10 тортов без выпечки, которые не отличишь от печёных

Благодаря нежному заварному крему и бананам, печенье полностью пропитывается и становится похожим на бисквит.

Ингредиенты:

200 г сахара;

10 г ванильного сахара;

4 яйца;

50 г муки;

600 мл молока;

50 г сливочного масла;

500 г шоколадного печенья;

3–4 больших банана;

½ плитки тёмного шоколада;

1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление

Отделите желтки от белков и разотрите их с обычным и ванильным сахаром. Если масса получается слишком густая, добавьте две-три столовые ложки молока. Когда масса побелеет, аккуратно, постоянно помешивая, всыпьте муку. Нагрейте, но не кипятите молоко. Не переставая мешать, влейте его в яичную смесь.

Яично-молочную массу перелейте в сотейник и варите на слабом огне, пока не загустеет. Крем нужно непрерывно мешать. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте.

Возьмите форму с бортиками и заполните её дно остывшим кремом. На него выложите слой печенья. Если форма круглая, а печенья квадратные, разламывайте их. После пропитки это будет незаметно.

Покройте печенье слоем крема, а затем — слоем нарезанных тонкими пластинками бананов. Повторяйте, пока не достигнете края формы. Последний слой должен быть кремовым.

Приготовьте глазурь: поломайте шоколадку на дольки, добавьте пару столовых ложек молока и ложку подсолнечного масла. Растопите в микроволновке или на водяной бане.

Залейте глазурью торт и уберите его в холодильник на три-четыре часа, а лучше на ночь.

5. Сметанник

Воздушный крем, как в классическом сметаннике, только вместо бисквита — пряники.

Ингредиенты:

800 г сметаны жирностью 20–30%;

150 г сахарной пудры;

600 г пряников;

3 банана;

150 г кокосовой стружки;

50 г молочного шоколада.

Приготовление

Смешайте сметану с сахарной пудрой. Взбивать не нужно. Важно, чтобы сметана была густая, а ещё не стоит заменять пудру на сахар. От этого сметанный крем станет жидким.

Бананы очистите и нарежьте кружками толщиной около сантиметра. Если пряники крупные, разрежьте их вдоль.

Возьмите глубокую миску и застелите её пищевой плёнкой с припуском по краям. На дно выложите немного сметаны. Затем — слой пряников, снова крем и слой бананов. Некоторые слои пересыпайте кокосовой стружкой. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.

Последний слой должен быть пряничным, причём выкладывать пряники нужно плоской стороной вверх. Это будет основание торта, когда вы его перевернёте. Оберните торт пищевой плёнкой и оставьте на два-три часа при комнатной температуре.

Когда пряники пропитаются, уберите торт в холодильник ещё на пару часов.

Застывший торт переверните на плоское блюдо, извлеките из миски и уберите пищевую плёнку. Посыпьте тёртым шоколадом и оставшейся кокосовой стружкой.

6. Рафаэлло

Нежнейший десерт, по вкусу очень напоминающий конфеты Raffaello. Если хотите уменьшить калорийность, замените сливочное масло на жирные сливки или йогурт без добавок.

Ингредиенты:

2 яйца;

500 мл молока;

200 г сахара;

10 г ванильного сахара;

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

80 г кокосовой стружки;

200 г сливочного масла;

4 вафельных коржа;

70 г миндаля;

150 г белого шоколада.

Приготовление

В сотейнике смешайте яйца, обычный и ванильный сахар, кукурузный крахмал и молоко. Перемешав до однородности, поставьте на сильный огонь. Когда от крема пойдёт пар, убавьте огонь до слабого. Варите, постоянно помешивая, до загустения. В горячий крем добавьте кокосовую стружку. Остудите.

Когда крем остынет, взбейте его со 150 г размягчённого сливочного масла.

Снимите с миндаля кожуру и покрошите его ножом. Чтобы сделать это легко, ошпарьте орехи кипятком. Готовые вафельные коржи измельчите в блендере или с помощью скалки.

Растопите шоколад вместе с оставшимся сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. В последнем случае растапливайте интервалами по 10–20 секунд, чтобы перемешивать. Жидкий шоколад смешайте с ореховой и вафельной крошкой.

Застелите форму с бортиками пищевой плёнкой и выложите на дно половину орехово-вафельной основы. Утрамбуйте. Сверху выложите весь крем, а на него высыпьте оставшуюся крошку. Отправьте на три-четыре часа в холодильник.

Когда торт застынет, выложите его на большое блюдо, перевернув на него форму и убрав плёнку.

7. Ореховый торт без выпечки

Необычные коржи дарят ореховые нотки, а нежный заварной крем буквально тает во рту.

Ингредиенты:

2 яйца;

150 г сахара;

10 г ванильного сахара;

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

500 мл молока;

90 г сливочного масла;

160 г панировочных сухарей;

160 г грецких орехов;

3 столовые ложки сгущённого молока.

Приготовление

Приготовьте заварной крем: смешайте яйца с обычным и ванильным сахаром, добавьте крахмал (можно картофельный или просто муку), влейте молоко и разогрейте на сильном огне, но не давайте закипеть. Убавьте огонь, помешивайте, пока не загустеет. В ещё горячий крем введите 50 г сливочного масла.

В блендере или комбайне измельчите орехи. Смешайте их с панировочными сухарями, растопленным сливочным маслом (40 г) и сгущёнкой. Тщательно перемешайте.

На дно формы выложите слой ореховой массы толщиной около сантиметра. Утрамбуйте, смажьте кремом. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты. Завершающим слоем должен быть крем.

Дайте торту застыть и пропитаться в течение нескольких часов в холодильнике. Перед подачей украсьте ореховой крошкой или цельными орехами.

8. Монастырская изба

Упрощённая версия любимого многими торта из медовых трубочек с вишней.

Ингредиенты:

2 яйца;

270 г сахара;

10 г ванильного сахара;

1 литр молока;

200 г муки;

1½ столовые ложки крахмала;

250 мл сливок жирностью 30–35%;

1 кг готовых слоек или штруделей с вишней;

50 г тёмного шоколада.

Приготовление

Взбейте венчиком ванильный и обычный сахар с яйцами. В отдельной миске смешайте муку с крахмалом, введите в яично-сахарную смесь. Делайте это порционно, чтобы лучше мешалось.

Нагрейте молоко. За несколько мгновений до закипания тонкой струёй, медленно, влейте в него яично-мучную смесь. Постоянно помешивайте. Убавьте огонь до маленького и уваривайте крем до загустения.

Заварной крем полностью остудите. Влейте в него охлаждённые жирные сливки. Вливайте постепенно, перемешивая каждую порцию.

Выложите на блюдо несколько слоек и обильно смажьте их кремом. Каждый следующий слой должен быть чуть меньше предыдущего по диаметру, тогда получится домик. Важно, чтобы используемая выпечка была из слоёного или песочного теста, иначе она не пропитается.

Сверху посыпьте торт тёртым шоколадом или украсьте на свой вкус. Отправьте в холодильник на ночь.

9. Битое стекло

Красивый сливочный торт для любителей мармелада.

Ингредиенты:

по 100 г разноцветного желе в виде порошка;

20 г желатина;

100 мл воды;

3 киви;

400 г сметаны жирностью 10–15%;

100 г сахара;

пакетик ванилина.

Приготовление

Приготовьте желе: каждые 50 г порошка залейте 100 мл кипятка, размешайте, остудите и уберите в холодильник до полного застывания. Если у вас нет готового цветного желе, окрасьте с помощью фруктовых соков или пищевых красителей обычный желатин.

Когда желе застынет, его нужно будет произвольно нарезать. Куски должны быть довольно крупные и неровные, будто битое стекло. Очистите и порежьте крупными кубиками киви.

Охлаждённую сметану взбейте с сахаром и ванилином. Разведите в воде желатин. Когда он набухнет, растопите его (но не кипятите). Тонкой струйкой, продолжая взбивать, введите его в сметану.

Сметанную массу соедините с желе и киви, тщательно перемешайте и выложите в силиконовую форму. Разровняйте, чтобы куски желе не выглядывали. Уберите в холодильник до полного застывания.

10. Торт без выпечки с варёной сгущёнкой

Великолепное сочетание сливочного крема с орехами и финиками.

Ингредиенты:

100 г грецких орехов;

150 г фиников;

1 столовая ложка сливочного масла;

80 г тёмного шоколада;

50 г кукурузных хлопьев;

15 г желатина;

80 мл воды;

200 г сметаны жирностью 20%;

200 г варёной сгущёнки;

400 мл ряженки.

Приготовление

В комбайне или блендере измельчите финики (можно заменить на чернослив) и орехи с маслом.

Поставьте разъёмную форму или кондитерское кольцо на плоскую тарелку. Внутренние стенки формы застелите полоской пергамента. Выложите внутрь орехово-финиковую смесь, разровняйте и утрамбуйте. Уберите в холодильник на 10–20 минут.

Растопленный шоколад смешайте с кукурузными хлопьями. Перемешивайте до тех пор, пока все хлопья не окунутся в шоколад. Выложите их на пергамент и распределите по нему, чтобы они почти не соприкасались. Уберите в морозилку.

Замочите желатин: разведите его в воде и выдерживайте указанное на упаковке время.

Сделайте крем: взбейте сначала сметану со сгущённым молоком, затем добавьте ряженку и ещё раз тщательно взбейте. Растопите набухший желатин — он должен полностью раствориться, но не закипеть. Немного остудите и влейте его в крем. Снова взбейте. Вылейте крем на основание торта и уберите на полчаса в холодильник.

Украсьте верх покрытыми шоколадом кукурузными хлопьями и уберите торт в холодильник до полного застывания. Это займёт около четырёх часов.