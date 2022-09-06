15 красивых заброшенных замков Европы, о которых знает не каждый путешественник

Первым проектом Дмитрия было исследование кладбища военных кораблей в 2013 году. С тех пор он посетил более 2000 мест по всему миру. Его фотографии представлены галереей Envie d'Art Paris в Париже, галереей Galerie Gaïa в Нанте и галереей Eleven Art Gallery в Ренне. Также он выпустил фотокнигу «Нарушенная тишина», в которой можно найти 64 фотографии красивых заброшенных мест.