30 фотографий, которые доказывают, что Азия — это другая планета

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Блочка в виде жопки сиба-ину
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4.
Они являются экспертами в искусстве обмана
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Не знаю, как вам, а мне нужно!
6.
Робот, пропагандирующий здоровое питание?
7.
Когда нечем заняться
8.
Прическа в стиле Ниагарского водопада
9.
Она очень высокая или он низкий
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Многие из них не знают, что это значит
11.
И вот тогда я думаю, что нужно изобрести шлемы для домашних животных
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Мы все делали что-то подобное, когда были маленькими
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Азиатские телеведущие
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Некоторые не упускают возможности
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Когда я был маленьким, у меня был хомяк
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В Азии тоже есть комары
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Японцы и их увлечение роботами
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Подождите… что?
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О COVID19 с юмором
Если ты чувствуешь запах - ты не носишь маску,
Если ты не чувствуешь запах - сделай тест на коронавирус.
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Очень остроумный юноша
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Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста
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Арбузная одержимость
Источник:
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