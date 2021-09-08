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30 лучших фотографий из сообщества исследователей "заброшек"

30 лучших фотографий из сообщества исследователей "заброшек" (31 фото)

Автор:
08 сентября 2021 13:15
Сообщество : Путешествия
Метки: abandoned   abandoned places   брошено   заброшенные дома   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   красота   
463
31
В наше время не так уж много возможностей почувствовать себя авантюристом. Однако исследование заброшенных мест и поиск неожиданных сокровищ вполне могут вызвать острые ощущения. И даже если вы не найдете ничего ценного, у вас останется масса впечатлений и потрясающие фотографии, полные тлена, красоты, величия и разрухи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned   abandoned places   брошено   заброшенные дома   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   красота   
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5  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Невероятно! Кроме руки времени иные руки не причиняли вреда! Целы металлические конструкции и предметы, имеющие любую мало-мальскую материальную ценность, не растащены стены и печи на кирпич, не вышиблены двери, не перебиты все до единого стёкла, ради спортивного интереса, и даже нет кучи дерьма посреди помещения. Не верю! Фотошоп!
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5k
Станислав 18 минут назад
Балдежная подборка! Пейзажи потрясающие. А бросают, потому что содержать такое стоит неимоверных денег, никакого замка не захочешь.
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1k
Dusser Полчаса назад
"Непонятно, почему люди бросают такие прекрасные дома?"
Из-за призраков. Фильмы что ли не смотрели.
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