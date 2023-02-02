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Парламент ЧР предложил наделить Рамзана Кадырова титулом "отец народа"

Парламент ЧР предложил наделить Рамзана Кадырова титулом "отец народа"

Автор:
02 февраля 2023 15:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: изменения   кадыров   конституция   отец народа   парламент   политика   чечня   
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Законопроект пока в разработке, но поскольку президент Татарстана уже носит титул "Раис", то почему бы и Кадырову не стать "Мехкан Да".

Чеченские парламентарии предложили внести изменения в конституцию республики, чтобы дополнить должность главы региона титулом "Мехкан Да" ("отец народа"). Согласно опубликованному законопроекту, планируется внести изменения в статью 63, в которой указаны полномочия главы Чеченской Республики.


Сообщается, что термин "Мехкан Да" с чеченского дословно переводится как "отец края", однако используется в значении "отец народа".

"Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны", — поясняет издание "Новое дело".

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Инициаторами законопроекта стали 20 депутатов во главе с председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым.

В декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Примечательно, что процесс отказа от названия "президент" для высших региональных должностей запустил Кадыров в 2010 году, который заявил, что не хочет так называться, посоветовав своим коллегам последовать его примеру.

Напомним, в декабре минувшего года название должности поменял последний из могикан президентов — Рустам Миниханов. Теперь должность президента РТ звучит как «Глава – Раис Республики Татарстан»

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Метки: изменения   кадыров   конституция   отец народа   парламент   политика   чечня   
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7  комментариев
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1k
ChePaev 50 минут назад
а че сразу не "солнце нации" или "верховное божество"??
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3k
OLDer 3 минуты назад
Питаемся мудростью его мыслей! О луноликий!
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3k
The Dude 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
OLDer 4 минуты назад
Еще один бурухтан-юурухтан второй.
Они ему жопу зализали уже до мозолей!
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11
dUb 6 минут назад
Соревнования "кто из чеченских министров лизнет глубже" объявляются открытыми!
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−7
Александр Шевченко 6 минут назад
Было бы смешно, если бы не так грустно.
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