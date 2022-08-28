В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку

Это произошло после того, как в соцсетях разгорелся настоящий пожар, и люди стали собираться на стихийный митинг в поддержку матери, которая чуть не лишилась ребёнка.
В московском Гольяново, среди бела дня, мигрантка попыталась украсть ребёнка с детской площадки. Но мама девочки быстро среагировала и отбила дочь. Тогда на помощь похитительнице бросилась целая толпа её родственников - стали угрожать и толкаться.
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Полиция приехала, но мигрантку не стали задерживать и отпустили. После этого матери ребёнка стали угрожать в соцсетях и обещать, что если она не успокоится и не перестанет говорить о происшествии, то ей несдобровать.
Неудавшееся похищение получило резонанс и люди стали приходить к дому пострадавшей матери и требовать у властей, чтобы они взяли дело под контроль.
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Подключился и адвокат Константин Ерохин. Он помог женщине составить заявление и проследил, чтобы его взяли в работу.
И вот результат - 21-летнюю Сожидахон Рузибоеву, которая пыталась похитить девочку, задержали.
Против неё возбудили уголовное дело о приготовлении к похищению человека. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.
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АНТИФИШКИ
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После этого матери ребёнка стали угрожать в соцсетях и обещать, что если она не успокоится и не перестанет говорить о происшествии, то ей несдобровать.
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Эту родню тоже привлечь
"на тех кто её отпустил, кому она платит. " Кто же на "хороших людей" дело заводит?
Когда читаешь такое очень хочется что бы она была . И ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ - ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА !!!