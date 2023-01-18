15 весёлых объявлений о продаже зеркал

Опубликовать объявление о продаже какой-то вещи в интернете — легкотня. Сфоткал, немного отредактировал, если надо, и готово! И так может думать каждый до тех пор, пока ему не придётся выставлять на продажу зеркало.
Ведь, чтобы безупречно и выигрышно сфоткать этот товар, надо очень постараться. Герои сегодняшней подборки так и сделали, но только у каждого из них оказался свой подход к маркетинговому делу.
Когда ну ооочень надо продать зеркало
Хотя в таких случаях всё внимание точно обращено не на зеркало, а на того, кто в нём отображается!
Это называется стиль
Если вы сомневаетесь, брать вам это зеркало или нет, то посмотрите ещё раз на взгляд кота
Ведь он вам не простит, если вы пройдёте мимо этой покупки!
А что тут у нас интересненького?
Знакомьтесь, крабик
Уровень конспирации на высоте!
А как насчёт такого способа оставаться инкогнито?
«Он просто сосредоточен или зол?!»
Никакой личной жизни
Не, дорогой, так это не работает
Но стоит отметить, что фотка вышла неплохая, учитывая тот факт, что он делал её вслепую.
«Зеркало с отличным вкусом»
Милые ножки
«Я не уверен, что ты достаточно хорошо спряталась…»
По крайне мере она пыталась.
Если вы ещё не знаете, как выгодно продать своё зеркало, то вот вам подсказка
Взгляд недоумения
Человек, почему тебе именно моя кроватка понадобилась, чтобы сделать красивое фото своего зеркала?
Источник:
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