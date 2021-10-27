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30 прекрасных фотографий заброшенных мест со всего мира

30 прекрасных фотографий заброшенных мест со всего мира (31 фото)

Автор:
27 октября 2021 13:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: abandoned   abandoned places   abandoned structures   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   
392
31
Предлагаю отправиться на прогулку по удивительным и таинственным местам, где время остановилось, а вчера и завтра не существует. Все фотографии взяты из Reddit-сообщества AbandonedPorn, рассказывающего о величии и красоте, могуществе и упадке, а также о том, как быстро природа забирает обратно то, что у нее когда-то отняли.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned   abandoned places   abandoned structures   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   
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4  комментария
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4k
Максим 42 минуты назад
Есть какая-то магия в таких снимках. Завораживает.
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1k
Анна Анна 2 минуты назад
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24k
Dobry vojak Svejk 8 минут назад
Крохино. Рыбинское водохранилище. Церковь Рождества Христова
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12k
Nikita 11 минут назад

Чем-то напомнили
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