30 лучших фотографий из сообщества исследователей "заброшек"

Аэродром на этом месте был построен в начале 20 века для Императорской армии Японии и назывался Кетон. Он состоял из бетонной взлетно-посадочной полосы протяженностью 1200 м, рулежных дорожек из гравия и около 20 оборудованных стоянок для самолетов.

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После того, как Советский Союз восстановил контроль над Сахалином в 1945 году, аэродром Смирных (и деревня, и аэродром были переименованы в 1946 году в честь командира батальона, погибшего в боях за освобождение острова в этом районе) стал домом для 528-го авиационного истребительного полка. эТот полк выполнял задачи по противовоздушной обороне острова Сахалин и его морской зоны.

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В 1966 году аэродром был реконструирован. Построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 2 000 м, которая впоследствии была увеличена до 2 500 м, а также железобетонные укрытия для самолетов с веерным выходом на рулежные дорожки.

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В 1994 году истребительный авиационный полк был расформирован. Самолеты перевезли в Комсомольск-на-Амуре, где оборудовали базу для их хранения, но потом все они были утилизированы. Однако два МиГ-23, один боевой самолет и один учебно-боевой, остались в ангарах на аэродроме Смирных, где и пребывают по сей день.