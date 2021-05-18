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"Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном

"Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 10:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   кадыров   политика   реакция соцсетей   угроза   чечня   шайтан   
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Рамзан Кадыров в прямом эфире не поскупился на угрозы, прочитав негативный комментарий в своем Инстаграм. Соцсети замерли, а потом возмутились: это вообще нормально?

Источник:

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Метки: видео   кадыров   политика   реакция соцсетей   угроза   чечня   шайтан   
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27  комментариев
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778
Сергей 57 минут назад
я прочитал пост. Не одобряю. На всякий случай, извиняюсь.
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24k
Григорий Полминуты назад
Блин, это политик. Как дурачок малохольный. Хоть-бы у друга ВВП поучился покер-фейс держать: вся соседняя страна скакала и бесновалась - ПТНХЛ, но обращать на них внимание, это ставить себя на их уровень.
Где в итоге они? Где их вождь? А Путин сидит на берегу реки и их головы проплывают него.
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32k
Alex 4 минуты назад
Совсем берега попутал, мудак.
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2k
andrey morozov 6 минут назад
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−15
Кукулькан 6 минут назад
Из ничего раздули пост. Обычный тролль написал пакость обычному человеку. Обычная реакция человека, с юмором, в адрес тролля.
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2k
Frank Borman 8 минут назад
Кто может обьяснить: чего хорошего Россия имеет от Северного Кавказа? Зачем кормить дотациями этих недоразвитых наглых приматов, зачем терпеть их наглые выходки? Нефть? Так у России есть нефть и в других местах.
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3k
Нескучный сад 16 минут назад
У Володи есть реальные проблемы с подбором кадров на высшие государственные должности
Сколько уже губеров попересажали, сняли за профнепригодность... А ведь все они в кремле сидели, Володе в рот заглядывали, правильные слова говорили. Недавно глава Коми коммунист юа ху. ми крыл и предлагал выйти помахаться по-пацански (https://m.fishki.net/anti/3734267-glava-komi-deputatu-ja-tebe-sejchas-pdy-dam.html)https://m.fishki.net/anti/3734267-glava-komi-deputatu-ja-tebe-sejchas-pdy-dam.html) , теперь чечен отличился... Кто допускает этих людей до власти, кто их советует Володе и подставляет его?
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636
Прямой Эффект 17 минут назад
Дудаев на фоне Кадырова выглядит ангелом.
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53k
pynh 18 минут назад
Резать головы неверным тоже не противоречит исламу. Так и живем.
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9k
harlamov 21 минуту назад
"Я тебя по айпи вычислю" выходит на новый уровень.
Академик Кадыров наконец-то достиг уровня 13-летнего школьника. Сидит в компуктере и угрожает неизвестным подъехать и наказать за коммент. Браво. У нас регионом управляет подросток-гопник.
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1k
Михаил Полчаса назад
Теперь ему Путин скажет извинится.
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4k
tamin 37 минут назад
О у блоггеров пуканы рванули. Теперь за базар придётся ответить да? Например оскорбил мать оппонента. Раз и на следующий день у подъезда машинка и явно, что за базар придётся ответить. Как в жизни.
А блоггеры как привыкли. Они далеко. Их не достанут. Отвечать не надо....какие проблемы. Подойдите к главе Чечни и повторите. Или хейтеры путина. В лицо скажите.
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3k
★Lucifer★ 42 минуты назад
Тупой и инфальтиный ребёнок, получивший в руки неограниченную власть...
И, кстати, НЕ мужик. Сказал - сделал. А этот обсос только языком мелет, как помелом.
Великий и ужасный КаДЫРКА...
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490
Палыч 51 минуту назад
Совсем озверел шайтан.
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2k
avz-07 53 минуты назад
Совершенно верно написано в одном из комментариев.
За свои слова надо отвечать.
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12k
* 53 минуты назад
То есть он признался, что убивал и продолжит убивать и все отлично... Ну, ничего нового..
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−138
sypernova 53 минуты назад
Это п.....ц, а не страна, где такие руководители регионов
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3k
ddd 54 минуты назад
Да [мат] этот Кадырка.
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15
Xpeh1979 56 минут назад
Будем осторожнее, а то вдруг он здесь тоже комменты строчит.
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