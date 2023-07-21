15 красивых заброшенных мест из путешествия по Греции

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Французский фотограф Дмитрий Буррио "Jahz Design" путешествует по миру в поисках заброшенных мест — очаровательных, несмотря на разруху и тлен. Эти снимки он привёз из поездки в Грецию в 2013 году.
Я очарован уникальной эстетикой этих забытых мест, их таинственной, ностальгической или меланхоличной атмосферой. Моя цель — запечатлеть историю и течение времени в этих заброшенных местах, поскольку они являются свидетелями прошлого.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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