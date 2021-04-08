После лидер Чечни эту тему не муссировал, однако, издание "Подъем" утверждает, что многоженство в Чечне - явление обычное, даже если о нем не распространяются во всеуслышание. По законам шариата мужчина может взять в жены четырех женщин при условии, если он сможет обеспечить им равные условия содержания. Как правило, вторую жену бедняки позволить себе не могут, а вот состоятельные люди и на третьей не останавливаются. Каждая из благоверных имеет свой дом и обеспечение от мужа. При этом, ущемленными в чем-то женщины себя не ощущают, да и пресловутый штамп в паспорте для мусульманки - не самое главное. Более того, по закону РФ с браками все чисто: регистрируется только один, все остальные совершаются обрядом муллы, а в этом случае действительны и второй, и третий, и четвертый браки.