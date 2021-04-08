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Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену

Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену (12 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Медни Кадырова   бюджет   видео   кадыров   многоженство   политика   чечня   
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Считаем минуты до того, как начнут извиняться...

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Метки: Медни Кадырова   бюджет   видео   кадыров   многоженство   политика   чечня   
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9k
Kharun Akhbajeff 44 минуты назад
Не могу понять чем плохо иметь несколько жён? Русские мужчины разве любят всю жизнь одну? У 90% есть молодые любовницы.
А здесь не будет глупой женской ревности, когда женщины привыкнуть, что состарилась - муж приведёт в дом новую молодую жену, та состарится, снова молодую!
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4k
Дарвин и аморальная премия Kharun Akhbajeff Полчаса назад
А если жена приведет молодого мужа?
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0
ans 2 минуты назад
После Великой Отечественной Войны - мужиков реально как говорится в одном фильме "для развода пару штук осталось", и да - многие кто воевал не вернулись к своим жёнам, а выбрали молодых вдов или просто молодых. Видя такую ситуацию было предложение в Советском Союзе (да, да в СССР- под руководством Коммунистической Партии) разрешить многоженство! Но разумеется это не соответствовало кодексу строителя коммуниста (!) и вопрос успешно завернули, вот так сейчас и имеем, что имеем.
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3k
Арт 13 минут назад
Терпеть не могу эту хачевню.... Особенно ихние муслимские приколы и скотское отношение к девушкам.... КаДырка пи*дабол, надеюсь твоё отродье скоро перестанет лезть за границы своих аулов
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3k
Азиз Ниязов 19 минут назад
Вот вам и светское государство)))
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158
Vadim 24 минуты назад
Ну, кто-то яхты покупает, кто-то дворцы и дачи везде строит, а тут жены и дети, главное обеспечивает жён и детей.
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14k
ЦСКА Полчаса назад
Лично меня, этот мусульманский "уклад" никогда особо не трогал...Дело их жизни и их Веры! А когда легализовали, в некоторых странах однополые браки, с правом заводить детей и называться, родитель№1 и родитель№2....вообще стал нормальным!
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2k
OLDer ЦСКА 10 секунд назад
Все правильно!
Когда один мужик пихает в зад другого мужика - это демократия
Когда мужик берет в жены вторую, третью...это дикарство!
Надо плодиться и размножаться - назло либеральному западу.
Вообще то я не против если в России узаконят многоженство ну или что то в этом роде.
Уверен что есть много русских мужиков которые могут себе позволить это.
Давайте минусуйте мокрозадые и тому подобные!
Посмотрим сколько вас здесь!
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2k
NIS Полчаса назад
Думаете , господин назначит её любимой женой ?
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27k
Fat Lynx 39 минут назад
Если может, почему бы и нет?
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28k
a.fey Час назад
Второй брак не регистрируют, значит закон не нарушают.

Мы же не можем наказать женатого мужчину, у которого любовница на стороне. Это дело, исключительно, его жены. Законной или первой.
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9k
Сергей Час назад
«Проект» появился в 2018 году, его основал бывший главред «Дождя» Роман Баданин. Но перед тем как создать портал, журналист уехал учиться в Стэнфорд, получив стипендию Джона Найта. Деньги выплачиваются в течение 10 месяцев за исследования в сфере журналистики.
Во время обучения Баданин пытался найти ответ на вопрос «как обеспечить финансовую устойчивость независимых СМИ в РФ». И нашел деньги на его «Проект» выделил фонд самого Стэнфордского университета, а также Национальный фонд в поддержку демократии (организация, признанная в РФ нежелательной). Последний финансируется американским Конгрессом.
Баданин указал, что в год «Проект» получает 500 тысяч долларов. Стоит напомнить, что одним из заказчиков расследований «Проекта» является обвиненный в убийстве опальный олигарх Михаил Ходорковский.
Так, Баданину по заказу Ходорковского пришлось оправдывать главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, когда был вовлечен в скандал с домогательством к жене подчиненного. К слову, «Медуза» так же финансируется Ходорковским.
Баданин подобными «расследованиями» только подтверждает собственную продажность западным структурам, хотя и делает вид, что занимается независимой деятельностью.
В мае этого года РИА ФАН представил «Классификатор СМИ»: в него вошли разделенные на пять категорий 100 самых читаемых российских изданий. «Проект» из-за систематической антироссийской деятельности можно смело добавить в этот список. (С)
Какая неожиданность!
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