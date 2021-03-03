Как природа побеждает в битве против цивилизации

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Человек строит дороги и мосты, каналы и порты, целые города, отвоевывая пространство у природы. Она уступает, но не собирается сдаваться... напротив, полна решимости упорствовать и в конечном счете забрать то, что принадлежит ей по праву. А заодно показать, насколько хрупки творения человеческих рук!
Природа - это сила, с которой нужно считаться, и мир принадлежит ей. Как бы нам ни хотелось думать иначе.
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4. Эта китайская рыбацкая деревня была заброшена в 1990-е годы. Природа все исправила (Хоутуван, Китай)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: abandoned abandoned places заброшенные места заброшки природа природа берет верх природа берет свое
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