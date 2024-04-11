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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1350 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз

В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз

Автор:
11 апреля 2024 23:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Поджог   бумаг   гольяново   пожар   ребенок   шалость   
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Пожар в многоэтажном жилом доме в столичном районе Гольяново вспыхнул из-за шалости ребенка, который поджигал бумагу и бросал её вниз.

ЧП произошло днем в четверг, 11 апреля, в доме на Алтайской улице, 33, в столичном райне Гольяново. Около 17:00 очевидцы заметили, как из балкона квартиры на пятом этаже валит густой дым, видны языки пламени.

Вызвали пожарных. Расчеты приехали быстро и принялись заливать пламя — управились оперативно: 17:30 возгорание уже потушили. SHOT публикует видеокадры пожара:

По данным канала SHOT, виновником трагической для соседей ситуации стал пацан, который развлекался тем, что поджигал бумагу и кидал её из окна.

Одна из бумажек залетела на балкон на пятом этаже, от неё загорелись вещи, после чего огонь перекинулся на двухкомнатную квартиру. Площадь пожара составила десять квадратов.

О наказании за преступление, СМИ не сообщили.

Источник:

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Метки: Москва   Поджог   бумаг   гольяново   пожар   ребенок   шалость   
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31  комментарий
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441
DuckTales 9 часов назад
Кстати о взрослых... Вот реальная польза от Айкоса и вейпов ... Немного сарказм конечно, но точно не загорится
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188
Konstantin Klipikov 54 минуты назад
Наконец-то нормальный подросток. А то одни задроты телефонные.
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11k
Zемляк 57 минут назад
У нас в доме так от окурка балкон загорелся. В итоге 64 квартиры погорели с 13 по 17 этажи, 8 из этих квартир выгорели насквозь, некоторые бетонные стены рассыпались. Теперь никогда даже летом не оставляю открытыми окна балконов, так окурки летают, идиотов море.
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−13
1k
Миша 2 часа назад
Как узнали? Камер наблюдения быть не могло. Даже если ребёнок рассказал, может он фантазирует. Или другие соседи радостно наблюдали за такими развлечениями... Виноваты державшие на балконе легковоспламенимые вещи.
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15k
Jearom 3 часа назад
ну поменяются квартирами - и все.
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744
zu4ara 4 часа назад
Дымовуха конкретная, как будто там пенопласт в пачках лежал или пластиком балкон обшит был...
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5k
Дмитрий Круглов 4 часа назад
У нас же дети ни когда не виноваты теперь? Это взрослые балкон не там построили!
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−7
unmanner 4 часа назад
Айкос не взрывается, если что. Да и современный вейп тоже.
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3k
Звёздный странник 5 часов назад
Мы с другом в третьем классе вот так же развлекались. Кидали с балкона бумажные самолётики. Потом один подожгли и он, потеряв аэродинамические свойства, полетел не прямо от балкона, а свернул резко обратно и залетел на нижний балкон... Бляяя!!!.....
Мы, двое придурков, потом как угорелые от ванны к балкону бегали и с баклашек вниз поливали, хотя нифига не было видно куда именно он упал. Полили весь балкон.
Соседи потом долго удивлялись - дождя не было, а вещи на балконе все мокрые.
После этого я поджигал только бумажные кораблики в ванне при игре в морской бой.
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9k
Гвоздь 8 часов назад
мамкин террорист.
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71k
skyeye 8 часов назад
Пацан, конечно, тот ещё молодец. Но.
Что же такое надо хранить на балконе (открытом), чтобы от листика бумаги там все вот так колыхнуло? Хворост? Бензин в потресканных канистрах?
Точно также мог и окурок залететь. Кои некоторые граждане, так их назовём, выбрасывают в свободный полёт.
Так что обоюдка.
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−2
Бывалый Трус 8 часов назад
Юный пироман. Надеюсь, будет урок на всю жизнь.
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441
DuckTales 9 часов назад
У меня племяш чуть мне дачу так не спалил ... У мелких в голове бардак полный, но все обошлось, сейчас в ПВО служит
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441
DuckTales Damvrot Hohlam 8 часов назад
Ну он уже взрослый муж, но сарказм по этому поводу будет всегда
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967
Bearn 9 часов назад
Помню в детстве игрался. Поджигал ватку и бросал с балкона. Соседки встали внизу поговорить. Одной попало на волосы и на плечо. Волосы погорели, блузка оплавилась (синтетика), мне люлей.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1433 поста (1363 в горячем)
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