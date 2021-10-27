30 прекрасных фотографий заброшенных мест со всего мира

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Предлагаю отправиться на прогулку по удивительным и таинственным местам, где время остановилось, а вчера и завтра не существует. Все фотографии взяты из Reddit-сообщества AbandonedPorn, рассказывающего о величии и красоте, могуществе и упадке, а также о том, как быстро природа забирает обратно то, что у нее когда-то отняли.
1. Сретенско-Михайловская церковь, памятник русского деревянного зодчества, 1655 г., находится в бывшем селе Красная Ляга Каргопольского района Архангельской области
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23. Мурхолл, дом и поместье, построенное в 1795 году в Майо, Ирландия. Он сгорел в 1923 году во время гражданской войны в Ирландии и с тех пор был заброшен
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: abandoned abandoned places abandoned structures заброшенные здания заброшенные места заброшки
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