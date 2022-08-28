В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку

Полиция приехала, но мигрантку не стали задерживать и отпустили. После этого матери ребёнка стали угрожать в соцсетях и обещать, что если она не успокоится и не перестанет говорить о происшествии, то ей несдобровать.

Неудавшееся похищение получило резонанс и люди стали приходить к дому пострадавшей матери и требовать у властей, чтобы они взяли дело под контроль.