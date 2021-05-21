«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к Клубу "Ахмат", к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить "Ахмат-Сила"», — заявил Кадыров.



Глава республики добавил, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться, «иначе он будет горько жалеть».