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Как природа побеждает в битве против цивилизации

Как природа побеждает в битве против цивилизации (31 фото)

Автор:
03 марта 2021 14:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: abandoned   abandoned places   заброшенные места   заброшки   природа   природа берет верх   природа берет свое   
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Человек строит дороги и мосты, каналы и порты, целые города, отвоевывая пространство у природы. Она уступает, но не собирается сдаваться... напротив, полна решимости упорствовать и в конечном счете забрать то, что принадлежит ей по праву. А заодно показать, насколько хрупки творения человеческих рук!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned   abandoned places   заброшенные места   заброшки   природа   природа берет верх   природа берет свое   
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