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"Я найду тебя": истории тех, кто извинялся перед Рамзаном Кадыровым в последнее время

"Я найду тебя": истории тех, кто извинялся перед Рамзаном Кадыровым в последнее время (7 фото + 4 видео)

Автор:
21 мая 2021 12:20
Метки: извинения   кадыров   оскорбления   отец   сын   чеченская республика   чечня   
1838
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Шутки про извинения перед главой Чечни - это настоящая классика русской части интернета. Это и не удивительно, ведь Разману Кадырову приносят их с такой сумасшедший периодичностью, что на это просто невозможно не реагировать. Перед вами подборка самых громких скандалов, из которых глава Чечни вышел победителем.

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Метки: извинения   кадыров   оскорбления   отец   сын   чеченская республика   чечня   
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17  комментариев
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9k
harlamov 46 минут назад
По данным РИА Новости Извиниться перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым можно будет через сайт госуслуги. С 1 июня 2021 года данный функционал будет доступен на официальном портале государственных услуг РФ.
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−1
httpla Минуту назад
интересно эта блохастая борода один без своей псарни на что способна ?
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127
Ярослав Мовчун 12 минут назад
А где его послать нах? На какой странице? Хер ему моржовый, а не извинения, чмо бородатое)
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−1
httpla 17 минут назад
кадырка путлеровский пи-дарасье ...
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−1
httpla Ян Баян 14 минут назад
соси пую - [мат]
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114
ЯуЦуЧу Полчаса назад
да гори она огнем со всем кавказам. Сборище не образованных, морально разложившихся, без чести и достоинства людей.
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6k
workmen77 36 минут назад
А Трамп с Байденым уже извинялись или я что то пропустил?
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12k
хз 41 минуту назад
Может тоже извиниться, на всякий случай.
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9k
Kucher 41 минуту назад
Какой он "добрый", всех прощает после извинений...
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113
detective Час назад
обиженный по жизни
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51k
Нанук Паналык Час назад
Как говорила одна из убитых им женщин;
-Кавказская овчарка,лижущая руку большого белого царя!
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