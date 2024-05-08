25 потрясающих заброшенных мест

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Многие из нас мечтают о жизни, полной путешествий и приключений. Сегодня открыть новые земли вряд ли получится, но есть множество заброшенных мест, которые так и просятся в руки исследователей. В сабреддите r/urbanexploration собрались исследователи городов со всего мира. Вот несколько самых впечатляющих снимков, которыми поделились участники этого сообщества.
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8. Замерзшие лестницы заброшенных жилых домов советских времён в городе-призраке за Полярным кругом
13. Бесплатный алкоголь в заброшенном супермаркете. Фотография была сделана во время исследования города в "красной зоне" Фукусимы
20. Заброшенный торговый центр в Бангкоке. Крыша обрушилась, и здание наполнилось дождевой водой. Рыб добавили позже в качестве городской достопримечательности
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: abandoned abandoned places городские исследователи заброшенные дома заброшенные места заброшенные храмы заброшки
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негров закапывали что-ли?
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Нырять исключительно с вышки, головой вниз.