30 лучших фотографий из сообщества исследователей "заброшек"

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В наше время не так уж много возможностей почувствовать себя авантюристом. Однако исследование заброшенных мест и поиск неожиданных сокровищ вполне могут вызвать острые ощущения. И даже если вы не найдете ничего ценного, у вас останется масса впечатлений и потрясающие фотографии, полные тлена, красоты, величия и разрухи.
Сообщество Abandoned Beauties посвящено городским исследованиям и его читают более 400 тысяч человек. Легко понять почему! Здесь просто кладезь снимков, дающих ощущение сопричастности к тайне, приключениям, напоминающих об историческом прошлом и просто вызывающих неподдельный интерес.
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3. Замок Макдермотта, заброшенный сказочный замок посреди озера, графство Роскоммон, Ирландия
8. Башни Баллисаггартмор - два богато украшенных въезда (один служит мостом) в бывшем владении Баллисаггартмор, примерно в 2,5 км от города Лисмор в графстве Уотерфорд, Ирландия
Сооружения были построены для англо-ирландского домовладельца Артура Кейли-Ашера не позднее 1834 г.
21. Заброшенный военный аэродром Смирных, Сахалинская область
Аэродром на этом месте был построен в начале 20 века для Императорской армии Японии и назывался Кетон. Он состоял из бетонной взлетно-посадочной полосы протяженностью 1200 м, рулежных дорожек из гравия и около 20 оборудованных стоянок для самолетов.
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После того, как Советский Союз восстановил контроль над Сахалином в 1945 году, аэродром Смирных (и деревня, и аэродром были переименованы в 1946 году в честь командира батальона, погибшего в боях за освобождение острова в этом районе) стал домом для 528-го авиационного истребительного полка. эТот полк выполнял задачи по противовоздушной обороне острова Сахалин и его морской зоны.
⠀
В 1966 году аэродром был реконструирован. Построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 2 000 м, которая впоследствии была увеличена до 2 500 м, а также железобетонные укрытия для самолетов с веерным выходом на рулежные дорожки.
⠀
В 1994 году истребительный авиационный полк был расформирован. Самолеты перевезли в Комсомольск-на-Амуре, где оборудовали базу для их хранения, но потом все они были утилизированы. Однако два МиГ-23, один боевой самолет и один учебно-боевой, остались в ангарах на аэродроме Смирных, где и пребывают по сей день.
⠀
После того, как Советский Союз восстановил контроль над Сахалином в 1945 году, аэродром Смирных (и деревня, и аэродром были переименованы в 1946 году в честь командира батальона, погибшего в боях за освобождение острова в этом районе) стал домом для 528-го авиационного истребительного полка. эТот полк выполнял задачи по противовоздушной обороне острова Сахалин и его морской зоны.
⠀
В 1966 году аэродром был реконструирован. Построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 2 000 м, которая впоследствии была увеличена до 2 500 м, а также железобетонные укрытия для самолетов с веерным выходом на рулежные дорожки.
⠀
В 1994 году истребительный авиационный полк был расформирован. Самолеты перевезли в Комсомольск-на-Амуре, где оборудовали базу для их хранения, но потом все они были утилизированы. Однако два МиГ-23, один боевой самолет и один учебно-боевой, остались в ангарах на аэродроме Смирных, где и пребывают по сей день.
25. Башня Скола - оборонительное сооружение 17 века, расположенное прямо посреди залива Поэтов в Лигурии, Италия
27. Сад Нинфа - ландшафтный сад на территории Чистерна Ди Латина, в провинции Латина, Центральная Италия
В саду находятся руины древнего поселения Нинфа, название которого, кажется, происходит от нимфея классической эпохи - храма, посвященного нимфам и расположенного на островке посреди небольшого озера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: abandoned abandoned places брошено заброшенные дома заброшенные здания заброшенные места заброшки красота
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