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Яркие эмоции людей, которые столкнулись с чем-то в первый раз

Яркие эмоции людей, которые столкнулись с чем-то в первый раз (17 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   животные   забавно   люди   милота   фото   
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Если в мире и есть что-нибудь, что способно подарить человеку действительно уникальные и незабываемые эмоции, то это точно те события, которые случаются с нами в первый раз!

Причём абсолютно неважно, получаем ли мы новый опыт в детстве или уже будучи совсем взрослыми — наверняка впечатления будут одинаково яркими, даже если вы просто впервые прыгнули в бассейн или завели котёнка! Вот, убедитесь сами.


Моя племянница впервые качается на качелях

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Папа в первый раз увидел и подержал козлёнка

Первое посещение магазина игрушек

Никогда не держал на руках младенцев, а теперь держу своего!

Мой сын и его первый снег

Дедушке 94 года, и сегодня он впервые попробовал гамбургер

Он всю жизнь прожил в европейской деревне, так и получилось, что никогда раньше их не ел.


Племянница впервые встретилась со своей сестрёнкой

Моя девушка очень любит слонов и сегодня наконец увидела их вживую

Сын узнал, что такое лимон

Мама решилась и взяла себе котёнка, о котором всегда мечтала

Отвели дочку покататься на санках с горы

Я попробовала уложить волосы феном с диффузором…

Уже 20 минут никак не могу перестать смеяться!


Лицо моего сына, когда он увидел настоящего жирафа

Моя тётя осмелилась впервые прыгнуть в бассейн

Дедушке 80, и он получил на Рождество свой первый айфон

Когда решила впервые покормить птиц с руки

Вот такие искренние эмоции появляются на лицах людей, которые решили сделать что-то впервые!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   животные   забавно   люди   милота   фото   
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