало с отличным вкусом»


Милые ножки


«Я не уверен, что ты достаточно хорошо спряталась…»

По крайне мере она пыталась.


Если вы ещё не знаете, как выгодно продать своё зеркало, то вот вам подсказка


Взгляд недоумения


Человек, почему тебе именно моя кроватка понадобилась, чтобы сделать красивое фото своего зеркала?



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   забавно   зеркало   объявление   отражение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
87k
Феофан 6 минут назад
Идиоты, пытающиеся скрыть себя при фотографировании зеркала, вообще знают, что угол падения равен углу отражения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим В. Новоженов Минуту назад
Ну теперь ждём фото-баяна телевизора, где в отражении висящие яйца фотографа .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

444531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
«Солярка превращалась в кисель»: рассказы ямальского дальнобойщика
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Набирающие популярность в сообществах
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Театр на Бронной после реставрации
Театр на Бронной после реставрации
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Легко

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#люди#позитив#автомобили#в мире#США#Украина#Фотографии
#Юмор#история#аварии#животные#факты#авто аварии#кино#автомир#картинки#шоу бизнес
#интересное#дтп#подборка#забавно#СССР#Ynews#Прошлое#Россия#Приколы#улыбнуло
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов 17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят 17 забавных инструкций, которые, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений «Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра

На что жалуетесь?

Вернуться