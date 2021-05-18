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Рамзан Кадыров в прямом эфире не поскупился на угрозы, прочитав негативный комментарий в своем Инстаграм. Соцсети замерли, а потом возмутились: это вообще нормально?
Во время прямого эфира в своем Инстаграм-канале глава Чечни обратил внимание на негативный комментарий, оставленный пользователем. «Ты не человек, ты просто шайтан», - написал подписчик аккаунта Рамзана Кадырова, отреагировав на слова президента региона о том, что тот является "проектом Путина". Эти слова разозлили Кадырова, и тот с характерной усмешкой пообещал оппоненту, что устроит ему беспокойную жизнь.
Как пояснил лидер Чечни, стоит ему только узнать, кто его назвал “шайтаном”, у обидчика сразу начнутся неприятности. “Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, “помогите моей семье” писать!”, – пообещал Кадыров. “Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя уничтожу”, - заявил он в конце эфира и резко выключил телефон.
В соцсетях недоумевают: разве это нормально? Разве угрозы, причем такие явные, не являются поводом для прокурорской проверки?
Повезло ему что мы не в цивилизованном государстве :)— Омбудсмен смурфиков (@svinozavr92) May 18, 2021
Впрочем, судя по ранним прецедентам, подобные выпадки в сторону лидера Чечни заканчиваются как минимум публичными извинениями его обидчиков. Что же до нынешнего комментатора, назвавшего Кадырова шайтаном, то его судьбе, судя по прогнозам пользователей Сети, вряд ли можно позавидовать.
В видео, которое вызвало неодобрение комментатора, глава Чечни высоко оценил роль президента Путина в в установлении мира в Чечне и на Северном Кавказе. Также он подчеркнул, что поддержка им решений ВВП никоим образом не противоречит исламу, т.к. Россия - мультиконфессиональная страна, и здесь разрешено исламское вероисповедание и строительство мечетей.
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Где в итоге они? Где их вождь? А Путин сидит на берегу реки и их головы проплывают него.
Академик Кадыров наконец-то достиг уровня 13-летнего школьника. Сидит в компуктере и угрожает неизвестным подъехать и наказать за коммент. Браво. У нас регионом управляет подросток-гопник.
А блоггеры как привыкли. Они далеко. Их не достанут. Отвечать не надо....какие проблемы. Подойдите к главе Чечни и повторите. Или хейтеры путина. В лицо скажите.
Кстати, ответственность за подобные оскорбления должна быть, но строго регламентированная законом. Отхренососил кого-то попусту- лови штраф. А не перо под ребро.
И, кстати, НЕ мужик. Сказал - сделал. А этот обсос только языком мелет, как помелом.
Великий и ужасный КаДЫРКА...
За свои слова надо отвечать.
За невыполненный план Путина кто ответит?
За невыполненные майские указы Путина кто ответит?
...
За обещания не поднимать пенсионный возраст кто ответит?