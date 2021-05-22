Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном

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Судя по всему, молодёжь нашла новый способ, как прославиться очень быстро. Стоит только высказать в соцсетях своё недовольство по поводу главы Чеченской республики и всё, жди свою «минуту славы».
Напомним, в прошлый раз ответ на гневный выпад в свою сторону получил один из подписчиков Кадырова в Инстаграме. “Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, “помогите моей семье” писать!”, – пообещал политик. На это очень эмоциональное заявление отреагировал очень смелый юноша под ником @pan_fedir_live .
«Всем шалом, товарищи! Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова шайтаном, кем Кадыров и является, кстати, в инстаграме. Потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно и то, что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики за вот такое вот поведение в отношении граждан. Особенно граждан другой республики, дагестанцев. И официально заявляю, что Рамзан Кадыров – шайтан».
Вот только храбрость молодого человека очень быстро закончилась, и видеоролик с обращением он со своей страницы удалил, зато опубликовал новый, не менее оригинальный.
Вот только храбрость молодого человека очень быстро закончилась, и видеоролик с обращением он со своей страницы удалил, зато опубликовал новый, не менее оригинальный.
Впрочем, кто только не извинялся перед Кадыровым. Начиная с президента Украины Владимира Зеленского и заканчивая самым рядовым жителем села. Извинения поступают в таком количестве, что это уже похоже на флешмоб.
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Готов прямо сейчас сказать в камеру любому миллионнику или журналисту прямо на площади Джохара Дудаева
Кадыров говно членосос позор Чечни и зловонная дырка
И даже вот, "героя России" дали. Пока через чечню трубопровод идет, так и будет. Рамзан у нас "Начальник охраны ТРУБОПРОВОДА", если ему всего не позволять, то ведь и взорваться там может что то. Что тогда будут на запад продавать, чем карманы набивать...
и что сделал для своей Кадыров?
сравните
Это никакой нибудь черт, мелкий прислужник низших темный сил,как тот бородатый мужик постоянно упоминающий Аллаха, а Сатана, царь тьмы и Отец наших пороков!