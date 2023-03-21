Туристы осквернили мечеть в Чечне и быстро поплатились

По традиции - пришлось извиняться, в уже привычном стиле.
Парни приехали в Чеченскую республику и решили сходить в мечеть. Она действительно впечатляет, всё-таки одно из главных мусульманских религиозных сооружений в России.
И ребята не придумали ничего лучше, чем снять там «весёлые видосики»: ругались матом и отпускали шутки. Один из них в конце решил продемонстрировать свои трусы.
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Как обычно, выложили всё это в интернет. И 1,2,3… вскоре появился другое видео - уже с извинениями.
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По словам ребят, они всё поняли и больше такого не повторится.
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А вообще, тут не "хулиганка", может, после проведения ряда положеных экспертиз "раскручивать" мальцов на "провокацию создания межконфессиональной и межэтнической распри"? Типа, "Кто надоумил? Сами? Неправда, результаты экспертизы показывают, что вы на нижней грани допустимого, а значит, "думать" не можете по определению..."
В утверждении теории Дарвина?