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Туристы осквернили мечеть в Чечне и быстро поплатились

Туристы осквернили мечеть в Чечне и быстро поплатились

Автор:
21 марта 2023 15:56
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   извинения   мечеть   осквернение   парни   ребята   чечня   
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По традиции - пришлось извиняться, в уже привычном стиле.

Парни приехали в Чеченскую республику и решили сходить в мечеть. Она действительно впечатляет, всё-таки одно из главных мусульманских религиозных сооружений в России.

И ребята не придумали ничего лучше, чем снять там «весёлые видосики»: ругались матом и отпускали шутки. Один из них в конце решил продемонстрировать свои трусы.

Как обычно, выложили всё это в интернет. И 1,2,3… вскоре появился другое видео - уже с извинениями.

По словам ребят, они всё поняли и больше такого не повторится.

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Метки: видео   извинения   мечеть   осквернение   парни   ребята   чечня   
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53  комментария
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13k
котегRUS 4 часа назад
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эмосурикат прямоползающий 14 минут назад
их еще привлечь бы за оскорбление чувств верующих
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15k
эмосурикат прямоползающий 16 минут назад
это как раз те мудаки, который в школе учителей провоцируют, потом вот так себя ведут, надеюсь после извинений их попинали нормально
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73
Сергей.РФ 20 минут назад
в голове моей опилка ДА_ДА_ДА. их никто мне не заменит на мозги, всем же ясно НИКОГДА.
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6k
perekrestok 51 минуту назад
Хорошо что ребята осознали, встали на колени и внятно извинились. И хорошо что на лицах нет следов внесения нужных знание в мозги. Надеюсь ребята поездку в Чечню запомнят на всю жизнь. Думается раз они хотели приключений на свои жопы то они его максимально получили. Хотя идиотизм лечится очень сложно.
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8
EDRENA ZA NOGU perekrestok 39 минут назад
Обоср@лись, а не осознали! Не стоит путать два понятия!
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1k
Alex Час назад
Пиз**ц... Надо быть полным дебилом, что бы такое в Чечне вытворять
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33
Александр Портениер Alex 49 минут назад
Да не в Чечне дело такое поведение в любой стране , городе,селе недопустимо.Выпороть родителей чтобы за своими детьми следили .
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1k
Grid Час назад
Надеюсь они уже на передовой.
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21k
babuby Час назад
Утырки, цуко! Чурки натуральные! Если в голове опилки или труха, то нечего вообще в общество выходить! Хоть на камеру и извиняются, но в головах у них нихрена не изменится.
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1k
Duke_kir 2 часа назад
Туристы осквернили мечеть в Чечне и быстро поплатилисьПосмотреть
Туристы осквернили мечеть в Чечне и быстро поплатились
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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
А как они добились извинений? Попросили, рассказали что ни не правы? Ну, ну.
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32k
Юр21 2 часа назад
Поведение как у приматов, никакого понятия о культуре, о уважении. Но не всё потеряно, через пинюдлю животворящую правильные мысли начали появляться. Позор семьи и срам родителей.
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3k
Сергей Конюхов 2 часа назад
Это просто жуть что выросло уже не одно поколение вот таких дебилов и дегенератов.Упущено несколько поколений.Бездуховные отморозки для которых нет ничего святого.Это ж на сколько надо быть тупорылыми,чтобы выкладывать весь этот кал и ни капли не задумываться о последствиях!!!
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2k
Яков 2 часа назад
Уроды, конечно .
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54k
Олег 2 часа назад
может не принимать извинения, а сажать?
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14k
Александр 2 часа назад
Бл@, да кому первому пришла в голову эта уобищная форма "раскаивания"? Представляю, какой ролик записал бы Чикатило, будь тогда и-нет.
А вообще, тут не "хулиганка", может, после проведения ряда положеных экспертиз "раскручивать" мальцов на "провокацию создания межконфессиональной и межэтнической распри"? Типа, "Кто надоумил? Сами? Неправда, результаты экспертизы показывают, что вы на нижней грани допустимого, а значит, "думать" не можете по определению..."
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17k
AzuveR 3 часа назад
Нужно быть умственно отсталыми дегенератоми , что бы такое сотворить,да ещё в Чечне и слить свой дебилизм в сеть. Удивительно ,что рожи целые,но думаю ,что после съёмки это исправят.
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5k
Tuskub 3 часа назад
Я хоть и атеист, но вот такое дерьмо надо пускать на комбикорм - это же простая быдлятина, которая не имеет ни рода, ни племени
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5k
Котэ 3 часа назад
21 век на дворе. народ в суевериях и сектах по самые помидоры... когда ж век просвещения настанет то?
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11k
Shtoppi 3 часа назад
В который уже раз приходится убеждаться в том что история дураков ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
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26k
Serg2001 3 часа назад
Ума нет - считай калека (с)
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48
r3mba4 Serg2001 2 часа назад
Ага, туристами в Чечению. Явно ума палата.
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3k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
Господи, вот насколько надо быть тупыми особями...
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