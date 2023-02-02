Парламент ЧР предложил наделить Рамзана Кадырова титулом "отец народа"

Законопроект пока в разработке, но поскольку президент Татарстана уже носит титул "Раис", то почему бы и Кадырову не стать "Мехкан Да".
Чеченские парламентарии предложили внести изменения в конституцию республики, чтобы дополнить должность главы региона титулом "Мехкан Да" ("отец народа"). Согласно опубликованному законопроекту, планируется внести изменения в статью 63, в которой указаны полномочия главы Чеченской Республики.
Сообщается, что термин "Мехкан Да" с чеченского дословно переводится как "отец края", однако используется в значении "отец народа".
"Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны", — поясняет издание "Новое дело".
Инициаторами законопроекта стали 20 депутатов во главе с председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым.
В декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Примечательно, что процесс отказа от названия "президент" для высших региональных должностей запустил Кадыров в 2010 году, который заявил, что не хочет так называться, посоветовав своим коллегам последовать его примеру.
Напомним, в декабре минувшего года название должности поменял последний из
могикан президентов — Рустам Миниханов. Теперь должность президента РТ звучит как «Глава – Раис Республики Татарстан»
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Они ему жопу зализали уже до мозолей!