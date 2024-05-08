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25 потрясающих заброшенных мест

25 потрясающих заброшенных мест

Автор:
08 мая 2024 13:34
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: abandoned   abandoned places   городские исследователи   заброшенные дома   заброшенные места   заброшенные храмы   заброшки   
1527
26

Многие из нас мечтают о жизни, полной путешествий и приключений. Сегодня открыть новые земли вряд ли получится, но есть множество заброшенных мест, которые так и просятся в руки исследователей. В сабреддите r/urbanexploration собрались исследователи городов со всего мира. Вот несколько самых впечатляющих снимков, которыми поделились участники этого сообщества.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned   abandoned places   городские исследователи   заброшенные дома   заброшенные места   заброшенные храмы   заброшки   
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4  комментария
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2k
Ловите наркомана! 42 минуты назад
"Городской бассейн «Только для цветных», где-то в США"
негров закапывали что-ли?
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7k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
бассейн «Только для цветных»
.
Нырять исключительно с вышки, головой вниз.
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7k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Раздолбали стену и все выбежали.
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5k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
Остатки более развитой цивилизации.
Ссылка www.youtube.com
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1835 постов (1750 в горячем)

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