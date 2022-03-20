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Смешные панорамные снимки: репортаж из&nbsp;ада

Смешные панорамные снимки: репортаж из ада (22 фото)

Автор:
20 марта 2022 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   панорамная съемка   прикол   умора   фото   
1516
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Даже начинающий фотограф знает: панорамная съемка совершенно не годится для съемок быстро движущихся объектов, в том числе людей и животных. Почему? Посмотрите эти смешные фотографии - и сразу поймете!

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Двухголовый мопс


Необычная корова


Собаки из другого мира


Пес со множеством хвостов




Из собаки в морское чудище





Верхом на лошади


Дементоры существуют


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   люди   панорамная съемка   прикол   умора   фото   
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ilukste Час назад
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Похабыч 6 минут назад
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Leonid 22 минуты назад
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Alex Shevtsov 39 минут назад
На третьем снимке не мопс, а британский бульдог.
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