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30 лучших фотографий заброшенных мест из онлайн-сообщества AbandonedPorn

30 лучших фотографий заброшенных мест из онлайн-сообщества AbandonedPorn (31 фото)

Автор:
13 февраля 2021 15:25
Сообщество : Путешествия
Метки: abandoned   аритектура   заброшенные места   заброшки   здания   исследования   путешествия   
874
31
На Reddit есть потрясающее сообщество AbandonedPorn, в котором люди публикуют фотографии заброшенных мест, полных тайны, вызывающих интерес и пробуждающих внутреннюю страсть к путешествиям. Слово "порн" в названии сразу приводит на ум известный термин "фуд-порн", означающий идеализированное изображение еды. Только здесь мы имеем дело с красивыми "заброшками-порн" - лучшими из лучших!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned   аритектура   заброшенные места   заброшки   здания   исследования   путешествия   
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7  комментариев
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−119
МИХАН 2 часа назад
Красивые фото ,есть о чем задуматься о бренности нашего жития ..Плюс однозначно автору и тем кто такие фото создавал ..
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1k
Domax3000 40 минут назад
И ещё одно заброшенное место...
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1k
Domax3000 41 минуту назад
Мой рабочий стол
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13k
Габит Калыков Час назад
А причем тут Porn?!
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54k
Racer777 2 часа назад
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971
СДД 2 часа назад
Это вообще наша планета? Кадр с самбиком в озере на телефон поставлю.
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2k
Karp 2 часа назад
Печаль все. Много труда потрачено. И зря.
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