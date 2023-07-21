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15 красивых заброшенных мест из путешествия по Греции

15 красивых заброшенных мест из путешествия по Греции

Автор:
21 июля 2023 14:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: abandoned   abandoned places   греция   заброшенное   заброшенные места   заброшки   осколки истории   фотомир   
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Французский фотограф Дмитрий Буррио "Jahz Design" путешествует по миру в поисках заброшенных мест — очаровательных, несмотря на разруху и тлен. Эти снимки он привёз из поездки в Грецию в 2013 году.

Я очарован уникальной эстетикой этих забытых мест, их таинственной, ностальгической или меланхоличной атмосферой. Моя цель — запечатлеть историю и течение времени в этих заброшенных местах, поскольку они являются свидетелями прошлого.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned   abandoned places   греция   заброшенное   заброшенные места   заброшки   осколки истории   фотомир   
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2  комментария
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Irena Ignatjevna 20 минут назад
Не рекомендую путешествия по нынешней Греции. Слишком много крайне агрессивного ворья, а местная полиция заморачиваться с иностранцами не будет. Вас же и обвинят в том, что вы своим видом или вообще присутствием албанских и прочих гоп-стопников приманиваете. Так что если и поедете туда, то ни в коем случае не носите с собой ничего ценного, не посещайте их ж/д и автостанции и не перемещайтесь на общественном транспорте.
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