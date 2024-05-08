25 потрясающих заброшенных мест

Многие из нас мечтают о жизни, полной путешествий и приключений. Сегодня открыть новые земли вряд ли получится, но есть множество заброшенных мест, которые так и просятся в руки исследователей. В сабреддите r/urbanexploration собрались исследователи городов со всего мира. Вот несколько самых впечатляющих снимков, которыми поделились участники этого сообщества.