1838
7
4
Шутки про извинения перед главой Чечни - это настоящая классика русской части интернета. Это и не удивительно, ведь Разману Кадырову приносят их с такой сумасшедший периодичностью, что на это просто невозможно не реагировать. Перед вами подборка самых громких скандалов, из которых глава Чечни вышел победителем.
1. Родственники 15-летнего подростка, оскорбившего Кадырова во время прямого эфира в Instagram
Утверждается, что молодой человек назвал главу Чечни «шайтаном».
«Я найду тебя, и мы посмотрим, кто из нас шайтан»,— сказал Кадыров во время эфира в ответ на комментарий.
«Я найду тебя, и мы посмотрим, кто из нас шайтан»,— сказал Кадыров во время эфира в ответ на комментарий.
2. Чеченец, бросивший в незнакомого человека в метро банку из-под напитка и заснявший это на видео
«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к Клубу "Ахмат", к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить "Ахмат-Сила"», — заявил Кадыров.
Глава республики добавил, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться, «иначе он будет горько жалеть».
Глава республики добавил, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться, «иначе он будет горько жалеть».
3. Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко за критику в адрес главы Чечни
Началось все с его поста в Facebook, где Сенченко резко отреагировал на выступление Рамзана Кадырова, назвавшего несистемную оппозицию «врагами народа» и «предателями». В ответ Сенченко назвал Кадырова «позором России», который «дискредитировал все, что мог». Сенченко напомнил, что «Чечня живет на дотации из Москвы, а Москва забирает эти деньги у нас, сибиряков». Но свое мнение о Кадырове он изменил буквально за день.
4. Житель села Автуры Адам Дикаев за критику властей Чечни
Молодой человек раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова в Instagram, и пообещал "снять штаны с руководства Чечни", т.е. рассказать "всю правду" о верхушке республики.
Через неделю телевидение Чечни показало этого молодого человека, где он сам уже без штанов, опровергает свои слова, хвалит руководство Чечни и поёт песню в поддержку Путина.
Через неделю телевидение Чечни показало этого молодого человека, где он сам уже без штанов, опровергает свои слова, хвалит руководство Чечни и поёт песню в поддержку Путина.
6. Житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни, который пожаловался Путину на чиновничий произвол
По итогу, дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, где впоследствии скрывался и он сам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
- Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену
- Кадыров дал команду закрасить персонажей Marvel в детском саду и нарисовать чеченских героев: видео
- Назло пандемии в Чечне организуют новогодний концерт с участием Кадырова
- "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном
45
Понравилось45
Новости партнёров
-Кавказская овчарка,лижущая руку большого белого царя!
Так, сявка...