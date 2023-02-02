Парламент ЧР предложил наделить Рамзана Кадырова титулом "отец народа"

Чеченские парламентарии предложили внести изменения в конституцию республики, чтобы дополнить должность главы региона титулом "Мехкан Да" ("отец народа"). Согласно опубликованному законопроекту, планируется внести изменения в статью 63, в которой указаны полномочия главы Чеченской Республики.



Сообщается, что термин "Мехкан Да" с чеченского дословно переводится как "отец края", однако используется в значении "отец народа".



"Так в средние века звались высшие лидеры чеченского народа, избираемые из наиболее авторитетных старейшин на всенародном съезде во время, например, войны", — поясняет издание "Новое дело".