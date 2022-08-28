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В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку

В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку

Автор:
28 августа 2022 16:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   гольяново   детская площадка   мать   мигрантка   похищение   приезжая   ребенок   
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Это произошло после того, как в соцсетях разгорелся настоящий пожар, и люди стали собираться на стихийный митинг в поддержку матери, которая чуть не лишилась ребёнка.

В московском Гольяново, среди бела дня, мигрантка попыталась украсть ребёнка с детской площадки. Но мама девочки быстро среагировала и отбила дочь. Тогда на помощь похитительнице бросилась целая толпа её родственников - стали угрожать и толкаться.

Полиция приехала, но мигрантку не стали задерживать и отпустили. После этого матери ребёнка стали угрожать в соцсетях и обещать, что если она не успокоится и не перестанет говорить о происшествии, то ей несдобровать.

Неудавшееся похищение получило резонанс и люди стали приходить к дому пострадавшей матери и требовать у властей, чтобы они взяли дело под контроль.

Подключился и адвокат Константин Ерохин. Он помог женщине составить заявление и проследил, чтобы его взяли в работу.

И вот результат - 21-летнюю Сожидахон Рузибоеву, которая пыталась похитить девочку, задержали.

Против неё возбудили уголовное дело о приготовлении к похищению человека. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   гольяново   детская площадка   мать   мигрантка   похищение   приезжая   ребенок   
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24  комментария
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4k
4ijik Час назад
Вот почему такие вещи в большинстве своём замалчиваются? Или эти граждане неприкасаемые???
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1k
КАКАнгел 5 минут назад
цыганям просто нужна свежая безногая девочка чтоб собирать милостыню по метро и на улице .
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150
Карл 9 минут назад
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6k
Владимир 16 минут назад
И недели не прошло, б""...
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6k
Echo 21 минуту назад
Тогда на помощь похитительнице бросилась целая толпа её родственников - стали угрожать и толкаться
После этого матери ребёнка стали угрожать в соцсетях и обещать, что если она не успокоится и не перестанет говорить о происшествии, то ей несдобровать.
-'------------------------'
Эту родню тоже привлечь
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9k
Barachek_Obachek 23 минуты назад
Мать странная взяла девочку и стала уходить. Нужно было как минимум волосы на руку намотать это Рубироидны и дожидаться полиции. Дело заводить нужно не только на Руброидну, но и на тех кто её отпустил, кому она платит. Может там система отлажена по похищению детей
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1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
совсем уже оху..ли, понаехавшие!
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958
Alex Полчаса назад
Пусть пиз**ет в свой засранный аул. Мусора - гниды.
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4k
Горожанин Полчаса назад
Это показатель уровня профессионального и нравственного состояния сотрудников правоохранительных органов. Только когда возник резонанс, подключились всякие общественники и прочие известные люди - тогда начинается реакция. Реальной власти в стране нужно задуматься, почему сразу не было реакции, почему подозреваемую (по факту) сразу отпустили. Задуматься нужно власти, сделать выводы и принять меры. Принять меры не по единичному случаю, а системно. Это именно будет властью, а не роем дармоедов и жалких нехватурщиков - личностно убогих пожирателей бюджетного пирога.
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4k
A Час назад
У нас МВД, "пока не пнёшь, не полетит"
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30k
MatveiVainrub Час назад
Эта тварь хотела ребёночка на органы разобрать . Её колоть надо . Полюбому .
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August

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