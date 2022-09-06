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15 красивых заброшенных замков Европы, о которых знает не каждый путешественник

15 красивых заброшенных замков Европы, о которых знает не каждый путешественник

Автор:
06 сентября 2022 12:44
Сообщество : Путешествия
Метки: abandoned places   abandoned structures   архитектура   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   замки   замки Европы   история   
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Французский фотограф Дмитрий "Jahz Design" путешествует по миру в поисках удивительных заброшенных мест — находящихся в упадке, но не потерявших своей красоты и величия. Любовь к истории и архитектуре помогает ему в этом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned places   abandoned structures   архитектура   заброшенные здания   заброшенные места   заброшки   замки   замки Европы   история   
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3  комментария
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8k
Миха 2 дня назад
Блин, фотки, конечно классные и места атмосферные - но без описаний и какой-то истории места - такие посты - все равно, что в яндекс.картинки сейчас тупо вбить фразу - "заброшенные замки Европы". Смысл таких постов??
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124
Roma 2 дня назад
Номер 5 и 10 - один и тот же замок, более того, он был снесён в 2017 году.
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28k
Aqueronte 2 дня назад
Во Франции сотни замков, иди и фоткай сколько влезет
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