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10 тортов без выпечки, которые не отличишь от печёных

10 тортов без выпечки, которые не отличишь от печёных (2 фото)

Автор:
03 декабря 2020 10:18
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусно   выпечка   готовка   еда   рецепты   сладость   торт   фото   
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Не нужно следить за коржами и долго стоять у плиты. Эти торты готовятся настолько просто, что справится даже ребёнок.

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Метки: вкусно   выпечка   готовка   еда   рецепты   сладость   торт   фото   
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Агасфер Час назад
Наполеон из лаваша. Подаётся с вареньем из шуармы. Гости будут в восторге
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