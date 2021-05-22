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Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном

Ещё один «храбрый блогер» обозвал Кадырова шайтаном (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 мая 2021 13:00
Сообщество : Политика
Метки: видео   извинения   кадыров   политика   тик ток   чечня   
6480
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Судя по всему, молодёжь нашла новый способ, как прославиться очень быстро. Стоит только высказать в соцсетях своё недовольство по поводу главы Чеченской республики и всё, жди свою «минуту славы».

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Метки: видео   извинения   кадыров   политика   тик ток   чечня   
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18  комментариев
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973
Lana Krasnovska 4 минуты назад
Всё на самой поверхности - мелкое ничтожество даже трясясь от страха всё же пытается возвыситься среди таких же йеху. Оно просто не осознаёт того трагикомизма. Как тот шакал против льва - свои молодые, но уже гнилые зубы скалит. Плохой лев или хороший, но это всегда лев. Ну а шакалы..., удел у них такой - издалека скулить и кривляться.
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1k
Владимир Теленков 3 минуты назад
на всякий случай - Рамзан, брат, извини если что
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9k
Костя 7 минут назад
убил первого русского в 16 лет - да нет подтверждения - но и не просто так об этом все знают.
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0
Князь Курбский 16 минут назад
Кадыров свинячий член
Готов прямо сейчас сказать в камеру любому миллионнику или журналисту прямо на площади Джохара Дудаева
Кадыров говно членосос позор Чечни и зловонная дырка
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94k
InfoVoin 17 минут назад
Такое впечатление что все картавые либерасты, если я не прав - ссори)))
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375
kehlalex Полчаса назад
Кадырову можно все, ему все простят. Простили же ему то время, когда он боевиком был и русских солдат убивал.
И даже вот, "героя России" дали. Пока через чечню трубопровод идет, так и будет. Рамзан у нас "Начальник охраны ТРУБОПРОВОДА", если ему всего не позволять, то ведь и взорваться там может что то. Что тогда будут на запад продавать, чем карманы набивать...
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11k
VM Varga 37 минут назад
Извиняйтесь правильно:
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−1
мать вашу, ублюдки 41 минуту назад
эт че за засранец?
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104
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
Так это хохол. Наивно полагает, что в диких территориях его не достать ))) Если будет достаточный резонанс, то найдут и он извинится. А так обращать внимание на каждого рукоблуда...
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3k
Владимир 43 минуты назад
интересно,а за лайк статье не придётся извиняться?
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47k
SAndre 45 минут назад
что это юное тело сделало для своей родины?
и что сделал для своей Кадыров?
сравните
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51k
Нанук Паналык 53 минуты назад
Не называйте Шайтаном тех кто этого не достоин, не оскверняйте Великое имя Сатаны.

Это никакой нибудь черт, мелкий прислужник низших темный сил,как тот бородатый мужик постоянно упоминающий Аллаха, а Сатана, царь тьмы и Отец наших пороков!
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651
Hunde Beißer2 Час назад
У рамзанки дырова неделя пиара?
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