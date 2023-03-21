Туристы осквернили мечеть в Чечне и быстро поплатились

Парни приехали в Чеченскую республику и решили сходить в мечеть. Она действительно впечатляет, всё-таки одно из главных мусульманских религиозных сооружений в России.

И ребята не придумали ничего лучше, чем снять там «весёлые видосики»: ругались матом и отпускали шутки. Один из них в конце решил продемонстрировать свои трусы.