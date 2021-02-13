30 лучших фотографий заброшенных мест из онлайн-сообщества AbandonedPorn

На Reddit есть потрясающее сообщество AbandonedPorn, в котором люди публикуют фотографии заброшенных мест, полных тайны, вызывающих интерес и пробуждающих внутреннюю страсть к путешествиям. Слово "порн" в названии сразу приводит на ум известный термин "фуд-порн", означающий идеализированное изображение еды. Только здесь мы имеем дело с красивыми "заброшками-порн" - лучшими из лучших!
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9. Японский боевой самолет времен Второй мировой войны, потерпевший крушение на мелководье у Гуама
14. Пассажирский пароход "Город Аделаида", потерпевший крушение у побережья австралийского острова Магнетик
16. Дорога из желтого кирпича в заброшенном тематическом парке "Страна Оз" в Северной Каролине
28. Немецкий круизный лайнер World Discoverer, наскочивший на необозначенный на карте риф у Соломоновых островов 30 апреля 2000 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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