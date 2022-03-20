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Даже начинающий фотограф знает: панорамная съемка совершенно не годится для съемок быстро движущихся объектов, в том числе людей и животных. Почему? Посмотрите эти смешные фотографии - и сразу поймете!
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Двухголовый мопс
Необычная корова
Собаки из другого мира
Пес со множеством хвостов
Из собаки в морское чудище
Верхом на лошади
Дементоры существуют
Источник:
АНТИФИШКИ
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