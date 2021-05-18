Как пояснил лидер Чечни, стоит ему только узнать, кто его назвал “шайтаном”, у обидчика сразу начнутся неприятности. “Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, “помогите моей семье” писать!”, – пообещал Кадыров. “Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя уничтожу”, - заявил он в конце эфира и резко выключил телефон.