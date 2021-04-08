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Считаем минуты до того, как начнут извиняться...
Чечня - республика в составе РФ, на которой обязательны к исполнению законы Российской Федерации. На словах это действительно так, а вот как обстоят дела на самом деле? Издание "Проект" утверждает, что несмотря на запрет многоженства по всей территории России, в Чечне этот закон благополучно обходят и нарушают не только простые жители, но и представители власти.
Несколько лет назад в прессе поднялась шумиха по поводу свадьбы начальника местного РОВД 47-летнего Нажуда Гучигова и юной 17-летней Луизы Гойлабиевой. Выпускница школы оказалась второй женой мужчины.
Фото со свадьбы облетели все СМИ, а чтобы скрыть факт многоженства, было рассказано, что первая жена, о которой знали в окружении Гучигова, на самом деле уже и не жена (в разных источниках придумывались разные версии - от развода до отсутствия штампа в паспорте. т.к. брак был заключен по мусульманским обычиям, без регистрации), и перед законом начальник чист.
Гучигов женился публично, и фото чуть не падающей в обморок юной жены долго потом вспоминали, говоря о неравных браках.
Тема многоженства неоднократно всплывала на протяжении последних лет. То председатель Совета муфтиев России открыто заявил , что было бы целесообразным в республиках РФ с преобладающим мусульманским населением разрешить многоженство. То внезапно министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров вдруг вспомнил, что в полигамии нет ничего плохого и, если возникает надобность во второй жене, не стоит лицемерить - все нужно делать честно и открыто.
Да и глава республики Рамзан Кадыров неоднократно говорил о пользе многоженства. По его мнению, право на то, чтобы правоверный мусульманин имел несколько жен, дано Всевышним. "На законодательном уровне это не обсуждается, но если любишь — женись и содержи. Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он взял в ЗАГС и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена. А ЗАГС это первый шаг, сделанный законом, для того чтобы разрушить семью", - подчеркивал Кадыров в интервью российской журналистке телеканала "Россия 24".
После лидер Чечни эту тему не муссировал, однако, издание "Подъем" утверждает, что многоженство в Чечне - явление обычное, даже если о нем не распространяются во всеуслышание. По законам шариата мужчина может взять в жены четырех женщин при условии, если он сможет обеспечить им равные условия содержания. Как правило, вторую жену бедняки позволить себе не могут, а вот состоятельные люди и на третьей не останавливаются. Каждая из благоверных имеет свой дом и обеспечение от мужа. При этом, ущемленными в чем-то женщины себя не ощущают, да и пресловутый штамп в паспорте для мусульманки - не самое главное. Более того, по закону РФ с браками все чисто: регистрируется только один, все остальные совершаются обрядом муллы, а в этом случае действительны и второй, и третий, и четвертый браки.
Фатима Хазуева на конкурсе "Мисс Кавказ-2006"
Издание "Подъем" утверждает: Рамзан Кадыров - многоженец, и помимо известной всем законной супруги Медни у лидера Чечни есть вторая жена. Журналисты издания рассказывают, что со второй супругой глава республики познакомился на конкурсе красоты (первом и единственном, проведенном в Чечне в 2006 году). Победительницей тогда стала 15-летняя Замира Джабраилова, второе и третье места заняли ее ровесницы Фатима и Джанора Хазуевы.
И хотя мероприятие проходило, как утверждали организаторы, по мусульманским канонам (никаких конкурсов в купальниках!), его подвергли резкой критике и больше ничего подобного в Чечне не проводили.
Но это лирика, а главное то, что Фатима Хазуева, как утверждает "Подъем", помимо второго приза, выиграла кое-что более весомое. Именно она стала избранницей не абы кого, а президента республики.
И хотя мероприятие проходило, как утверждали организаторы, по мусульманским канонам (никаких конкурсов в купальниках!), его подвергли резкой критике и больше ничего подобного в Чечне не проводили.
Но это лирика, а главное то, что Фатима Хазуева, как утверждает "Подъем", помимо второго приза, выиграла кое-что более весомое. Именно она стала избранницей не абы кого, а президента республики.
Фатима Хазуева
Юная красавица, как утверждает "Проект", работает в администрации г. Грозный с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц. Кроме прочего, девушка владеет недвижимостью на сумму 370 миллионов рублей. В ее собственности находится несколько квартир и помещений:
- 130-метровая квартира в ЖК на Шаболовке в Москве (стоимость этой недвижимости по оценкам независимых экспертов составляет около 50 миллионов рублей);
- нежилое помещение площадью 600квадратных метров в комплексе на Шаболовке (стоимостью около 100 миллионов рублей);
- квартира площадью 290 квадратных метров (стоимостью 120 миллионов рублей);
- квартира площадью 200 квадратных метров (стоимостью в 200 миллионов рублей).
Понятно, что вся эта недвижимость не свалилась на голову девушки одномоментно - собственницей первой квартиры она стала через четыре года после конкурса, а дальше жилпрощадь множились, прирастая поштучно через каждые пару-тройку лет.
- 130-метровая квартира в ЖК на Шаболовке в Москве (стоимость этой недвижимости по оценкам независимых экспертов составляет около 50 миллионов рублей);
- нежилое помещение площадью 600квадратных метров в комплексе на Шаболовке (стоимостью около 100 миллионов рублей);
- квартира площадью 290 квадратных метров (стоимостью 120 миллионов рублей);
- квартира площадью 200 квадратных метров (стоимостью в 200 миллионов рублей).
Понятно, что вся эта недвижимость не свалилась на голову девушки одномоментно - собственницей первой квартиры она стала через четыре года после конкурса, а дальше жилпрощадь множились, прирастая поштучно через каждые пару-тройку лет.
Также издание "Проект" называет Хазуеву собственницей великолепного дворца, в Грозном, стоимость которого журналисты не смогли оценить даже примерно. "По степени роскоши и площади дворец Хазуевой может конкурировать с лучшими домами Рублёвки", - сообщают они.
Зарплаты Хазуевой, весьма неплохой по меркам Чечни, не хватит, чтобы купить даже одну квартиру, собственницей которой она является. Этот факт, по мнению журналистов издания, служит лишним доказательством того, что молодая женщина - крайне близкий человек президенту Чечни.
Что касается ее брака с Кадыровым, то этого в Чечне никто не скрывает. Журналисты утверждают, что жители села Махкеты, в котом выросла Фатима, говорят о ее замужестве за главой республики совершенно открыто и не стесняясь. От брака Хазуевой выиграли и ее родственники. В частности, брат Фатимы вскоре после начала отношений сестры с Кадыровым в один момент пересел из «лады-десятки» в Porsche Cayenne, а сейчас и вовсе занимает пост замминистра финансов республики.
Что касается ее брака с Кадыровым, то этого в Чечне никто не скрывает. Журналисты утверждают, что жители села Махкеты, в котом выросла Фатима, говорят о ее замужестве за главой республики совершенно открыто и не стесняясь. От брака Хазуевой выиграли и ее родственники. В частности, брат Фатимы вскоре после начала отношений сестры с Кадыровым в один момент пересел из «лады-десятки» в Porsche Cayenne, а сейчас и вовсе занимает пост замминистра финансов республики.
Помимо прочего, "Подъем" раскрывает тайны собственности жены Кадырова. По данным этого издания, женщина владеет недвижимостью не только в Чечне, но и в Москве. В общем, все жены обеспечены в равных долях. Но ведь так и должно быть, если следовать законам шариата?
Издание «Проект» назвало Кадырова открытым многоженцем, тратящим на содержание своей семьи огромные деньги— #MDK (@mudakoff) April 7, 2021
Извинятся через 3..2..1
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А здесь не будет глупой женской ревности, когда женщины привыкнуть, что состарилась - муж приведёт в дом новую молодую жену, та состарится, снова молодую!
Когда один мужик пихает в зад другого мужика - это демократия
Когда мужик берет в жены вторую, третью...это дикарство!
Надо плодиться и размножаться - назло либеральному западу.
Вообще то я не против если в России узаконят многоженство ну или что то в этом роде.
Уверен что есть много русских мужиков которые могут себе позволить это.
Давайте минусуйте мокрозадые и тому подобные!
Посмотрим сколько вас здесь!
Мы же не можем наказать женатого мужчину, у которого любовница на стороне. Это дело, исключительно, его жены. Законной или первой.
Во время обучения Баданин пытался найти ответ на вопрос «как обеспечить финансовую устойчивость независимых СМИ в РФ». И нашел деньги на его «Проект» выделил фонд самого Стэнфордского университета, а также Национальный фонд в поддержку демократии (организация, признанная в РФ нежелательной). Последний финансируется американским Конгрессом.
Баданин указал, что в год «Проект» получает 500 тысяч долларов. Стоит напомнить, что одним из заказчиков расследований «Проекта» является обвиненный в убийстве опальный олигарх Михаил Ходорковский.
Так, Баданину по заказу Ходорковского пришлось оправдывать главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, когда был вовлечен в скандал с домогательством к жене подчиненного. К слову, «Медуза» так же финансируется Ходорковским.
Баданин подобными «расследованиями» только подтверждает собственную продажность западным структурам, хотя и делает вид, что занимается независимой деятельностью.
В мае этого года РИА ФАН представил «Классификатор СМИ»: в него вошли разделенные на пять категорий 100 самых читаемых российских изданий. «Проект» из-за систематической антироссийской деятельности можно смело добавить в этот список. (С)
Какая неожиданность!