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30 фотографий, которые доказывают, что Азия — это другая планета

30 фотографий, которые доказывают, что Азия — это другая планета (33 фото)

Автор:
17 февраля 2022 11:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   азия   забавно   люди   планета   странности   фото   
3255
33
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Судя по этим фотографиям, уверен, что путешествие в Азию должно быть уникальным опытом.
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Метки: Юмор   азия   забавно   люди   планета   странности   фото   
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18  комментариев
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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198
Царь 11 минут назад
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Костанай. ТЦ Март. 2014 год.
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3
Дмитрий 55 минут назад
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а если уши обломаются?
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24k
SerGProS Час назад
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Вяленые сколопендры?Мммм..Вкусненько
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24k
SerGProS Час назад
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любимое блюдо японцев - тентакли..или наоборот..
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8k
Hunson Abadeer Час назад
своя атмосфера
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3k
Сергей Сергеев Час назад
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Наш человек
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24k
SerGProS Час назад
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Умничка, знает за что держать мужичков
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3k
дед Сергей Час назад
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седло хоть есть?
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24k
SerGProS Час назад
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Я подозреваю, что и седла тоже нет..
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24k
SerGProS Час назад
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Ничего, паренёк в "корень" рос
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24k
SerGProS Час назад
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24k
SerGProS Час назад
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Стекло работает почти что как томограф.. Лицо слой за слоем сканируется по мере прибавления народа
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419
Andrey 2 часа назад
Смешались в кучу кони,люди ....
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21k
Павел Егоров 2 часа назад
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
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11k
Karelian 2 часа назад
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долбо..бы есть везде
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1k
Asisiay 2 часа назад
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