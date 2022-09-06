15 красивых заброшенных замков Европы, о которых знает не каждый путешественник

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Французский фотограф Дмитрий "Jahz Design" путешествует по миру в поисках удивительных заброшенных мест — находящихся в упадке, но не потерявших своей красоты и величия. Любовь к истории и архитектуре помогает ему в этом.
Первым проектом Дмитрия было исследование кладбища военных кораблей в 2013 году. С тех пор он посетил более 2000 мест по всему миру. Его фотографии представлены галереей Envie d'Art Paris в Париже, галереей Galerie Gaïa в Нанте и галереей Eleven Art Gallery в Ренне. Также он выпустил фотокнигу «Нарушенная тишина», в которой можно найти 64 фотографии красивых заброшенных мест.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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