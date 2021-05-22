Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном

«Всем шалом, товарищи! Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова шайтаном, кем Кадыров и является, кстати, в инстаграме. Потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно и то, что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики за вот такое вот поведение в отношении граждан. Особенно граждан другой республики, дагестанцев. И официально заявляю, что Рамзан Кадыров – шайтан».

Вот только храбрость молодого человека очень быстро закончилась, и видеоролик с обращением он со своей страницы удалил, зато опубликовал новый, не менее оригинальный.